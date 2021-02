Oroscopo 7 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 7 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 7 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (scacciare l’ansia) e Pesci (dire più spesso dei “no”).

Oroscopo 7 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la sensazione che sia tutto a posto

Oroscopo Cancro 7 febbraio: umore

E’ una domenica in cui avrete la piacevole sensazione che tutto sia a posto, la vostra volontà sia rispettata da chi vi circonda e ciò che avete in programma andrà esattamente come da voi desiderato. E vi farà bene, annuncia l’oroscopo, visto che in questo periodo la tendenza è quella di porvi tante – e giuste – domande su futuro.

A volte, a causa della presenza di cinque pianeti in Acquario, avete l’impressione di non sapere bene dove vi state dirigendo né cosa vi aspetta, in particolare nel settore finanze.

Oroscopo Cancro 7 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: grazie a voi, il dialogo è perfetto, i vostri sforzi sono ampiamente ricompensati.

Soli: per oggi concedetevi il giusto riposo, impigritevi. D’altra parte non è aria di incontri.

Oroscopo 7 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): scacciare l’ansia

Oroscopo Scorpione 7 febbraio: umore

La Luna sosta nel vostro settore del denaro in buon aspetto con Mercurio retrogrado. E’ dunque un buon momento per vendere tutto ciò di cui non avete più bisogno. La vostra attenzione punterà su cose che non vi filate da tempo e rifletterete su quanto potrebbero valere. Alcune di più e altre meno. Ma è sempre meglio metterle in vendita, annuncia l’oroscopo, che lasciarle a raccogliere polvere.

Su un altro piano, potrebbe essere prossima la data di un termine ultimo di qualcosa e temete quel momento, forse non vi sentite all’altezza o temete di non farcela. Calma, scacciate l’ansia. Dopo l’11 l’atmosfera sarà più distesa.

Oroscopo Scorpione 7 febbraio: amore

In coppia: occhio alle discussioni, potrebbero avere pesanti conseguenze. Evitate i conflitti.

Soli: evitate appuntamenti galanti, non avete l’umore giusto. Siete più acidi che romantici.

Oroscopo 7 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dire più spesso dei “no”

Oroscopo Pesci 7 febbraio: umore

Dovreste trovare un equilibrio tra i vostri bisogni e quelli degli altri. Se avete trascurato le vostre esigenze per essere d’aiuto alle persone, è il momento di cambiare musica. Il problema più grande nel dare costantemente è che alla fine si esauriscono le energie.

Vanno prima di tutto impegnate per cose che vi riguardano. Iniziate a dire più spesso i “no” e diventerà sempre più facile. Il buon aspetto Marte-Nettuno, infatti rischia di rendervi più generosi del solito e qualcuno avrà bisogno di una mano non vi tirerete indietro.

Oroscopo Pesci 7 febbraio: amore

In coppia: tenerezza, complicità, oggi con il partner vi capite al volo, con un solo sguardo.

Soli: accettate di approfondire una conoscenza ma siate comunque sempre prudenti.

