Oroscopo 7 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Cancro riguardo al denaro può spingervi a prendere delle buone decisioni di cui non vi pentirete. Potreste anche individuare un’opportunità che nessun altro ha notato. In questo caso, va colta al volo! È anche un’ottima giornata per riflettere sul vostro sviluppo professionale: è tempo di sfruttare abilità e competenze. Amore: in coppia, la vostra impazienza crea piccole difficoltà di comunicazione con il partner. Ma stasera deciderete di dare il via a una conversazione sincera. Soli: se avete difficoltà a trovare la persona giusta, non dovete abbattervi. E’ una giornata di incontri d’amore importanti!

Oroscopo 7 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro intuito è accentuato dunque se avete un’idea non dovete ignorarla: potrebbe portare a realizzare un prossimo, grande progetto. Al contempo potrebbe entrare una somma extra di denaro, il che vi permetterà di fare fronte alle spese e di concedervi anche qualche sfizio. Soprattutto se state partendo per le vacanze. Amore: in coppia,i vostri sentimenti ma a volte siete un po’ riservati. Oggi i pianeti aprono le porte della comunicazione ed esprimerete pienamente il vostro amore! Soli: forse delusi da un flirt o insoddisfatti, vi chiudete a riccio, rifiutate gli inviti degli amici. Ma retando chiusi in casa sapete bene che ci saranno zero incontri.

Oroscopo 7 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un po’ ansiosi, rischiate di fare troppe cose contemporaneamente rischiando di disperdere le energie. Concentratevi su un compito alla volta e portatelo a termine prima di occuparvi di un altro. Al contempo siete molto convincenti: è un momento eccellente per ottenere supporto per un progetto o un’idea che vi entusiasma e in cui credete. Amore: in coppia, nella relazione desiderate introdurre un pizzico di follia. E non vi mancherà certo la fantasia per ravvivare la serata. Per la gioia del partner… Soli: dinamici, affascinanti, in qualsiasi incontro farete colpo! Arriva l’amore.

Oroscopo 7 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un ottimo incontro potrebbe coincidere con un’offerta o aprire una nuova porta e nei prossimi giorni al riguardo sarete pronti a prendere l’iniziativa. La relazione sembra essere ricca di promesse e potrebbe essere un’opportunità per lavorare con altri su un progetto che andrà a vantaggio di tutti. Vi divertirete a farne parte. Amore: in coppia, positivi, di buonumore, oggi date il massimo! Con il partner c’è una tenera complicità, vi capite al volo. Siete sulla stessa lunghezza d’onda, chi meglio di voi? Soli: in vista di un’uscita curate il look, siete convinti di incontrare la persona giusta. E in effetti risplendete di entusiasmo misto a dolcezza che vi permetterà di conquisterà un cuore.

Oroscopo 7 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Positive o negative, oggi capterete le energie di chi vi circonda già a chilometro di distanza. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, scavate più a fondo e se l’intuito segnala un campanello d’allarme non dovete sentirvi in colpa perché avete rifiutato una situazione che non vi sembra chiara, soprattutto se si tratta di lavoro o di affari. Amore: in coppia, evitate accuratamente conversazioni inutili, che hanno come obbiettivo quello di provocare il partner. Non è così che otterrete ciò che desiderate. Soli: se darete il via a una storia, date tempo al tempo, evitate di affrettare le cose.

Oroscopo 7 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o vita personale, le relazioni con chi vi circonda oggi sono al centro della scena. Potreste aver a che fare con persone molto sensibili, emotive, forse troppo per i vostri gusti, al punto che sarete a disagio e non saprete come comportarvi. In ogni caso, ne uscirete bene e nessuno potrà rimproverarvi niente. Amore: in coppia, è una giornata piacevolmente movimentata, con il partner siete pronti per dare una scossa positiva alla relazione. Il che potrebbe spingere a realizzare nuovi progetti. Soli: se ultimamente avevate deciso di smettere di cercare il grande amore, oggi cambierete idea e vi lancerete nella conquista. E non sbagliate.

Oroscopo 7 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Perché stressarvi quando potreste invece semplicemente chiedere un favore a un amico o a un collega? Non c’è niente di sbagliato nel ricevere un aiuto e dire grazie. Tuttavia, se ritenete che ciò comporti di “avere” nei loro confronti un debito di gratitudine, chiedete come ricambiare il favore. In questo modo ci sarà un equilibrio dare/avere. Amore: in coppia, avvertite la necessità di prendere un po’ di distanza, non dal partner, ma da ciò che potrebbe creare problemi nella relazione. Ad esempio, familiari o amici invadenti. Soli: farete un bel po’ di selezione nella rubrica telefonica e a sorpresa potrebbe riemergere un contatto dimenticato.

Oroscopo 7 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se una persona vi ha fatto una promessa potrebbe cambiare idea improvvisamente e voi provare delusione. Ma per fortuna, qualcuno potrebbe lanciare un invito o un’opportunità che vi metterà di buonumore e spazzerà via l’amarezza. E’ una giornata, dunque, in cui dovete aspettarvi l’inaspettato e seguire la corrente. Amore: in coppia, c’è complicità e la passione spazza via qualsiasi battibecco: ne approfitterete entrambi a tutto campo. Serata bollente! Soli: ne avete abbastanza di flirt e avventure di una notte: volete una storia d’amore! E i pianeti mettono sulla vostra strada una persona affascinante. Sarà quella giusta? Motivati come non mai, ci crederete!

Oroscopo 7 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Cercate di avere un’attenzione speciale per gli amici e familiari, dite loro quanto sono importanti per voi. Al contempo, un consiglio o un’idea potrebbe spingervi a praticare un nuovo hobby che accenderà il vostro entusiasmo. Potreste anche arrivare un’offerta che vi permetterà di guadagnare del denaro extra. Amore: in coppia, la relazione sta vivendo una fase positiva e siete di buon umore. La dolce metà vi dà attenzioni e amore da vendere. Circola tanta tenerezza. Soli: non osate fare il primo passo? I pianeti oggi vi spingono a farlo, a dichiarare il vostro amore o interesse alla persona che vi attrae.

Oroscopo 7 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con una persona potreste dare il via una collaborazione di lavoro o a un’attività in comune. Il che potrebbe accendere il vostro entusiasmo. Ma affinché duri nel tempo, dovete essere molto chiari sui termini dell’accordo, non dovete lasciare spazio a qualcosa di vago. Sapete cosa volete dunque non abbiate timore di condurre il gioco. Amore: in coppia, uscite, inviti tra amici e familiari, non ce la fate più e vorreste stare con il partner, voi due da soli. Ma la dolce metà potrebbe aver già organizzato un aperitivo con i parenti. Soli: avete le carte in regola per partire alla ricerca dell’anima gemella. Oggi potete conquistare chi volete!

Oroscopo 7 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze ed è in buon aspetto con Giove, Il transito potrebbe indicare che entrerà una somma di denaro o che siete sul punto di acquistare una casa. Al contempo, è una buona giornata per tentare la fortuna al gioco – senza spendere un troppo – potreste vincere un po’ di soldi extra. Amore: in coppia, le giornate sono piene di risate e le notti sono passionali. Era da un po’ che forse entrambi non provavate questa splendida sensazione di fusione totale. Soli: ottimisti, entusiasti, la serata con gli amici si preannuncia perfetta, non vedi l’ora di uscire. E l’amore potrebbe arrivare all’improvviso…

Oroscopo 7 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un venerdì in cui sarete spinti ad acquistare un oggetto che sognate da tempo, qualcosa che semplifichi la vostra vita domestica o possa permettervi di lavorare in modo più efficiente. Non è escluso che farete un regalo a una persona cara, asseconderete un suo desiderio. E fate bene: i soldi sono fatti per essere spesi. Amore: in coppia, siete di buon umore, c’è una bella sintonia con il partner, è fusione totale. Approfittate di questa giornata per dichiarare tutto il vostro amore. Soli: un incontro vi restituisce la speranza, tutto fa pensare che sia quello giusto! Lascerete alle spalle i dubbi e darete libero sfogo ai vostri sogni d’amore più folli!