L’oroscopo del 7 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui potreste avere difficoltà a concentrarvi e per facilitare lo svolgimento del programma della giornata, dovreste fare una lista delle priorità. E’ necessario fare uno sforzo, liquidare compiti e responsabilità in modo che possiate ritagliare del tempo per divertirvi, dedicarvi alle attività che vi piacciono nonché alla vita sociale. Amore: in coppia, l’umore non è al top e dovreste riflettere per capire il motivo. Cos’è che non vi soddisfa? Soli: è un po’ lo stesso discorso. Non è con questo muso lungo che attirerete le persone. Rilassatevi!

Oroscopo 7 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui avete bisogno di comfort, tranquillità, di sentirvi rassicurati. Non è escluso che vi troverete di fronte ad alcune decisioni difficili da prendere. In assenza di un supporto da parte degli amici o delle persone care vi sentirete stretti tra l’incudine e il martello, non saprete bene cosa fare. Non dovete cercare le risposte all’esterno ma concedervi invece del tempo per entrare in contatto con il vostro intuito: vi indicherà la strada giusta da percorrere. Amore: in coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di essere fisicamente presenti ma con la testa altrove. Siete preoccupati per qualcosa? Soli: difficoltà a incontrare l’amore ma è pur vero che siete selettivi, il che non rende il compito facile…

Oroscopo 7 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Lasciate che a prendere il comando sia il gemello silenzioso. E’ la giornata giusta per portare a termine alcune cose, compresi i progetti del mese scorso, oppure andare al cuore di un problema che vi preoccupa. Troverete il modo per risolverlo definitivamente. Per raggiungere i vostri obbiettivi dovete ottimizzare i vostri piani. Il che può comportare uno studio che vi renda più competitivi da un punto di vista professionale. Amore: in coppia, se qualcosa non va, non accollate la colpa al partner. Cercate invece di capire cosa sta accadendo. Soli: per oggi, sul fronte affari di cuore è calma piatta. Ma dipende da voi: penserete che è meglio soli che male accompagnati.

Oroscopo 7 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste sentire che per quanto sia buona l’offerta di una persona, non dovreste fare affidamento su ciò che dice, soprattutto se è l’istinto a suggerirvelo. Non prendete impegni al riguardo, fino a quando non scoprirete che le cose quadrano. Ovvero, se la proposta vi fa evolvere. Se sarà così, a quel punto potrete accettare. In caso contrario, lasciatela alle spalle. Amore: in coppia, l’amore reciproco rende più forti entrambi ma non solo rafforza l’autostima, vostra e del partner. Soli: accettate inviti, uscite dalla corazzetta e comunicate. In caso contrario sarà il deserto.

Oroscopo 7 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete comunicativi, oggi avete la possibilità di brillare nel settore delle relazioni e distrarvi con gli amici di sempre o nuovi. Potrebbero arrivare nuove avventure, nuove esperienze. Ascoltate le vostre emozioni e cercate di interpretarle ma fate attenzione alla tendenza a riflettere eccessivamente sulle questioni problematiche. Amore: in coppia, voglia di maggiore indipendenza e libertà? Fate il punto della situazione con lucidità. Soli: in vista potrebbe esserci un incontro con una persona originale, diversa nel modo di pensare da tutte quelle che conoscete.

Oroscopo 7 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel settore delle relazioni, potrebbe esserci un conflitto con una persona a causa di una scelta sbagliata o di un errore del passato. Nel corso della giornata la tendenza sarà quella di riflettere troppo, di analizzare in modo eccessivo, cercare un significato nascosto in ciò che dicono o fanno gli altri. Non vedrete le situazioni chiaramente per cui è un impegno di energie assolutamente inutile. Cercate di impegnarle in modo più concreto. Amore: in coppia, se capite che sta per esplodere una discussione, cambiate argomento. Non dovete cercare di convincere a tutti i costi il partner. Soli: alcune esperienze del passato vi hanno lasciato un po’ di amarezza. Oggi sarete molto cauti.

Oroscopo 7 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dovreste rallentare ed esaminare i passi compiuti. Se una persona vi ha fatto un’offerta, potreste avere dei dubbi sul fatto che sia o meno concreta. Se non siete convinti, aspettate, prendete tempo. Adottando un approccio più professionale vi sarà facile dire “no” senza sentirvi in colpa. Nella vita sociale, oggi vi troverete in buona compagnia. Amore: in coppia, giornata piacevole, non ultimo perché vi terrete alla larga da qualsiasi discussione “pericolosa”. Soli: pur di mettere fine alla solitudine, oggi potreste mostrarvi eccessivamente indulgenti. Siete consapevoli che ne pagherete il prezzo?

Oroscopo 7 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Circolano dubbi, seppure momentanei, e un po’ di confusione. Evitate di rimandare o di fare mille cose insieme che non vi permettono di concentrarvi sull’essenziale. Se possibile, concedetevi una pausa. Se per qualche motivo i progetti non stanno andando come vorreste, non dovete aver paura di ricominciare: ne avrete ampia possibilità nonché il potere di farlo. A breve prenderà forma un nuovo inizio riguardante gli obbiettivi, la reputazione o la carriera. Amore: in coppia, per scacciare i pensieracci, le preoccupazioni, oggi avete bisogno di dolcezza e tenerezza. Fatelo capire al partner. Soli: se desiderate riprendere i contatti con una persona, che rimuginate a fare? E’ molto semplice, chiamate!

Oroscopo 7 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste avere in tasca una somma di denaro extra: fate in modo di tenere qualcosa da parte, non spendete tutto solo per sentirvi gratificati sul momento. Tenete inoltre presente che provare indecisione può essere una cosa positiva: vi impedirà di fare scelte di cui non siete convinti fino in fondo e di commettere un errore. Concentratevi su quei progetti che avete già in cottura, esaminate se siano realistici fino in fondo. Amore: in coppia, potreste provare un senso di solitudine, come se il partner fosse altrove. Cercate di capire se è una sensazione o realtà. Soli: nessun segnale d’interesse da parte della persona che vi attrae. E’ il momento di fare il punto.

Oroscopo 7 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non è lo stato d’animo che apprezzate di più ma oggi siete particolarmente sensibili. Non reprimete le emozioni, lasciate che vengano a galla. E’ il modo migliore per ritrovare il benessere interiore. C’è la necessità di riposare, relax, tempo per pensare e meditare. I bisogni che avete trascurato meritano delle attenzioni in più. Anziché entrare in azione, osservate e riflettete. Tanto più ch che vi sarebbe difficile concentrarvi su compiti impegnativi. Amore: in coppia, la vita a due è rassicurante, avete mille idee e prendete belle iniziative per vivere momenti splendidi con il partner. Soli: con grande vostra sorpresa, oggi farete il primo passo per conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 7 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potrebbe nascere il desiderio di entrare in azione soprattutto se sentite che è prossima una svolta. Se è da tempo che aspettate questo momento, è evidente che l’idea di essere ancora pazienti non vi alletterà minimamente. Per ora non dovete prendete iniziative, tanto più che non otterreste risposte chiare e definitive. Con un’attenta pianificazione nel giro di poco tempo otterrete ciò che desiderate. Amore: in coppia, giornata romantica e passionale. E con il partner siete entrambi pronti a trovare un compromesso sulle rispettive esigenze. Soli: se una persona vi attrae oggi andrete dritti al punto. E grazie al vostro modo di fare, sarà vostra.

Oroscopo 7 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per oggi, fermatevi. Anche se avete intenzione di essere produttivi al massimo è importante rallentare il ritmo. Rilassatevi, non pretendete troppo da voi stessi, le energie non sono inesauribili. In caso contrario, subentrerà lo stress, il corpo si ribellerà. Su un altro piano: in questi mesi è probabile che abbiate fatto nuove conoscenze, alcune utili al lavoro, al raggiungimento dei vostri obbiettivi. Oggi sarebbe saggio riflettere sulle persone che hanno avuto un impatto sulla vostra vita e contattarle: rinnoverete il rapporto e potreste essere reciprocamente d’aiuto. Amore: in coppia, se dovesse esserci, risolvete in fretta un piccolo problema familiare prima che guasti l’armonia con il partner. Soli: sembra che oggi l’amore non sia – per voi – una priorità. Avete ben altro a cui dover pensare.