L’oroscopo del 7 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Cancro e la sua presenza in questo segno potrebbe spingervi ad abbellire la casa, a renderla confortevole o ad acquistare nuovi oggetti. Se ci sono stati problemi con i familiari, avete la possibilità di far tornare l’armonia. Al contempo, mentre Giove forma un aspetto con Plutone potreste avere una splendida idea finanziaria. Amore: in coppia, per il partner provate amore incondizionato. Dimostrerete il vostro attaccamento proteggendolo/a e sarete presenti in qualsiasi momento! Soli: una persona amata in passato potrebbe bussare alla vostra porta: a voi decidere se farla rientrare nella vostra vita.

Oroscopo 7 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Venere da oggi in Cancro, sarete più curiosi e loquaci del solito, in qualsiasi conversazione aggiungerete un tocco in più di diplomazia. Le attività e gli incontri quotidiani saranno divertenti e piacevoli, l’atmosfera sarà all’insegna della leggerezza. La vita sociale sarà movimentata e avrete l’opportunità di stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, con il partner l’amore è sempre più forte, con Venere in Cancro entrambi vi regalerete momenti di autentico piacere! Soli: Venere accentua il vostro fascino ed è molto possibile che gli incontri saranno numerosi. Avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo 7 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Cancro sosta nel vostro settore del denaro e nelle prossime settimane potrebbe entrare una somma inaspettata ma al contempo, avrete voglia di lanciarvi negli acquisti, soprattutto se volete migliorare il look. In ogni caso, cercate di fare spese mirate, non buttate i soldi per cose di cui non avete bisogno. Amore: in coppia, Venere in Cancro accentua il bisogno di tenerezza, di attenzioni e il partner vi darà continue prove d’amore. Soli: accettate un invito: può essere che in questa occasione incontrerete una persona interessante, che vi piacerà.

Oroscopo 7 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 4 giugno, Venere sosta nel vostro segno: vi dota di grande fascino che potrete sfruttare sia nel lavoro che nella vita privata. Il che vi permetterà di concludere positivamente un accordo o trovare un impiego. Il pianeta potrebbe spingere a migliorare la vostra immagine o persino a cambiare look ed è un ottimo momento per dare il via. Amore: in coppia, nessuna nuvola sulla vostra felicità, l’accordo è totale e se ci sono stati malintesi li lascerete alle spalle. Soli: con Venere in Cancro è possibile un incontro d’amore con una persona di origini straniere o che vive in un’altra città.

Oroscopo 7 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: sarete molto comprensivi e attenti nei confronti di chi vi circonda ma il transito rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi. Se ultimamente siete stati molto impegnati, ritagliate del tempo per rilassarvi, dedicarvi a quelle attività che vi ricaricano di belle energie! Amore: in coppia, circolano dolcezza, reciproca fiducia. Se ci sono stati problemi torna la complicità. Soli: presi da altre questioni, probabilmente di lavoro, e pure un po’ esigenti nella scelta di un potenziale partner, con questo transito l’amore passerà in secondo piano.

Oroscopo 7 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Cancro rende frizzante la vita sociale, avrete voglia di trascorrere del tempo in buona compagnia e sarete in grado, inoltre, di stringere nuove relazioni con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e avete delle affinità. Non è escluso, peraltro, che alcuni contatti – anche online – potrebbero essere d’aiuto nel lavoro o nella vita privata. Amore: in coppia, la relazione sarà più armoniosa, più vivace, con il partner sarete adorabili, darete il meglio! Soli: grazie allo zampino di Venere in Cancro degli amici faranno da Cupido e vi presenteranno una persona speciale, scatterà un’attrazione!

Oroscopo 7 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere in Cancro vi rende molto convincenti ma non solo: nelle prossime settimane vi sarà facile andare d’accordo con il boss o i superiori e se dovessero presentarsi degli intoppi, li risolverete presto e bene. In generale, con questo transito farete passi avanti nella professione, migliorerete la vostra reputazione! Amore: in coppia, un programma romantico a sorpresa del partner introdurrà una nota piccantina nella relazione! Soli: potreste aver voglia di rivedere un/a ex ma forse fareste meglio a guardarvi intorno. Pensate al futuro e non al passato.

Oroscopo 7 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Cancro ha acceso il desiderio di uscire di più,di vivere nuove esperienze. L’arrivo, oggi, di Venere nello stesso segno accentuerà il lato avventuroso, sarete attratti da tutto ciò che vi permette di ampliare i vostri orizzonti, viaggi compresi e vi piacerà entrare in contatto con persone di altri paesi e culture diverse. Amore: in coppia, la relazione vi appaga totalmente, regna la reciproca fiducia: godete fino in fondo questi magnifici momenti! Soli: bando ai dubbi, ai timori, ad attendervi c’è la felicità. Se una persona vi attrae lanciate un invito romantico.

Oroscopo 7 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Cancro per il vostro segno è un transito positivo riguardo al lavoro, al reddito, nelle finanze potreste inoltre trovare il sostegno di cui avete bisogno. La presenza di Marte indica che i desideri saranno forti: se volete qualcosa farete di tutto per ottenerlo. Ma una volta vostro, l’entusiasmo potrebbe svanire velocemente. Amore: in coppia, Venere in Cancro rende i sentimenti altalenanti: un giorno sarete affettuosi e quello successivo freddini. Evitate di far ingelosire il partner. Soli: in programma potrebbe esserci un incontro ma cercate di prendere la situazione con la consueta leggerezza!

Oroscopo 7 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita privata: il transito crea un’atmosfera piacevole- Se nelle settimane passate ci sono stati alcuni problemi – rimasti irrisolti – avrete la possibilità di sistemare le cose e trovare un compromesso. Potreste anche stringere una nuova e bella amicizia. Amore: in coppia, tra voi e il partner la complicità è totale, la relazione è serena, l’amore è autentico. Soli: Venere a voi consiglia di uscire e accettare gli inviti senza esitare. E’ in questo modo che farete un incontro speciale e potrebbe nascere una storia!

Oroscopo 7 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Cancro rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi, seguire una dieta sana, riposare di più. Al contempo, il transito vi rende più disponibili e comprensivi, sarete spinti a essere molto presenti con le persone care, pronti a offrire consigli utili e sostegno. Il che è lodevole ma tenete presente che dovete pensare prima di tutto a voi! Amore: in coppia, impegnerete parecchie energie nella relazione, avrete voglia di vivere bei momenti, di rafforzare la complicità. Soli: con Venere in Cancro, è nel lavoro che potrebbe esserci un incontro interessante: una persona lancerà chiari segnali.

Oroscopo 7 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Cancro accentua la vostra creatività, nelle prossime settimane avrete voglia di riprendere un hobby che avete abbandonato tempo fa. Il transito in generale accende la voglia di divertirvi, fare qualcosa di nuovo e di diverso. Perché non pianificare un viaggio esotico? Anche se ora non avete i soldi potete comunque fare qualche ricerca. Amore: in coppia, voglia di introdurre un po’ di pepe nel quotidiano ma è anche possibile che alcune coppie pensino concretamente a concepire un bebè. Soli: con Venere in Cancro è in vista una nuova storia: vi innamorerete e sarete ricambiati.