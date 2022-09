Oroscopo 6 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 6 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornate leggera, siete di buonumore e ci sono incontri, riunioni divertenti con amici o familiari. Riderete e farete ridere. Al contempo è possibile che nella vostra vita torni una persona del passato. In base a chi sarà, potrebbe rappresentare un momento gioioso o un incubo. Nel secondo caso sarete comunque costretti ad affrontare la situazione. Amore: in coppia conversazioni sincere, affrontate con franchezza, vi permetteranno di trovare le soluzioni giuste a qualche problema. Soli: pronti a osare. Se una persona vi attrae lo direte senza esitare.

Oroscopo 6 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste avere grandi idee e progetti. Tuttavia, se sperate di poter concretizzare grazie all’aiuto delle persone, ripensateci. Chi avete considerato affidabile potrebbe non esserlo più. Il che significa che dovrete fare affidamento su voi stessi. Il timone è vostro e dimostrerete che siete in grado di farcela da soli. Amore: in coppia la ragione prevale sulla passione, oggi siete rigorosi e pragmatici. Soli: se avete intenzione di conoscere meglio una persona che vi corteggia, oggi sarete voi a decidere come e quando.

Oroscopo 6 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La tendenza odierna è quella di portare le cose all’estremo, non avrete vie di mezzo, non vorrete trovare compromessi. Siete intenzionati a mantenere il controllo su qualsiasi situazione e a imporvi. Con questo atteggiamento dovete essere pronti ad accettare che gli altri vi ripaghino con la stessa moneta. Anche chi vi circonda, infatti, potrebbe avere un comportamento battagliero. Amore: in coppia riuscirete ad allontanare i pensieri cupi e l’intesa con il partner sarà buona. Soli: uscite oppure entrate in un sito d’incontri online. Da qualche parte c’è una persona che vi piacerà e che ricambierà.

Oroscopo 6 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete una grande forza interiore ed è pronta a eruttare come lava da un vulcano. Lasciate che a guidarvi oggi sia la passione, diventi il motore della giornata: sarete stupiti per primi voi di cosa sarete in grado di fare. Non abbiate timore, procedete. La fortuna, inoltre, vi tirerà fuori da qualsiasi eventuale situazione difficile. Su un altro piano: se con una persona cara c’è stata una brutta discussione, fate il primo passo e chiarite. Amore: in coppia la relazione procede bene, circolano carezze, dolci attenzioni. Manca solo una cosa: un pizzico in più di fantasia. Soli: è una giornata in cui non nascerà una storia importante ma l’atmosfera è propizia a incontri leggeri, disinvolti, persino frivoli.

Oroscopo 6 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Intenzionati a concretizzare vari progetti, avete messo parecchia carne al fuoco ma alcune situazioni potrebbero andare all’aria. Agite ora facendo in modo di semplificare e mettere da parte ciò che può aspettare ancora per un po’ di tempo. In questo modo potrete concentrare interamente l’attenzione sulle questioni più urgenti, dare la priorità a ciò che veramente conta. Amore: in coppia il partner vi regalerà mille piccole attenzioni che ricambierete. Serata affascinante. Soli: arriveranno messaggi da una persona che vi attrae e che ricambia. E stavolta non vi lascerete scappare l’occasione.

Oroscopo 6 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se nel settore finanze i conti non tornano, forse è il momento di esaminare attentamente il motivo. Forse state spendendo più di quanto guadagnate. Farete il possibile per garantirvi più entrate. Ma prima di tutto, cercate di stabilire un tetto di spesa, capire se c’è qualche abitudine da cambiare ed essere determinati a non sforare. Amore: in coppia avete bisogno di distrarvi e avrete più occasioni. Mollate il controllo e lasciate che a prendere le decisioni sia il partner. Soli: ne avete abbastanza dei bei discorsi di chi vi corteggia, avete intenzione di passare al sodo. E l’altro/a non vi farà attendere.

Oroscopo 6 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Trascorrerete una bella giornata, l’atmosfera è all’insegna della leggerezza e della libertà. E giustamente avrete voglia di divertirvi, dedicare del tempo agli amici, ai familiari, eventualmente a un hobby, a qualcosa che accende il vostro entusiasmo. Ciò, in effetti, vi metterà in grado di essere più produttivi nel lavoro. Amore: in coppia finite le piccole crisi di gelosia, con il partner tutto va al meglio. La relazione è stabile e la cosa vi rassicura. Soli: la giornata si snoda in modo piacevole, in compagnia degli amici. Non avete intenzione di cercare l’anima gemella. Ma a volte il destino ci mette lo zampino.

Oroscopo 6 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potrebbero emergere forti emozioni ma d’altra parte, siete abituati. Al contempo probabilmente potreste pensare di contattare una persona per risolvere una vecchia questione. Di qualunque cosa si tratti, bando al rancore, tendete una mano e parlate. All’inizio forse sarà imbarazzante ma in seguito sarà più semplice e tra voi due qualcosa potrebbe cambiare in meglio. Amore: in coppia è una giornata in cui affronterete alcuni problemi e farete in modo di trovare delle soluzioni. Soli: determinati a esprimere chiaramente ciò che provate per una persona. Ed è un atteggiamento vincente.

Oroscopo 6 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sarete in buona compagnia, trascorrerete bei momenti. La vita sociale brilla, alcuni contatti potrebbero rivelarsi preziosi sul fronte della professione. E’ possibile che una persona che frequentavate tempo fa, vi contatti. Vi chiederete cosa vuole: potrebbe avere un conto in sospeso da sistemare oppure offrirvi una bella opportunità. Amore: in coppia con il partner c’è intesa, vivrete dolci momenti d’amore. Dimostrerete il reciproco attaccamento. Soli: complicità un/a amico/a caro/a o con una persona incontrata di recente. Nel secondo caso, potreste anche innamorarvi.

Oroscopo 6 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Volete trascorrere una bella giornata? Allora smettete di pensare al lavoro, più in generale non fissate l’attenzione su alcune cose che non quadrano (o quanto meno ne avete voi la sensazione). Più leggerezza, anche la cosa vi costa. Cercate invece di concedervi qualcosa di simpatico, esprimete l’affetto che provate per gli amici, ad esempio avendo qualche attenzione, qualche premura in più. Amore: in coppia cercate, entrambi, di essere reciprocamente comprensivi così da riportare la calma nella relazione. Soli: una persona solleciterà il vostro interesse ma sfortunatamente, potrebbe non essere libera.

Oroscopo 6 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Un invito a strutturare i vostri progetti e riorganizzare le vostre attività. Non dovete necessariamente dare il via da oggi ma nel frattempo potete riflettere e porre a voi stessi delle domande su come migliorare la vostra situazione pensando al futuro. Quali iniziative prendere, ad esempio, per lasciare il passato alle spalle? Cosa fare per rendere più sicuro il vostro futuro? Amore: in coppia con il partner non c’è molta intesa. La vostra tendenza odierna è fare i Bastian Contrario per qualsiasi cosa. Soli: colpo di fulmine e vorreste che si trasformi in una storia importante.

Oroscopo 6 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ il momento di riflettere con attenzione sui dettagli riguardanti le finanze ed eventuale apportare eventuali modifiche o, se necessario, cercare delle soluzioni. Avrete un’opportunità per risolvere questioni lasciate in sospeso e prima di accettare un impegno, porre le domande giuste. Fatelo e il resto verrà da sé. Amore: in coppia per ritrovare l’armonia con il partner, oggi dovete cercate di trovare un terreno d’intesa. Soli: atmosfera un po’ confusa, potreste essere indecisi tra due persone. Per oggi, non prendete decisioni.