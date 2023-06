L’oroscopo del 7 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Disponibili e particolarmente socievoli, sfrutterete le vostre qualità per stringere relazioni gratificanti, per essere ricettivi a tutto ciò che accade intorno a voi, per risolvere qualsiasi problema e per trasmettere le vostre idee in modo delicato. E fate bene: un’amicizia in particolare potrebbe portare a qualcosa di molto positivo sul piano finanziario. Amore: in coppia, per far cambiare idea al partner contate sul vostro potere di persuasione. Non avrete problemi a trovare altre idee anziché che fare qualcosa che non avete scelto di fare. Soli: pensavate si trattasse solo di un’amicizia ma una persona è attratta da voi, vuole una storia. La lascerete sperare senza dire nulla o deciderete di chiarire la situazione? In entrambi i casi andrà bene.

Oroscopo 7 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Alcune situazioni di lavoro per mostrare dei segnali di progresso richiedono più tempo di altre, dunque se avete la sensazione che non stia accadendo nulla non dovete abbassare le braccia. State gettando le basi per il futuro successo per cui non siate troppo severi con voi stessi e per oggi dedicatevi ad altro, prendete cura di voi stessi. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi rendono ansiosi e la dolce metà sembra non poter fare nulla per farvi sorridere. Avete da ridire su tutto e ne siete consapevoli. Soli: le dissonanze, oggi non facilitano gli incontri! Dovete affrontare qualche tensione interiore e non è piacevole.

Oroscopo 7 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una gran bella giornata, provate una piacevole sensazione di relax e benessere interiore che permette di ricaricare le batterie. Così sereni e aperti a nuovi sviluppi attirerete nuove opportunità che dovrete cogliere al volo. Non è escluso che arrivi un aiuto da parte di un amico o che siate voi a dare ottimi consigli. Amore: in coppia, la vostra capacità di scacciare qualsiasi accenno di noia, di mostrare romanticismo il più spesso possibile e di ravvivare l’eros, vi rende dei partner eccezionali. Soli: cercherete contatti e relazioni sincere. Il vostro cuore potrebbe battere forte per una persona originale.

Oroscopo 7 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un po’ irritabili, potreste avere poca pazienza nei confronti di chi si lamenta dei problemi personali e reagire in modo aggressivo. Fate invece del vostro meglio per mettervi nei panni degli altri che, forse, stanno attraversando un momento difficile. Anziché entrare in conflitto, seppure vi sarà difficile privilegiate la comprensione. Amore: in coppia, l’atmosfera in casa è tutt’altro che serena. Tra malumore e battibecchi sarà una giornata pesantuccia. Soli: cercate di allentare la pressione o esploderete… Le dissonanze astrali odierni creano un clima di diffidenza per cui sul fronte incontri è necessaria una pausa.

Oroscopo 7 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste essere conquistati da promesse che fanno intravedere ottimi guadagni ma fate attenzione a eventuali campanelli d’allarme. Potrebbe trattarsi di molte chiacchiere ma senza uno straccio di prova concreta. Ignorate inoltre le opinioni di chi si intromette nella vostra vita, come dovreste gestirla. Non dimenticate che il capo siete voi. Amore: in coppia, potreste scoprire un segreto del partner, niente di veramente grave ma la sua mancanza di fiducia vi offenderà. Evitate di amplificare la questione, potreste dare il via a una litigata assolutamente inutile. Soli: le accuse infondate del vostro ex, vi colpiranno più del dovuto. Sarete tentati di vendicarvi ma in questo modo sprechereste solo tempo. Guardate avanti.

Oroscopo 7 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui circola confusione, disorganizzazione e potrebbero esserci dei problemi di comunicazione. La cosa migliore è rallentate il ritmo, fare con calma una cosa alla volta vi permetterà di non commettere errori. Se avete difficoltà a concentrarvi, concedetevi delle piccole pause così da tenere sotto controllo le emozioni. Amore: in coppia, sempre razionali oggi per rilassarvi vi piacerà fantasticare, distaccarvi un po’ dalla realtà. Ma evitate di trascurare la dolce metà. Soli: è una giornata in cui l’amore non è una priorità. Siete insoddisfatti e rifiutate inviti e incontri. Rilassatevi, ne avete un gran bisogno.

Oroscopo 7 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ la giornata giusta per riflettere sulle vostre attività quotidiane e capire se per caso state impegnando il tempo e le energie in cose che potreste invece tranquillamente eliminare. Mettendo uno stop, potrete dedicarvi ad attività che vi offriranno più soddisfazione ed essere più produttivi quando davvero necessario. Amore: in coppia, nuove attività comuni, nuovi hobby o interessi vi permetteranno di approfondire la complicità in allegria, buon umore e tenerezza. Soli: ovunque vi recherete, gli sguardi saranno puntati su di voi. Fascino, magnetismo, potere di seduzione, accenderete negli altri il desiderio con la D maiuscola.

Oroscopo 7 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o vita personale, con i passaggi odierni potreste trovarvi di fronte a una persona ostinata, che gioca il ruolo di Bastian Contrario. Tenete presente tuttavia che più sarà rigido il vostro punto di vista e tanto più sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Il compromesso è un elemento essenziale di questa giornata un po’ complicata. Amore: in coppia, potreste proporre al partner delle idee o progetti originali che escono dal solito quotidiano. Ed è un’iniziativa eccellente. Soli: la situazione sentimentale evolve, nella vostra vita entra l’amore! Un incontro in un luogo insolito vi permetterà di dare il via a una storia importante.

Oroscopo 7 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ probabile che abbiate riflettuto a lungo su un progetto o un piano e a chi chiedere una mano per concretizzarlo. Ora è il momento di rimboccare le maniche ma il rischio invece è che vi crogiolerete pensando al risultato e non alzerete un dito. Non è da voi! Solitamente quando qualcosa vi sta a cuore vi muovete alla velocità della luce. Amore: in coppia, oggi sorprenderete la dolce metà con un’uscita originale! I vostri sentimenti sono intensi, le emozioni ancora di più, l’attaccamento al tuo partner riacquista forza e significato. Soli accettate gli inviti! Una persona potrebbe corteggiarvi. Aprite gli occhi, cambiate look! Dietro l’amicizia si nasconde l’amore!

Oroscopo 7 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Acquario, potreste essere mentalmente più aperti riguardo alla stabilità professionale e finanziaria, pronti a esplorare nuove strade anche se ciò significa andare oltre la vostra zona di comfort. E’ il momento di valutare delle idee innovative e basate sulla tecnologia poiché saranno d’aiuto a far lievitare i guadagni. Amore: in coppia, potete iniziare a fare progetti per il futuro. Che si tratti di matrimonio o di un acquisto immobiliare, il partner è fiducioso e ottimista. Se di recente avete passato alcuni mesi difficili, fate tabula rasa, ripartite da zero. Soli: lasciatevi andare alle emozioni e dite chiaramente ciò che provate alla persona che vi attrae.

Oroscopo 7 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è congiunta a Plutone e in dissonanza con Venere: potreste pensare in modo quasi ossessivo a una questione, probabilmente riguardante le finanze, ma più rifletterete e più vi sembrerà complicata. Potrebbe essere necessario valutare la situazione da una prospettiva più distaccata così da ritrovare la chiarezza mentale. Amore: in coppia, evitate di interpretare in modo negativo tutto ciò che dice il partner e in questo modo riuscirete a mantenere l’armonia. In caso contrario, rischiate di scatenare dei conflitti inutili. Soli: avete la possibilità di conquistare dei cuori in cerca d’amore. Ci sono tutte le condizioni per concludere la giornata con un numero di telefono o un tenero bacio.

Oroscopo 7 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete belle idee che desiderate concretizzare ma forse state anche portando a termine altre cose che avete in cottura. Fate un passo indietro ed esaminate la vostra situazione. In una giornata ci sono solo ventiquattro ore dunque pensate a dare la priorità al vostro programma. Il riposo è importante, poiché senza non sarete produttivi. Amore: in coppia, potrebbe arrivare l’invito di gruppo di amici ma rifiuterete senza per questo sentirvi frustrati. Non avete intenzione di sacrificare il tempo che passate con il partner e considerate prezioso. Soli: la vostra vita affettiva ha bisogno di un cambiamento. Tenete in considerazioni i commenti degli amici cari, a volte le critiche sono costruttive!