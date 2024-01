L’oroscopo del 7 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste provare un po’ di frustrazione, di malinconia, la verità è che non siete in gran forma e avete difficoltà a gestire le emozioni. Non tirate la corda, per oggi prendetevela comoda, rilassatevi e divertitevi, la giornata migliorerà con il passare delle ore. Se possibile, fate qualcosa di diverso dal solito, recatevi in un posto che non conoscete: è probabile che scoprirete qualcosa di interessante. L’importante è non trasformare una situazione poco importante in un dramma ed evitare discussioni con chi vi circonda. Amore: in coppia, nella relazione c’è grande passione! Per il partner siete pronti a fare qualsiasi cosa… Soli: incontri con persone interessanti, molto interessanti. Con questi passaggi è del tutto possibile che vi innamoriate, ricambiati.

Oroscopo 7 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Fate attenzione: se cercherete di convincere una persona a desistere dal prendere una decisione, potreste scoprire che si impunta ancora di più. Più insisterete, farete pressione e tanto più sarà irremovibile. Evitate di arrivare a questo punto poiché scatenereste tensioni. Se siete anche voi determinati a fare le cose a modo vostro, è evidente che non cambierà nulla. Cercate invece un terreno d’intesa. C’è almeno un aspetto su cui siete d’accordo? Puntate su questo, parlatene e trovate un compromesso. Amore: in coppia, per qualche motivo potreste covare un po’ di rancore, affrontate una conversazione sincera e passerà tutto. Soli: la Luna in Scorpione vi rende un po’ chiusi: con un atteggiamento positivo, sorridenti, gli altri vi apriranno le braccia!

Oroscopo 7 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

È importante difendere le proprie opinioni, il vostro punto di vista ma vale la pena ostinarvi al punto di turbare una persona cara o far arrabbiare una persona importante? In qualsiasi relazione non si può essere d’accordo su tutto, non potete circondarvi di persone che la pensano allo stesso modo. Non solo è noioso, ma è al contempo un modo piccino di vedere il mondo. I disaccordi possono essere molto istruttivi e costruttivi! Su un altro piano: è il momento di mettere ordine nelle vostre finanze! Amore: in coppia, l’amore è sempre presente ma, per oggi, evitate di affrontare argomenti delicati o riguardanti il denaro. Soli: un incontro è in programma ma occhi aperti: rischiate di trovarvi di fronte a una persona poco sincera.

Oroscopo 7 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui vi sentite pronti a migliorare la vostra vita, anche nel quotidiano: è un ottimo momento per iscrivervi a una palestra, dare il via a un progetto di ristrutturazione della casa o intensificare il lavoro e chiedere un aumento. Siete astuti anche quando si tratta dei vostri obbiettivi: sono alti ma non così alti da rischiare di fallire, Qualsiasi cosa intraprenderete vi porterà al successo: potrebbe arrivare passo dopo passo ma di sicuro vi darà grandi soddisfazioni! Amore: in coppia, la Luna in Scorpione vi rende dolci e concilianti. Se avete discusso oggi tornerà l’armonia. Amate il partner, dunque, ditelo! Soli: con un/a ex potrebbe riaccendersi la passione ma non è detto che tornerete insieme. A fare marcia indietro potreste essere voi!

Oroscopo 7 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una domenica in cui provate emozioni forti che vi appesantiscono. Cercate di capire qual è la causa principale del vostro stato d’animo. Vi siete intestarditi su un progetto o un obbiettivo che non va né avanti né indietro? Bando all’orgoglio o alla riservatezza e parlatene con un caro amico o un parente: potrebbe offrire un consiglio saggio e intuizioni inestimabili. Per oggi, coccolatevi, rilassatevi, ricaricate le batterie, prendete cura dei compiti che potete svolgere in modalità pilota automatico. Amore: in coppia, siete felici, appagati e innamorati come il primo giorno! State pensando a una seconda luna di miele? Soli: voglia di affascinare, conquistare e nessuno potrà resistervi! Dotati di grande fascino, avete l’effetto calamita.

Oroscopo 7 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Una situazione potrebbe scatenare frustrazione ma in questo momento i passaggi astrali sono positivi, dunque avete la possibilità di trovare una soluzione, più di quanto potreste pensare. Più sicurezza in voi stessi, eliminate i pensieri negativi e permettete all’istinto di prendere il sopravvento: è così che si accenderà la lampadina! In generale, tenete presente che è tempo di agire, di essere lungimiranti e di imporre le vostre idee. La vostra pazienza, la perseveranza saranno premiate. Amore: in coppia, insieme al partner vi divertite e ciò crea in casa un’energia straordinaria. Romanticismo e passione vanno di pari passo e illuminano la domenica. Soli: è possibile che ritroverete una persona amata in passato, con cui avete avuto una storia, e che la fiamma si riaccenda!

Oroscopo 7 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una situazione o una questione oppure un oggetto che desiderate, è una sorta di chiodo fisso, vi è difficile toglierla dalla mente. Lo vorreste ma più ci proverete e tanto più sarete impazienti. Allentare la presa e seguire la corrente potrebbe essere la soluzione giusta. Concentrate l’attenzione, ad esempio, l’attenzione su qualcosa che vi diverte, vi appassiona. Potete anche contattare gli amici e proporre di fare qualcosa di diverso dal solito. La giornata si snoderà in modo sicuramente più facile! Amore: in coppia, siete felici e si legge nel vostro sguardo! Il partner prova per voi un amore infinito e voi ricambiate… Soli: se volete lanciare un invito, fatelo senza esitare: ad aprire la danza dovete essere voi. Siete irresistibili!

Oroscopo 7 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La presenza di Marte in Capricorno, vi rende dinamici, intraprendenti e inoltre vi spinge a dire ciò che pensate senza giri di parole, soprattutto in caso di discussione o se una persona vi provoca. Saprete come difendervi! Su un altro piano: è possibile che il boss o un superiore da tempo hanno notato i vostri risultati e nei prossimi giorni continueranno a esaminare ciò che farete. Hanno aspettative alte nei vostri confronti ma sarete all’altezza della situazione con la consueta efficienza. Amore: in coppia, con la Luna nel vostro segno nella relazione regna la passione! Sarà utile a riaccendere la complicità. Soli: forte attrazione fisica per una persona? Un’avventura è possibile ma potrebbe non avere un futuro. L’altro/a potrebbe essere già impegnato/a. A voi decidere.

Oroscopo 7 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno: se volete trovare un po’ di pace interiore, introdurre armonia in casa, dovete smettere di rimuginare su alcune conversazioni spiacevoli del recente passato con una persona cara oppure con un collega. Cercate di accettare quelle situazioni che non potete cambiare. Se comunque desiderate un chiarimento, aspettate qualche giorno, quando Mercurio si sposterà in Capricorno. A quel punto saprete esattamente cosa dire e cosa fare. Amore: in coppia, parole dolci, buon umore, fascino renderanno la serata indimenticabile. Siete innamorati come degli adolescenti! Soli: potere di seduzione al top, voglia di amare ed essere amati! Tuttavia, per oggi fate attenzione, rischiate di commettere qualche imprudenza.

Oroscopo 7 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste essere in conflitto tra il desiderio di risparmiare denaro e quello di investire in alcune idee che rappresentano un passo avanti positivo. Vorreste sperimentare parecchie situazioni nuove ma il costo scoraggiare le vostre iniziative. Non dovete mollare i vostri sogni: dopo aver soppesato con attenzione i pro e i contro, pianificando con sicurezza in voi stessi, potete realizzarli, passo dopo passo. E nei prossimi mesi sarete soddisfatti dei progressi che otterrete. Amore: in coppia, con la Luna in Scorpione la relazione diventa una meraviglia di serenità, chiarezza e fusione totale. Splendida giornata! Soli: un amore platonico si trasforma in passione irresistibile! E non rifiuterete l’invito che puntualmente arriverà…

Oroscopo 7 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Marte in Capricorno che sosta alle spalle del vostro segno, la cosa migliore è accettare il corso delle cose, mollare la presa: questo atteggiamento farà arrivare delle proposte interessanti che, in caso contrario, non prenderete in considerazione presi come siete dalla vostra situazione. Un buon aspetto tra Marte e Giove – entro il prossimo 13 gennaio – segnala che verrà presa una decisione, probabilmente favorevole, di cui non avrete immediatamente notizia oppure saprete l’esito positivo grazie a una persona che otterrà l’informazione attraverso vie non ufficiali. Amore: in coppia, splendida atmosfera, con il partner il dialogo è interminabile. Alla dolce metà piace la vostra loquacità… Soli: in programma c’è un incontro romantico oppure un/a “amico/a” vi guarderà con occhi innamorati. Belle emozioni!

Oroscopo 7 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste trovarvi in una situazione che comporta uno scontro con una persona irritabile. Siate sinceri: di chiunque si tratti, anche se all’altro non piacerà, dite la verità in modo chiaro e tondo. Le vostre idee e i vostri punti di vista sono inattaccabili ed equi per cui non c’è motivo di tacere solo perché temete che all’altro non sarà gradito ciò che direte. Se dunque ritenete che qualcosa sia una pessima idea, ditelo. Date il buon esempio con un atteggiamento sincero e obbiettivo. Amore: in coppia, se ultimamente a causa del lavoro siete stati poco presenti, oggi i sentimenti ritrovano slancio! Soli: con la Luna in Scorpione, non è una domenica da trascorrere chiusi in casa. Uscite, là fuori c’è la possibilità di conquistare!