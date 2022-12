L’oroscopo del 7 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Capricorno entra nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: fino all’11 febbraio sarete molto concentrati sui progetti e questioni di lavoro, avrete la spinta giusta per definire gli obbiettivi. Fate tutto ma senza agitarvi! Al contempo sarete più cauti e attenti nel modo di comunicare, vi sentirete responsabili di ciò che direte e di come lo direte. Amore: in coppia, per quanto riguarda i progetti a due con il partner la sintonia è perfetta. Ne parlerete molto e farete dei piani per realizzarli. Soli: con Mercurio in Capricorno non volete una relazione fugace ma un amore sincero, basato su valori comuni. E il pianeta farà arrivare un incontro promettente.

Oroscopo 7 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Capricorno, fino all’11 febbraio rende più facile la comunicazione ma non solo: un’idea potrebbe ispirarvi oppure imparerete qualcosa che vi entusiasma e ha un impatto positivo sui progetti futuri. Le vostre aspirazioni e gli ideali saranno le forze trainanti della vostra vita, ancora di più quando il 9 dicembre anche Venere entrerà in Capricorno. Amore: in coppia, la comunicazione è tutt’altro che serena. Vorrete sempre avere ragione e ciò per il partner sarà motivo di rancore. Soli: rischiate di mostrare un aspetto poco invitante della personalità, un mix di gelosia e possessività! Ma in questo modo farete scappare chi vi corteggia.

Oroscopo 7 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino all’11 febbraio Mercurio in Capricorno sosterà in un vostro settore delle finanze: al centro della vostra attenzione ci saranno le questioni di denaro, i risparmi o la loro assenza. Potrebbe arrivare l’opportunità di investire del denaro ma prima di dire “sì” accertatevi dell’affidabilità di chi vi fa l’offerta e soprattutto se avrete un buon ritorno finanziario. Amore: in coppia, siete mentalmente agitati, la calma oggi non è di casa. Rilassatevi! La dolce metà ha difficoltà a starvi accanto… Soli: non è una giornata in cui dare il via a una relazione impegnativa. Allora, divertitevi a flirtare!

Oroscopo 7 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Mercurio in Capricorno, fino all’11 febbraio nel vostro settore delle relazioni, i rapporti di lavoro o personali saranno armoniosi e sarete eccellenti se dovrete svolgere il ruolo di pacieri o dare dei buoni consigli. In questo modo, tenete presente che all’occorrenza troverete anche voi un affettuoso e solido sostegno. Amore: in coppia, è un mercoledì all’insegna di conversazioni costruttive: sentite che la routine prende piede e volete trovare delle soluzioni per ravvivare la relazione. Soli: accettate, se arriva, un invito degli amici e uscite! Potreste avere un incontro sorprendente.

Oroscopo 7 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in Capricorno accentua il vostro senso dell’osservazione, le capacità analitiche e l’attenzione ai dettagli. Esaminerete i problemi sotto qualsiasi aspetto, sarete in grado di risolvere questioni complicate e trovare soluzioni a problemi pratici. Fate solo attenzione al rischio di riflettere e analizzare eccessivamente. Amore: in coppia, siete poco pazienti ma non arrabbiatevi con la dolce metà se prende tempo per decidere su un progetto importante. Aspettate con calma. Soli: un appuntamento su Internet potrebbe essere rimandato a data da destinarsi o annullato del tutto. Penserete che non era la persona giusta ma vi innervosirete comunque.

Oroscopo 7 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’entrata di Mercurio in Capricorno per il vostro segno è un ottimo transito. Il pianeta accentua la vostra autostima, vi rende molto più positivi, simpatici e affettuosi del solito e al contempo più inclini a comunicare con chi vi circonda e divertirvi. Ma non solo: sarete soddisfatti per aver raggiunto un obbiettivo o realizzato un progetto. Amore: in coppia, se una conversazione con il partner vi lascia una sensazione spiacevole non ponetevi troppe domande. Siete sicuri di esservi spiegati bene? Tornate sull’argomento. Soli: oggi avete difficoltà a concedere la vostra fiducia e vi sentite dunque un po’ isolati. Cambiate atteggiamento e presto incontrerete un nuovo amore!

Oroscopo 7 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con l’arrivo di Mercurio in Capricorno, conversazioni e pensieri ruoteranno spesso sulla casa, la famiglia. Le relazioni con le persone care saranno distese, mostrerete reciprocamente l’attaccamento. Il pianeta sosterà fino all’11 febbraio e non è escluso che sarete ansiosi per questioni familiari: è un messaggio che vecchie routine vanno eliminate! Amore: in coppia, rispetto ai giorni scorsi con il partner c’è una bella sintonia, darete il via al dialogo per trovare dei compromessi su una questione spinosa. Soli: è possibile l’incontro con una persona con cui avrete molte affinità e punti in comune. Sarà in grado di soddisfare le vostre aspettative

Oroscopo 7 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La presenza di Mercurio in Capricorno – fino all’11 febbraio – vi mette in grado di pensare alle situazioni, alle questioni, in modo pratico e costruttivo. Il pianeta sosta nel vostro settore della comunicazione:avvertirete il bisogno di condividere le idee, esprimervi ed entrare in contatto con gli altri può far arrivare opportunità significative. Amore: in coppia, avete forse preso una decisione consapevole riguardo alla relazione e siete determinati a mantenerla. Ma avete anche deciso come affrontare la questione con il partner? Pensateci. Soli: nonostante alcune delusioni, immaginate il futuro romantico in modo positivo. Sapete bene cosa volete e ciò vi permetterà di fare la scelta giusta.

Oroscopo 7 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino all’11 febbraio Mercurio in Capricorno sosta nel vostro settore del denaro e qui sarete meno idealisti e più pratici. E’ un buon momento per esaminare e sistemare le finanze, risolverete tutto più facilmente. Nel lavoro, con questo transito sarete inoltre spinti a stabilire e a mantenere dei solidi confini così da garantirvi un equilibrio. Amore: in coppia, troverete le parole giuste per risolvere eventuali divergenze con il partner. Soli: sono possibili incontri interessanti e grazie a loro riaccenderete la speranza in una storia d’amore!

Oroscopo 7 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio entra nel vostro segno, il 9 arriverà anche Venere: la congiunzione tra i due pianeti è ottima e non è escluso l’arrivo di una somma di denaro. Al contempo se un’idea ambiziosa vi entusiasma, non permettete alle paure di frenarvi. E anche se dovessero presentarsi alcuni ostacoli, andate avanti con la consueta tenacia. Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, distesa e allegra. E un po’ di leggerezza ogni tanto fa bene a voi e alla dolce metà. Soli: in programma non c’è una storia d’amore importante ma flirt e avventure frizzanti. Il che non è male…

Oroscopo 7 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Capricorno, fino all’11 febbraio sosterà alle spalle del vostro segno: sarete spinti a esaminare a fondo i vostri obbiettivi, per prendere qualsiasi decisione importante avrete bisogno di stare per conto vostro e riflettere con attenzione. Ed è in questo modo, inoltre, che arriveranno ottime idee che potrete concretizzare in seguito. Amore: in coppia, la Luna in Gemelli annuncia una bella giornata, le conversazioni con il partner sono all’insegna dell’umorismo e leggerezza. E ciò vi permette di lasciare alle spalle le preoccupazioni che ultimamente vi hanno pesato. Soli: un bel programma: nuove conoscenze, conversazioni in cui avrete modo di mostrare le vostre qualità. Non avrete problemi a conquistare!

Oroscopo 7 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale: fino all’11 febbraio il pianeta rappresenta un invito ad ampliare la cerchia delle relazioni, anche se ovviamente dovrete essere un po’ selettivi. Al contempo, sarete molto impegnati con progetti, piano di lavoro per appagare alcune ambizioni riguardanti la carriera. Amore: in coppia, evitate di imporre al partner il vostro ritmo, le idee e i giudizi. Cercate di correggere il tiro! Soli: troppo pignoli ed ermetici, rischiate di perdervi la possibilità di conquistare. Non dovete chiudere le porte ma aprirle!