L’oroscopo del 6 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 6 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Plutone e il passaggio incide sull’umore: siete un po’ pessimisti. Tiratevi su! Sapete che nel giro di poche ore, terminato il transito, tornerà il consueto ottimismo. Avrete la possibilità di ricaricare le batterie e concedervi qualche gratificazione prima di iniziare una nuova settimana di lavoro. Amore: in coppia, non tollerate i limiti e potreste agire senza pensare troppo alle conseguenze. Ma attenzione, sono necessarie delle concessioni. Soli: al momento non volete relazioni impegnative, vi sta bene un flirt. L’amore dunque non fa rima con per sempre…

Oroscopo 6 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Plutone il vostro stato d’animo non è dei migliori, in mente vi frullano pensieri cupi che ritenete siano fondati. Il punto è che in questo momento avete parecchia immaginazione e non sempre vira al positivo. Su un altro piano: nei prossimi giorni emergerà la verità su una relazione e ciò vi spingerà a prendere una decisione importante. Amore: in coppia, le difficoltà di comunicazione non sono risolte. Ponetevi qualche domanda. Fare un passo indietro o decidere di vedere le cose in modo diverso può chiarire la situazione. Soli: non è una buona giornata per gli incontri e appuntamenti. Godete della vostra libertà.

Oroscopo 6 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni potrebbero scatenare dei conflitti nella cerchia delle amicizie ma evitate di rimanere coinvolti in meschine lotte di potere. Date la priorità, invece, ai vostri obbiettivi, alla forma psicofisica assicurandovi di fare le scelte giuste così da non mettervi sotto pressione. Il rischio, in questo caso, è che sarete tentati di mollare. Amore: in coppia, il vostro punto di vista sulla vita a due potrebbe evolvere. Il partner dovrebbe apprezzare (o meno…) questi cambiamenti inaspettati da parte vostra. Soli: metterete in dubbio la vostra percezione delle relazioni romantiche. Potrebbe dunque esserci una trasformazione.

Oroscopo 6 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I prossimi giorni potrebbero riservare al vostro segno qualche bella sorpresa: che si tratti di incontri inaspettati o promettenti opportunità, vi regaleranno la speranza che le cose andranno meglio. Al contempo, potreste dover risolvere qualcosa che vi sta mettendo a dura prova. Accettarla così com’è o chiudere vi farà comunque sentire liberi. Amore: in coppia, siete nervosi e un’osservazione da parte della dolce metà potrebbe far esplodere una lite che destabilizzerà le vostre emozioni! Soli: un/a ex potrebbe tornare alla carica e voi dovrete fare una scelta. Ma sarete esitanti…

Oroscopo 6 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La recente dissonanza tra Venere-Urano indica che in questo momento provate delle tensioni interiori e che, in alcuni casi, lavoro o vita personale vorreste riprendere la libertà perduta. A meno che non ci sia aria di riduzione di personale nell’azienda per cui lavorate. In questo caso tenete presente che supererete questo momento! Amore: in coppia, vi ponete delle domande, avete dei dubbi difficili da gestire. Cercate, per quanto vi è possibile, di mettere ordine nelle emozioni! Soli: Un incontro è possibile ma la tendenza è quella di idealizzare la persona. Il che, attenzione, sarebbe un errore.

Oroscopo 6 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone avrete la spiacevole che le persone care siano pronte a provocarvi, esprimere opinioni totalmente diverse dalle vostre e il fatto scatenare nervosismo. Dovreste invece cercare di ascoltare poiché potrebbero dire cose interessanti. Tenete presente che la diversità di opinioni non può che arricchire. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere elettrica. Il partner vi vede diversi e sente che state nascondendo qualcosa. Ne parlerete? Soli: se avete un flirt, occhio a fare i capricci. La pazienza dell’altro/a ha dei limiti…

Oroscopo 6 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Luna-Plutone fa pensare che amici o familiari non vi lasceranno in pace e l’unico modo per proteggervi dalle loro richieste sarà quello di mettere dei limiti. Per farlo occorre fermezza ed è noto che il vostro segno nel timore di offendere spesso evita di farlo. La cosa migliore è uscire con un amico/a poiché avrete modo di rilassarvi. Amore: in coppia, da un lato fate di tutto per mantenere un buon equilibrio, ma dall’altro non siete più sicuri dei vostri sentimenti. Ponetevi qualche domanda ma quanto basta per non complicarvi la giornata! Soli: prudenti, non volete correre il minimo rischio. Ne avete abbastanza delle delusioni amorose…

Oroscopo 6 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le relazioni oggi potrebbero essere un po’ complicate: toccherete con mano che gli altri sono testardi quanto voi! Che si tratti di amici o familiari, cercate di essere un po’ elastici o si creerà una situazione di stallo difficile da recuperare. Fare delle concessioni per far funzionare le cose, non va considerato come una ferita all’autostima! Amore: in coppia, l’amore è forte ma evitate di far ingelosire poiché potrebbe perdere la fiducia in voi… Soli: sarete molto attratti da una persona ma accertatevi che ricambi. Rischiate di confondere la simpatia con un gioco di seduzione.

Oroscopo 6 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se siete sottoposti a stress, imprevisti o qualche problema, oggi riuscirete a mantenere il controllo delle emozioni e a non prendervela con chi vi circonda. Ottimo atteggiamento! E’ una giornata in cui volendo potrete mettere ordine nelle questioni riguardanti gli affari e le finanze: sarà una grande preoccupazione in meno! Amore: in coppia, la noia non sarà di casa! Tenerezza, sensualità ed eros sono nel programma di questa domenica bollente! Soli: non avete molto tempo da dedicare all’amore! Ma non siete contrario a sfruttare le occasioni che si presentano, come una serata improvvisata con gli amici. Chissà, il destino potrebbe decidere per voi…

Oroscopo 6 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Volete risolvere a tutti i costi alcuni problemi o recuperare un ritardo riguardante il lavoro ma rischiate di mettervi sotto pressione. Non potete farvi carico di tutto, dunque rallentate il ritmo. E’ una di quelle giornate in cui sciogliendo un nodo se ne crea un altro. Per oggi è meglio mettere da parte il “gomitolo” di questioni e dedicarvi ad altro. Amore: in coppia, la Luna vi rende un po’ testardi o ribelli, cercate di evitare discussioni. Valutate le conseguenze! Soli: giornata è propizia all’introspezione. Fate il punto sulle delusioni passate e avete un solo desiderio: ricominciare in modo più sano.

Oroscopo 6 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica in cui circola gioia, soddisfazione, benessere e buonumore. Potete agire in piena serenità poiché la ritrovata armonia vi permette di mantenere al meglio le relazioni, di evolvere in modo positivo e di progredire. Oggi, inoltre, avete la possibilità di capire bene se avete trovato il giusto equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, i pianeti rappresentano un invito a esaminare l’organizzazione della giornata. Se riuscirete a mettere tutto in ordine, avrete più tempo da dedicare alla dolce metà. Soli: la Luna in Ariete vi spinge a conquistare, a mettervi al centro della scena. Con la simpatia farete vostro un cuore!

Oroscopo 6 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi astrali odierni accendono il desiderio di fare qualcosa che vi entusiasmi. Se siete davvero pronti a lanciarvi la giornata può snodarsi in modo interessanti e sorprendenti. Un incontro potrebbe regalarvi buonumore o qualcosa vi sembrerà particolarmente stimolante. In ogni caso fate attenzione ad agire impulsivamente… Amore: in coppia, da qualche tempo fate di tutto per far funzionare la relazione e mantenere l’armonia. Ma non dovete mettere da parte i vostri desideri e le esigenze. Soli: per piacere agli altri non volete indossare maschere. E avete ragione, è la vostra personalità che vi permette di conquistare…