Oroscopo 7 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 7 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (mostrare gratitudine) e Pesci (il valore dell’amicizia).

Oroscopo del 7 gennaio, gli astri dicono al Cancro che per mostrare gratitudine è sufficiente un piccolo gesto e al Pesci che capirà pienamente il valore dell’amicizia.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 7 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mostrare gratitudine, senza esagerare

Oroscopo Cancro 7 gennaio: umore

Mostrare la vostra gratitudine sarà ben accolta e vi metterà in grado di migliorare qualsiasi relazione, in particolare quelle più strette. La presenza di Nettuno tuttavia potrebbe spingervi a pensare che un grazie non è sufficiente e voler fare di più. A parlare sarà la vostra generosità ma occhio poiché potreste esagerare.

In questo momento sarà più che sufficiente un piccolo gesto. Più in generale, annuncia l’oroscopo, smettete di pensare al futuro poiché avrà il solo effetto di stressarvi. Pianificate nel breve termine.

Oroscopo Cancro 7 gennaio 2021: come va l’amore?

.In coppia: darete ampie prove al partner dell’amore che sentite. E in cambio ve ne darà ancora di più!

Soli: negli affari di cuore torna la speranza, vi sentite nuovamente pronti ad amare, a vivere una storia.

Oroscopo 7 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): vietato dire le mezze verità

Oroscopo Scorpione 7 gennaio: umore

La Luna nel vostro segno vi invita a distaccarvi dal solito quotidiano, pensare meno al lavoro, alle questioni di denaro, alle fatture da pagare… Lascerete lo stress alle spalle. E’ evidente che non potrete staccare la spina tutto il giorno, tuttavia per rigenerare le energie sarà sufficiente qualche piccola pausa.

L’oroscopo annuncia che con le persone care, proprio voi che detestate le menzogne, dovreste smetterla di dire le mezze verità. Potrebbero perdere la pazienza.

Oroscopo Scorpione 7 gennaio: amore

In coppia: ciao ciao freddezza, bentornata passione! La serata con il partner si annuncia caldissima

Soli: una persona vi attrae? Prendete il coraggio a due mani e fatevi avanti! La risposta non vi deluderà.

Oroscopo 7 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): il valore dell’amicizia

Oroscopo Pesci 7 gennaio: umore

Con una persona scatterà immediatamente qualcosa di speciale, scoprirete di avere molte affinità. Avrete la sensazione di capirvi al volo senza nemmeno parlare. E potrebbe nascere un’amicizia davvero importante che andrà avanti nel tempo.

E l’arrivo, domani, di Venere in Capricorno parla proprio del valore dell’amicizia, ne capirete appieno la forza e la ricchezza. E se non avete degli amici, il che sarebbe strano, forse è perché senza volerlo non siete abbastanza aperti. In questo caso, dovete cambiare atteggiamento e iniziare a stringere delle relazioni.

Oroscopo Pesci 7 gennaio: amore

In coppia: carezze al miele e peperoncino, la serata è una sinfonia all’insegna della passione e della tenerezza.

Soli: avete già imboccato la strada che vi porterà verso l’amore. Con Marte in Toro è in arrivo una storia.

Per tutti gli altri segni clicca qui.