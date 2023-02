L’oroscopo del 7 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni oggi avrete di che parlare! Sfruttate queste vibrazioni per fare delle videochiamate o una presentazione oppure per un incontro con gli amici. Esprimerete inoltre la vostra opinione e non vi preoccuperete se qualcuno si arrabbierà. Valutate invece l’effetto che potrebbero avere le vostre parole e cercate di ammorbidirle. Amore: in coppia, desiderate più dimostrazioni d’amore e le chiederete alla dolce metà che non mancherà di soddisfare i vostri bisogni affettivi. Soli: una persona del passato riappare nella vostra vita. Invece di destabilizzarvi, vi motiva! È una bella giornata.

Oroscopo 7 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete sempre alla ricerca di modi per aumentare le entrate. La presenza di Marte nel vostro settore delle finanze vi sta dando una mano e troverete il sistema per guadagnare di più. La dissonanza odierna tra la Luna e il pianeta rosso potrebbe coincidere con un’iniziativa che potrebbe essere redditizia ma dovete procedere passo dopo passo. Amore: in coppia, con il partner c’è un bellissimo accordo, sulla relazione soffia un vento di leggerezza… Abbastanza per progettare insieme un programma romantico. Soli: se oggi uscite avete buone possibilità di incontrare la persona giusta!

Oroscopo 7 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sapete cosa volete e anche se avete provato senza riuscire a ottenere qualcosa ora sarete pronti a fare un altro tentativo. Con la dissonanza Luna-Marte tuttavia oggi potreste riflettere su cosa potrebbe andare storto e seppure temporaneamente essere meno determinati. Andate avanti comunque, senza perdere tempo. Amore: in coppia, potreste chiedervi cosa fare per migliorare ulteriormente la relazione, soprattutto cosa dire per capire meglio il partner. Vi porrete dunque tante domande ma per una buona causa! Soli: dovete essere pazienti: non è oggi che incontrerete l’anima gemella. Negli affari di cuore i passaggi odierni creano un po’ di confusione.

Oroscopo 7 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro cercate di sfruttare la grande creatività per ottenere un equilibrio migliore e rendere le giornate più soddisfacenti. La creatività non è solo per gli artisti! Al contempo con la dissonanza Luna-Marte, state un po’ per conto vostro: il transito scatena malumore e impazienza in chi vi circonda e rischiate di rimanere contagiati… Amore: in coppia, è una giornata in cui fare qualcosa di divertente con la dolce metà. Non seguire la routine, fate qualcosa di originale! Soli: è attraverso un’app di appuntamenti che oggi potreste avere un incontro eccezionale!

Oroscopo 7 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Marte, le questioni di denaro sono un argomento delicato. La cosa migliore, se non siete sicuri della bontà di una proposta o non siete sicuri di chi avete di fronte, è non avventurarvi in qualcosa legato alle finanze. Anche se dovesse trattarsi di qualcuno con cui avete un rapporto amichevole. Amore: in coppia, un pizzico di follia, la voglia di lasciarvi andare: vivete l’amore con il sorriso e ciò fa molto piacere al partner. Soli: è una giornata eccellente per incontrare nuovi amici o flirtare. I passaggi favoriscono attrazioni mordi e fuggi: lasciatevi andare e vivete il momento.

Oroscopo 7 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Marte oggi nel lavoro vi troverete di fronte ad alcuni ostacoli e potreste provare un po’ di frustrazioni: cercate di mantenere la calma anche in serata con le persone care. Affrontate le discussioni facendo leva sulla comprensione e supererete più facilmente questa giornata emotivamente un po’ complicata. Amore: in coppia, oggi rischiate che un battibecco si trasformi in una lite. Cercate entrambi di abbassare i toni… Soli: con l’atteggiamento Bastian Contrario farete scappare a gambe levate chi vi corteggia. Dovreste essere un po’ più accomodanti.

Oroscopo 7 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le amicizie oggi saranno fonte di grande soddisfazione, doperanno la vostra autostima, conversazioni piacevoli saranno un balsamo per il vostro cuore. E’ la giornata ideale per divertirvi con gli amici cari! Nel lavoro evitate di sovraccaricarvi di compiti per non dispiacere un collega o voler cogliere al volo le occasioni che si presentano. Amore: in coppia, per sedurre nuovamente il partner, cercate di introdurre un tocco di originalità nel quotidiano! Soli: incontri e conversazioni con persone attraenti. I pianeti portano una ventata di aria fresca negli affari di cuore e sarete felici!

Oroscopo 7 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Entrare in contatto con amici e conoscenti, oggi vi permetterà di ricevere una proposta di collaborazione, degli inviti, partecipare a un evento o rafforzare una relazione di lavoro. I passaggi odierni sono d’aiuto a far arrivare alcune opportunità per lavorare con nuove persone o su nuovi progetti. Ma dovete parlare delle vostre aspirazioni! Amore: in coppia, cerca di esprimere con parole sincere l’amore che provate, rassicurerete il partner che forse si pone troppe domande. Soli: evitate di partire in quarta al primo sguardo. Se volete conquistare e vivere una storia seria giocate la carta della pazienza e ascoltate l’altro/a.

Oroscopo 7 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per concretizzare le vostre ambizioni e raggiungere il successo oggi dovrete lavorare sodo! Ma con Giove in Ariete avete splendide energie dunque più sarete attivi, meglio sarà. Concluderete la giornata con la sensazione di aver ricevuto più riconoscimenti del solito, soprattutto se svolgete una professione collegata ai media o all’insegnamento. Amore: in coppia, il partner per voi rappresenta un pilastro! State per concretizzare insieme nuovi progetti importanti. Soli: ci sono tutti gli elementi per vivere una storia come desiderate. Intraprendenti, conquisterete chi attualmente occupa il vostro cuore e tutti i vostri pensieri.

Oroscopo 7 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Concentratevi su quelle opportunità che vi offrono stabilità e sicurezza finanziaria, anche se ciò significa provare qualcosa di completamente nuovo. In questo momento, impegnarvi – ma voi lo fate sempre – vuol dire che nel prossimo futuro guadagnerete di più: il che vi permetterà di risparmiare e spendere per ciò che vi piace! Amore: in coppia, c’è una ventata di freschezza, sarà la benvenuta soprattutto se entrambi siete stati sopraffatti dalle rispettive attività. Un cinema, un ristorante seguiti da una passeggiata romantica. Soli: vivrete dei momenti intensi con una persona, sapendo che non sarà l’uomo o la donna della vostra vita.

Oroscopo 7 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste desiderare di stringere un’amicizia con una persona che sarà d’aiuto a realizzare un progetto o a concludere un affare. Non dovete pensare di essere opportunisti poiché anche voi avete molto da offrire. I passaggi odierni indicano che da questo sodalizio ne trarrete entrambi vantaggio e la relazione andrà avanti nel tempo. Amore: in coppia, con il partner avete punti di vista opposti e ciò rischia di creare instabilità nella relazione. Cercate di essere più elastici. Soli: la persona che vi attrae potrebbe avere intenzioni poco oneste. Prima di lanciarvi in una nuova relazione, esaminate attentamente la situazione.

Oroscopo 7 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni: rappresenta un invito a dare una mano alle persone care, esprimere il vostro affetto attraverso dei gesti premurosi. Senza eccedere poiché in seguito potreste pentirvi di aver messo gli altri al primo posto e voi all’ultimo. Parlatene sinceramente senza ovviamente scatenare discussioni. Amore: in coppia, se volete far passare un messaggio fatelo con gentilezza. Evitate di gridare poiché non otterrete il risultato desiderato. Soli: rischiate di ripetere i vecchi schemi ma è tempo di imboccare nuove strade e cogliere possibilità per costruire una famiglia. Non siate troppo esigenti…