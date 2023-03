L’oroscopo del 7 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 7 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Saturno in Pesci, fino a febbraio 2026 sosterà alle spalle del vostro segno: potreste mettere in discussione le vostre convinzioni e il vostro intuito. Ma al contempo è utile per dare vita a idee meravigliose. Con la Luna Piena in Vergine in buon aspetto con Urano, oggi potrebbe presentarsi un’opportunità per aumentare le entrate. Va colta al volo! Amore: in coppia, optate per una comunicazione positiva, esprimetevi senza fare rimproveri. Soli; una persona di cui vi siete follemente innamorati non ricambia. Una situazione che scatenerà tristezza.

Oroscopo 7 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Vergine rappresenta un invito a uscire e godervi la vita. Fate qualcosa che vi regali un senso di benessere! Con Saturno in Pesci da oggi nella vita sociale si apre una nuova fase. Nei prossimi due anni eliminerete amicizie superficiali e stringerete delle relazioni con persone che condividono i vostri interessi. Amore: in coppia, affettuosi, oggi direte le parole giuste alla alla dolce metà e più lo farete, più riceverete attenzioni! Soli: una persona sarà molto sensibile al vostro sguardo, al fascino. Sarà l’inizio di una grande storia, non vi lascerete più!

Oroscopo 7 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Saturno sbarca in Pesci nel vostro settore della carriera, obbiettivi, ambizioni.. Nell’arco dei prossimi due anni e mezzo sarete pronti ad assumere più responsabilità, a migliorare la vostra immagine e raccogliere i frutti degli sforzi passati. Con l’odierna Luna in Vergine cercate di riflettere attentamente al vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, potreste provare la sensazione di insicurezza. Il rimedio: parlare con il partner di ciò che vi turba o vi preoccupa. Evitando di contestare ciò che dirà. Soli: bando al pessimismo, anche se di recente avete subito una delusione. Confidatevi con un caro amico.

Oroscopo 7 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Saturno entra in Pesci in buon aspetto con il vostro segno: sarete meno emotivi e più razionali. Con questo transito potreste riprendere, ad esempio, gli studi oppure partire per un periodo all’estero. Sarete anche pronti a lavorare di più. Al contempo l’odierna Luna Piena in Vergine potrebbe riportare qualcuno nella vostra vita in modo del tutto inaspettato. Amore: in coppia, con il partner vivete momenti di felicità e intimità con il tuo partner. Cercate di pianificare un fine settimana romantico, soltanto per voi due! Soli: una persona vi corteggia e vi attrae ma non vorrete accelerare i tempi. Preferite che la situazione si snodi naturalmente.

Oroscopo 7 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Saturno entra in Pesci: rappresenta un invito a mettere ordine nelle finanze, a risparmiare, probabilmente in vista di un acquisto importante, forse una casa. Nei prossimi due anni e mezzo potreste avere una profonda trasformazione interiore che potrebbe spingervi a eliminare ciò che non serve più. Molti aspetti della vostra vita miglioreranno. Amore: in coppia, oggi vedete le persone e situazioni in modo distorto. Evitate di fare commenti fuori luogo e rimproveri. Il partner non capirà di cosa lo incolpate… Soli: fate un passo indietro per riflettere. Potreste aver giudicato male una persona che ha buone intenzioni.

Oroscopo 7 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni, personali o di lavoro. E’ una fase in cui vorrete definire quelle importanti ma al contempo potrebbero emergere anche dei problemi. La Luna Piena nel vostro segno oggi può amplificare l’eventuale insoddisfazione e spingervi a riflettere sull’esigenza di cambiare alcune situazioni. Amore: in coppia, il partner vi dedica mille attenzioni, insieme siete felici e più andate avanti più l’amore si rafforza! Soli: una persona che vi affascina, vi rispetta e vi desidera! Nella vostra vita sembra proprio che stia entrando la stagione dell’amore.

Oroscopo 5 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Saturno entra in Pesci e per due anni e mezzo circa dovrete o vorrete prendere più cura del vostro benessere, sviluppare abitudini sane. Ma non solo, sarete più organizzati, desiderosi di risparmiare tempo e sfruttarlo meglio. Oggi la Luna Piena in Vergine rappresenta un invito al relax e a ricaricare le batterie! Ne avete bisogno. Amore: in coppia, concedetevi una serata romantica o una cena a lume di candela, così da staccare dalle abitudini quotidiane. Fate entrare qualche novità! Soli: cercate di essere meno rigidi con una persona che sta flirtando con voi, un piccolo gioco di seduzione non ha mai fatto male a nessuno. Accogliete le lusinghe, i complimenti: perché non crederci?

Oroscopo 7 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Saturno in Pesci è in buon aspetto con il vostro segno: sarete più sicuri di voi stessi, delle vostre intuizioni e sfrutterete la creatività per garantirvi la sicurezza, personale o finanziaria. L’odierna Luna Piena in Vergine è ideale per organizzare riunioni con persone che non vedete da tempo: trascorrerete bei momenti. Amore: in coppia, la giornata è dedicata allo sviluppo dei vostri progetti e più alla tenerezza che alla passione. E’ una pausa d’amore che farà bene a entrambi. Soli: le conquiste non mancano, c’è la possibilità che nasca un nuovo amore ma dovete avere un approccio discreto. Vietati comportamenti appariscenti,

Oroscopo 7 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Saturno in Pesci per circa due anni mezzo sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Durante il transito potreste decidere di rinnovare o ristrutturare l’abitazione o persino traslocare. Potreste essere spinti a dare il via a un’attività da remoto. In ogni caso cercate di avere aspettative realistiche ed essere disposti a lavorare sodo. Amore: in coppia, un evento esterno potrebbe minare l’equilibrio nella relazione. Parlatene prima che si creino malintesi e complicazioni. Soli: potreste avere la sensazione che la persona cui avete un flit vi nasconda qualcosa. La sua mancanza di disponibilità crea frustrazione, dunque non trascurate i segnali d’allarme.

Oroscopo 7 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Saturno in Pesci la vostra vita sarà decisamente meno pesante e, forse, perché sarete più elastici e disposti a pensare a voi stessi. Darete minore importanza alle responsabilità e dedicherete del tempo a ciò che vi piace. Trascorrerete le giornate in modo diverso e imparerete a vivere in modo più rilassato. Amore: in coppia, oggi siete in modalità “piacere” o “divertimento”. Siete di buon umore, create un’atmosfera accogliente e calda all’insegna dell’eros e delle coccole. Soli: non avete voglia di impegnarvi seriamente in una relazione. Ma incontrando la persona giusta potreste cambiare idea…

Oroscopo 7 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Saturno esce dal vostro segno ed entra in Pesci, nel vostro settore delle finanze. Evitate di spendere troppo e cercate di risparmiare. Il denaro entrerà ma non dovrete spendere tutto o dare tutto per compiacere le persone care. Potrebbero esserci alcuni eventi importanti, forse simili a quelli accaduti nel 1994/95. Amore: in coppia, la giornata favorisce l’espressione sincera dei sentimenti che provate per il partner. Esprimete in modo romantico l’amore che vi unisce alla dolce metà! Soli: dimenticate il programma che avete stabilito e lasciatevi sorprendere, divertitevi, flirtate e conquistate!

Oroscopo 7 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Saturno entra nel vostro segno ed è tempo di prendere sul serio i vostri progetti, gli obbiettivi. Armatevi di pazienza, impegno e perseveranza poiché le cose non si snoderanno velocemente come da voi desiderato. Ma lavorando sodo otterrete i risultati sperati. Con il Plenilunio in Vergine odierno potrebbe inoltre arrivare un’opportunità imperdibile! Amore: in coppia, mostrate tenerezza, il forte attaccamento alla dolce metà. Il reciproco amore vi mette le ali, vi rende liberi e in pace! Soli: un incontro oggi non vi lascerà indifferenti ma non avete il coraggio di imbarcarti in un gioco di seduzione. Una recente rottura ha lasciato i segni.