L’oroscopo del 7 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Sole-Mercurio in Capricorno pone al centro della vostra attenzione le ambizioni, la carriera, le responsabilità o la reputazione. Al riguardo prenderete delle decisioni – anche se non oggi – che si riveleranno fruttuose! Tuttavia con Mercurio ancora retrogrado, scegliete con cura le parole poiché sono possibili delle incomprensioni. Amore: in coppia, parlerete di progetti, del futuro guardando il partner con infinita tenerezza. Le vostre parole saranno dolci come il miele e che momenti di passione… Soli: una persona farà di tutto affinché possiate finalmente notarla… Quando i vostri occhi si incontreranno non vi staccherete più.

Oroscopo 7 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento mentalmente siete in cerca di nuove opportunità e nuove esperienze ma se volete realmente esplorare altre strade oltre a quelle che già conoscete bene, dovete necessariamente uscire dalla vostra zona di comfort. Tenete presente che avete la possibilità di investire in qualcosa che avrà successo, anche finanziariamente. Amore: in coppia, vi lascerete andare alle emozioni, mostrerete il vostro lato amorevole e sensuale. Soli: inclini a esprimere i vostri sentimenti più apertamente. Ma da buon Toro, lo farete solo se sentite che ne vale la pena.

Oroscopo 7 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ la giornata ideale per porvi alcune domande approfondite riguardanti il lavoro, gli impegni, gli accordi, soprattutto se provate insicurezza. Più “scaverete” e tanto più avrete splendide intuizioni. Se vi sembra una mission impossible, parlarne con un amico fidato vi sarà utile: vi darà consigli preziosi e presto avrete una svolta positiva! Amore: in coppia, sarete spinti a chiarire alcune questioni e direte le parole giuste. Avrete argomenti che non potranno essere messi in discussione. Soli: uscite! E’ una giornata favorevole a incontri importanti.

Oroscopo 7 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Sole-Mercurio dovreste riflettere su come organizzare il programma della giornata così da essere più efficienti e produttivi. Prendete del tempo per mettere in atto un piano, scrivetelo. Al contempo, potreste entrare in contatto con un amico che non sentite da tempo e avere una splendida e affettuosa conversazione. Amore: in coppia, se avete delle cose da dire, fatelo e basta. Evitate di provocare inutilmente il partner. Soli: potreste essere attratti da una persona che sapete non è giusta per voi e siete confusi. Presto volterete pagina per aprirne una nuova più promettente.

Oroscopo 7 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Per oggi accantonate il lavoro e le responsabilità, pensate a divertirvi! Non è escluso tuttavia che un progetto o un’attività richiedano la vostra completa attenzione. Se si tratta di qualcosa che farà progredire la vostra vita in modo costruttivo, tenete presente che il vostro impegno sarà ripagato, più di quanto possiate pensare. Amore: in coppia, siete pronti ad affrontare argomenti che fino a oggi avete evitato e con grande sorpresa il dialogo sarà costruttivo. Troverete le parole giuste, non offenderete il partner e sarete dunque ascoltati. Soli: nel corso di una conversazione, forse online, potreste scoprire che una persona è più interessante di quanto pensavate.

Oroscopo 7 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Capricorno potreste riprendere in mano alcuni progetti o delle iniziative che per qualche motivo avete chiuso in un cassetto. E’ la giornata ideale per riflettere su come correggere eventuali aspetti o studiare una strategia, così da completare con successo ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, chi tace acconsente recita il vecchio proverbio. Non dovete dunque accusare il partner di qualsiasi cosa se non vi siete mai opposti a qualsiasi atteggiamento, decisione o iniziativa. Soli: avete dimenticato quanto in una relazione siano necessarie la comprensione, le concessioni. La perfezione non esiste, sognate troppo in grande…

Oroscopo 7 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Lasciate alle spalle la settimana lavorativa e pensate al vostro benessere. Il buon aspetto Luna-Nettuno vi permetterà di allontanare eventuali preoccupazioni e di fare qualcosa di positivo per ricaricare le energie, prendere cura del vostro corpo. E’ il momento giusto per ritrovare l’equilibrio tra lavoro e vita privata! Amore: in coppia, grande complicità, grande amore. Insieme troverete un ritmo che si adatta perfettamente a entrambi. Non ci sarà molto spazio per gli altri e rifiuterete un invito… Soli: non avrete voglia di uscire con gli amici e preferirete navigare su un app di incontri. E con una persona vi divertirete un mondo…

Oroscopo 7 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Capricorno, lavoro o vita personale oggi potrebbero esserci alcuni problemi nelle conversazioni. Potreste non dire la cosa giusta al momento giusto, per cui prima di parlare sarebbe meglio riflettere. Al contempo, potreste rivedere una persona del passato o evocare ricordi piacevoli con una persona cara. Amore: in coppia, cercate di essere positivi! Non ha senso porvi mille domande. Favorite il dialogo, la dolce metà è al vostro fianco qualunque cosa pensiate. Soli: rimanete concentrati sui vostri desideri, hanno tutte le possibilità di realizzarsi.

Oroscopo 7 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui esaminare attentamente il budget, le spese che avete fatto per assicurarvi che tutto sia in ordine. Controllate dentro il portafoglio per accertarvi che non abbiate perso la carta di credito o soldi in contanti. Potrebbe saltar fuori qualcosa che causerà un po’ di stress ma qualunque cosa accada non è niente che non possiate sistemare! Amore: in coppia, la dolce metà saprà come dissipare le tensioni e allontanare le incomprensioni: regnerà la tranquillità. Soli: incontro importante, con una persona che in futuro potrebbe diventare il partner per sempre. Sarà intesa a tutto campo!

Oroscopo 7 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se ultimamente avete dato per scontata la presenza di una persona cara, oggi dovreste cambiare atteggiamento e offrire l’attenzione che merita, ringraziarla per quanto fa sempre per voi! La vostra sensibilità e la consapevolezza sono accentuate: potete dunque esprimervi senza riserve, con grande gentilezza e affetto. Amore: in coppia, presi dalla carriera spesso dimenticate di dare le giuste attenzioni al partner ma oggi dovrete cambiare musica, restituire il posto che merita! Soli: sorridete, lasciate parlare i vostri desideri, non rifiutate nessun invito, Accettate senza esitare: l’aria profuma d’amore.

Oroscopo 7 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Mercurio sosta alle spalle del vostro segno: per oggi, ritagliate un po’ di tempo per stare tranquilli, mettere ordine nei pensieri così da abbassare i livelli di ansia e stress. Cercate di essere positivi e non innervosirvi per un nulla. E’ pur vero che potrebbe essere dovuto a una risposta che non arriva, una questione che si trascina da tempo. Amore: in coppia, con la dolce metà vi concederete una pausa insieme, forse una gita, lontani da amici e parenti. Godetevi questa “fuga” senza sentirvi in colpa. Soli: se state cercando l’anima gemella, siate voi stessi, naturali. Indossare maschere non aiuta a conquistare un cuore.

Oroscopo 7 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un sabato in cui le idee abbondano! Visto che la creatività è al top dedicatevi a un hobby o a un progetto che ultimamente avete trascurato. Al contempo, con la congiunzione Sole-Mercurio è la giornata perfetta per incontrare gli amici! Non dimenticando di prendere cura del vostro benessere: deve essere una priorità! Amore: in coppia, nulla può turbare la splendida intesa tra voi e il partner. Siete amorevoli e ultra-amati, ed è il giusto visto che date senza chiedere niente… Soli: se avete intenzione di conquistare chi vi attrae, fate il primo passo. Soccomberà al vostro fascino e al vostro magnetismo.