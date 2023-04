L’oroscopo del 7 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Venere-Nettuno la creatività è al top e potreste canalizzarla in un’attività che vi consenta di allentare la tensione. Mostrare l’affetto è un’eccellente idea poiché introdurrete pace e armonia nelle relazioni. E’ un un buon momento per sviluppare nuove idee sulla gestione delle finanze ma evitate di lanciarvi nello shopping. Amore: in coppia, la relazione è un vero concentrato di emozioni e tenerezza, generosità e gentilezza. Insieme, avete voglia di trovare nuove cose che ravviveranno la vostra giornata. Soli: il vostro magnetismo vi mette in grado di dare il via a una storia che avete a cuore. La vita vi farà un bellissimo regalo!

Oroscopo 7 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata piacevole, l’armonia Venere-Nettuno vi rende comprensivi nei confronti di chi vi circonda, l’amicizia è al centro della scena e potreste essere pronti a mettere al primo posto i bisogni degli altri altri. La vostra generosità è lodevole ma accertatevi che tutti meritino le vostre attenzioni nonché i preziosi consigli. Amore: in coppia, è un momento leggero e gioioso, ideale per pianificare un viaggetto con gli amici e ovviamente il partner. Soli: un amico vorrà svolgere il ruolo di Cupido e presentarvi una persona che corrisponde proprio al vostro tipo ideale!

Oroscopo 7 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Particolarmente disponibili ed efficienti nel lavoro, gestite alla grande qualsiasi compito e ciò vi consentirà di portare a termine presto e bene gli impegni. Con il buon aspetto Venere-Nettuno anche la vita personale beneficerà di questo transito: potreste avere una visione più comprensiva di questioni che hanno scatenato frustrazione. Amore: in coppia, sarete estremamente accomodanti e disponibili. In poche parole, l’uomo o la donna di tutte le situazioni! Soli: mettetevi in gioco poiché potreste incontrare l’anima gemella. Una persona creativa, sensibile e tenera sarà il segnale che è quella giusta!

Oroscopo 7 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Date una spallata a qualsiasi porta che sembra chiusa. State pur certi che l’aprirete. Ma visto che l’unione fa la forza è importante cercare il sostegno degli altri, essere flessibili. Scoprirete che aprendovi a chi vi circonda troverete un numero significativo di persone pronte insieme a voi ad abbattere la stessa porta! Amore: in coppia, più disposti a prendere in considerazione ciò che vi chiede il partner. E fate bene poiché farà altrettanto. Soli: non è escluso che darete il via a una storia d’amore e forse con una persona straniera o che vive un’altra città. Sarà quella giusta…

Oroscopo 7 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Un’idea o un’opportunità potrebbe attirare la vostra attenzione, soprattutto se intravedete la possibilità di un guadagno. Potrebbe sembrare un’occasione perfetta ma con l’aspetto Venere-Nettuno potrebbe essere saggio non lanciarvi a occhi chiusi. Tra una settimana circa capirete se è qualcosa in cui fareste bene a impegnarvi. Amore: in coppia, avete intenzione di trascorrere una bella serata romantica, voi due da soli. Aggiungiamo che circola grande passione e l’eros è al top! Soli: un incontro farà battere forte il vostro cuore, vi innamorerete entrambi al primo sguardo.

Oroscopo 7 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete loquaci e al contempo comprensivi, il che vi permetterà – lavoro o vita privata – di intavolare conversazioni importanti, forse già programmate, e parlare di argomenti seri senza creare problemi né appesantire lo stato d’animo. Con il buon aspetto Venere-Nettuno è una giornata in cui mostrare alle persone care quanto per voi sono importanti! Amore: in coppia, è una giornata romantica in cui avrete voglia di allontanarvi da tutto e tutti e stare da soli con la dolce metà. Anche se non è possibile ditelo al partner, ne sarà felice. Soli: se volete davvero incontrare l’amore, è una splendida giornata per dare il via alla ricerca. Non tornerete a casa da soli.

Oroscopo 7 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Venere-Nettuno emerge il lato più gentile e disponibile della vostra personalità che gli apprezzeranno molto e ricambieranno. Nel lavoro farete in modo di evitare problemi e contrattempi ma se dovessero arrivare inaspettati tenete presente che grazie alla diplomazia potete gestire qualsiasi situazione! Amore: in coppia, il partner è pienamente consapevole delle piccole difficoltà che fanno parte del vostro quotidiano ma dare la priorità alla relazione, vi permetterà di cambiare musica! Soli: una persona vi interessa ma il problema è la sua timidezza. Non osa avvicinarsi ma visto che tra voi c’è attrazione prima o poi uno di voi dovrà fare il primo passo!

Oroscopo 7 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Parlare con il boss o i superiori di ciò che vorreste realizzare nel lavoro, vi permetterà di ottenere il loro sostegno e fare passi avanti! Con il buon aspetto Venere-Nettuno, inoltre, la creatività è al top e se con un’altra persona volete dare il via a un progetto otterrete ottimi risultati. Insieme formerete un team imbattibile. Amore: in coppia, con il partner c’è complicità, condividete gli stessi interessi e siete consapevoli della vostra fortuna. Eppure quando tutto va bene, per paura che non duri, cercate il pelo nell’uovo… Soli: volete dire addio alla solitudine, avete voglia di provare emozioni forti! Allora, se una persona vi attrae evitate di mostrare una finta indifferenza.

Oroscopo 7 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Definite a cosa volete dare la priorità per mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. È importante avere un’idea chiara di ciò che desiderate introdurre nel vostro programma quotidiano senza temere ciò che potrebbe comportare nelle relazioni personali o di lavoro. Tutto andrà nel modo da voi desiderato! Amore: in coppia, circolano passione e buon umore ma non solo oggi siete affascinanti e gentili. Mantenere questo stato d’animo fino a stasera è la sfida del giorno. Soli: attenzione alle delusioni provocate dalle aspettative alte. Se avete un appuntamento o in caso di incontro fate leva sulla lucidità e la razionalità!

Oroscopo 7 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per terminare un compito o fare progressi con un progetto potrebbe essere necessario lavorare al fianco di un’altra persona. Con il transito Venere-Nettuno assicuratevi di capirvi al meglio poiché potreste avere punti di vista diversi. Cercate di essere chiari, ponete delle domande in modo da poter andare avanti in armonia. Amore: in coppia, con la dolce metà avete progetti ambiziosi ma rallentare vi permetterà di non vedere deluse le aspettative. Godetevi il momento presente! Soli: uscirete con gli amici, vi divertirete ma è presente un piccolo sottofondo di malinconia resta presente, avvertite una mancanza. E andrete in cerca dell’amore…

Oroscopo 7 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Venere-Nettuno mantenete alta la speranza riguardo alle questioni finanziarie: andrà tutto bene. Non avendo segnali tangibili, potreste avere difficoltà a credere che stia entrando del denaro ma il transito annuncia che arriverà! Otterrete la stabilità finanziaria che sognate e migliorerete lo stile di vita. Amore: in coppia, è una giornata magica! Venere e Nettuno vi spingono a essere romantici e generosi. Non è escluso che con il partner vi scambierete piccoli doni. Soli: vorrete approfondire la conoscenza con una persona entrata di recente nella vostra vita. Inizierà una storia d’amore.

Oroscopo 7 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui nella cerchia sociale, una persona potrebbe, in positivo, cambiare atteggiamento. Con il buon aspetto Venere-Nettuno sarà più accomodante nei vostri confronti e ciò essere d’aiuto ad appianare eventuali difficoltà. Se è stata prepotente ora sarà più gentile e dunque sarà possibile andare d’accordo. Amore: in coppia, volete un po’ di entusiasmo, di pepe ma evitate di pungolare il partner, potrebbe non avere il vostro stesso stato d’animo. Soli: provate dei rimpianti, molta nostalgia, vi è difficile mettere un punto definitivo a una relazione ormai chiusa. Lo sapete ma vi aggrappate ai ricordi.