L’oroscopo del 7 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 7 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ una giornata in cui siete agitati, avete difficoltà a concentrarvi e al contrario del solito sarà difficile prendere una decisione, soprattutto di tipo finanziario, poiché qualunque cosa sceglierete, avrete la sensazione che di sicuro ci rimetterete. Se è possibile, dunque rimandate a domani, siate prudenti, non abbiate fretta di decidere o entrare in azione o, ancora, parlare a ruota libera senza aver prima riflettuto. Amore: in coppia, se il desiderio si è addormentato oggi cercate di compensare con il dialogo: eviterete potenziali malintesi. Il cielo astrale oggi mette alla prova la relazione. Soli: potreste avere due atteggiamenti ben distinti: essere particolarmente prudenti o, al contrario, eccentrici. A voi la scelta tenendo conto delle diverse conseguenze. Oroscopo 7 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Gli aspetti astrali odierni per il vostro segno sono ultra positivi, vi dotano di fascino e rappresentano un invito a mettervi al centro della scena. Non è il momento di aspettare che venga riconosciuto il vostro talento ma quello di prendere l’iniziativa: potreste sollecitare l’interesse di una persona che conta! In mente avete un’ idea che ritenete brillante? Lanciatevi e contattate, condividetela poiché sarà accolta con entusiasmo. Amore: in coppia, con il partner andate avanti nella stessa direzione. E’ bella giornata durante la quale non mancherà la complicità. Soli: gli incontri recenti o che avrete oggi, vi soddisferanno sotto tutti gli aspetti. Vi sentite in forma, affascinanti ed è possibili che sentirete le farfalle nello stomaco. Oroscopo 7 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La disciplina, il rigore oggi pagano più della creatività. Concentratevi sulle attività di tipo pratico – comprese le questioni finanziarie, e sarete più efficienti, con la logica e la perseveranza necessarie. Le questioni finanziarie in particolare sono al centro della scena: occhio prima di impegnarvi in qualche acquisto o investimento allettante ma forse un po’ rischioso. Lo stress e la fretta sono i vostri peggiori nemici. Amore: in coppia, con la Luna in Vergine avete voglia di prendere cura del partner, avere dei momenti di intimità conditi da dolcezza e romanticismo. Soli: fascino al top, ovunque attirate l’attenzione di chi vi circonda. Oggi sono favoriti i contatti e i flirt. Cercate inoltre di non sottovalutate l’importanza delle vostre parole.

Oroscopo 7 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Quando provate emozioni forti o vi sentite vulnerabili, vi chiudete nel carapace così da proteggervi. Ma oggi, anche di fronte a conversazioni dure o a un conflitto dovete aprirvi e dire esattamente cosa provate. Non temete, sarà un autentico sollievo. Se inoltre avete evitato di incontrare un amico anziché affrontare con sincerità un suo atteggiamento che vi irrita, è il martedì ideale per risolvere il problema e ripristinare l’accordo. Amore: in coppia, siete determinati a usare il vostro fascino per riaccendere il desiderio. Non desiderate solo amore ma soprattutto passione. Osate, pensate fuori dagli schemi e non rimarrete delusi. Soli: se volete lanciare un invito a chi vi attrae, battete il ferro finché è caldo. Potreste ottenere una risposta positiva! Oroscopo 7 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Occhi e orecchie aperti poiché potreste avere la possibilità di cogliere un’opportunità redditizia: ad esempio un secondo lavoro o la possibilità di fare passi avanti nella carriera. Tuttavia i passaggi odierni potrebbero stimolare un’eccessiva sicurezza in voi stessi e a lanciarvi nelle situazioni senza aver capito bene di cosa si tratta. Fate i controlli necessari prima di accettare o sbandierare la notizia a chi vi circonda. Amore: in coppia, cercate di essere meno esigenti. Siete irresistibili ma ciò non vi dà il diritto di esagerare. Soli: le vostre aspettative non sono sempre realistiche e questo apre la porta a delusioni che potreste evitare. riducendo le tue aspettative ad obiettivi più misurati. Le manie di grandezza in amore non ripagano.

Oroscopo 7 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un martedì in cui avete più sicurezza in voi stessi, siete più ottimisti. Con il buon aspetto Luna-Giove provate una grande gioia di vivere che vi spinge a stringere nuovi contatti e a fare ciò che vi piace veramente. Per oggi, cercate dunque di vivere il presente, date la priorità ai vostri bisogni, alle vostre esigenze e senza sentirvi in colpa. Fate qualcosa di positivo e all’occorrenza dite “no” a chi vi fa delle richieste. Amore: in coppia, belle emozioni e il desiderio, accendono l’eros! Grazie alla relazione vi sentite più forti del solito e alimentate la fiamma dell’amore. Soli: potere di seduzione al top, avete la sensazione di poter fare tutto, di conquistare chi volete. Avete le energie per cambiare in meglio la vita affettiva!

Oroscopo 7 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Potreste essere tentati di acquistare un oggetto ma in seguito scoprire che non era esattamente quello che volevate. Prima di comprare online o aprire il portafoglio, leggete alcune recensioni e chiedete ad altri che hanno qualcosa di simile. In questo modo non vi troverete di fronte a una cattiva sorpresa. Su un altro piano: con chi vi circonda stabilite dei limiti che vi facciano sentire bene e mantenervi in equilibrio. .Amore: in coppia, siete un po’ chiusi e il partner dovrà indovinare ciò che pensate. La cosa importante è non dare eccessivo peso a dettagli di poco conto. Soli: siete soli e allora? Non dovete ascoltare i buoni consigli di chi pensa di sapere cosa è meglio per voi. Cercate di avere più sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 7 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una bella giornata, vi sentite in forma, pronti a rimboccare le maniche. Sul posto di lavoro toccherete con mano che il boss e i colleghi vi stimano, vi apprezzano. Non è escluso che potreste essere convocati da un superiore e vi affiderà nuove responsabilità. È un martedì favorevole anche se siete in cerca di un impiego: prendete l’iniziativa senza esitare, telefonate, mandate il CV, candidatevi per un posto! Amore: in coppia, avete intenzione di affascinare il partner come il primo giorno e siete al top della seduzione. Bella serata piccantina. Soli: buone notizie! Oggi potrebbe esserci un incontro con una persona con cui vi capirete al primo sguardo. Sarà un colpo di fulmine e nascerà una storia d’amore.

Oroscopo 7 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i fortunati passaggi odierni dovete puntare in alto e prendere l’iniziativa. Il vostro intuito è al top, seguitelo se ad esempio volete inviare un sms o una mail a un contatto influente o dare a qualcuno il vostro biglietto da visita. Ciò che farete avrà una conseguenza positiva! Se avete qualcosa da pubblicizzare, spargete la voce oggi stesso. Troverete chi sarà pronto a dare una mano e otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, il partner vi ricoprirà di attenzioni ma voi evitate di chiedere ancora di più… Cercate di apprezzare ciò che vi offre e vivrete una serata da sogno. Soli: ci sarà chi vi corteggerà, al punto che avrete l’imbarazzo della scelta. In ogni caso, aprite gli occhi e prendete le distanze da relazioni senza futuro.

Oroscopo 7 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I transiti odierni indicano che probabilmente state per intraprendere un viaggio positivo e allontanarvi vi piacerà. Se un viaggio d’affari è già in programma, andrà bene e il boss o i superiori ricompenseranno il ruolo svolto. Se il prossimo viaggio è di tipo personale vivrete un momento fantastico, peraltro ampiamente meritato. In cerca di un impiego? Potreste avere l’idea di imboccare un nuovo percorso. Amore: in coppia, il partner ti offre la sensazione di sicurezza, nel dolce nido c’è passione, benessere e un pizzico di follia. Siete sempre innamorati! Soli: avete ampia possibilità di conquistare ma evitate di inseguire un ideale che non esiste. Fate attenzione, il perfezionismo rappresenta un ostacolo.

Oroscopo 7 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Domani Venere sbarcherà in Bilancia e per il vostro segno è un ottimo transito, annuncia un periodo molto positivo. Tuttavia oggi la presenza della Luna in Vergine potrebbe spingervi a riflettere in modo ossessivo riguardo a una questione, diventare un vero e proprio chiodo fisso. Rimuginerete senza sosta e non riuscirete a pensare ad altro. Potrebbe trattarsi di un problema di denaro o di salute. Cercate di distrarvi! Amore: in coppia, alcuni rimproveri del partner vi sembreranno ingiusti. Evitate di reagire in modo brusco e fate invece leva sul senso dell’umorismo. Soli: se un incontro romantico viene rimandato non ne fate un dramma! Cercate un’alternativa divertente, ad esempio un’uscita con gli amici, e lascerete alle spalle la delusione.

Oroscopo 7 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un martedì in cui dare il via a una conversazione che forse temete. Il buon aspetto tra la Luna e il Sole facilita una comunicazione sincera e proficua. Eludere il problema è un dispendio di energia; parlare con la voce del cuore vi regalerà sollievo, anche se l’altro non la pensa come voi. Anzi può arricchirvi! Che si tratti di lavoro o della vita personale dovete riprendere il dialogo dal punto in cui l’avevate interrotto. Amore: in coppia, è la giornata ideale per parlare al partner delle vostre speranze, dei sogni, sarà pronto a sostenervi in qualsiasi circostanza! Soli: siate voi stessi e attirerete l’attenzione di persone brillanti. Potreste anche innamorarvi – ricambiati – di qualcuno più grande di voi, che vi farà sentire protetti.