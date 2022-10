Oroscopo 7 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 7 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Una cosa è essere un amico sincero e un’altra è dire alcune cose solo per renderlo/a felice. Evitate dunque di dire bugie a una persona perché sapete che è quello che vuole sentire. Un vero amico è sempre sincero, anche se ciò significa che potreste ferire i suoi sentimenti. Nel lavoro, il boss potrebbe farvi dei complimenti e ciò rendervi orgogliosi! Amore: in coppia, siete totalmente disponibili con il partner e se ancora non l’avete fatto oggi sarete pronti per una proposta di matrimonio. Soli: un flirt sta cambiando, evolve in una relazione. Lasciate che sia l’altro/a a parlare e avrete una piacevole sorpresa.

Oroscopo 7 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste essere insoddisfatti della vostra situazione e aver bisogno di un rinnovamento. Di recente i pianeti hanno accentuato il desiderio di sfruttare meglio le qualità, le competenze. Sfruttarle, ora, dipende da voi! Avanti tutta. Nel lavoro, eliminate il senso di frustrazione, l’aggressività e mettete a tacere eventuali problemi con chi vi circonda. Amore: in coppia, l’atmosfera è piacevole e insieme fate progetti che vi rendono felici. Serata romantica! Soli: un po’ sognatori, la tendenza odierna è quella di idealizzare le persone. Attenzione, potrebbe essere motivo di delusione.

Oroscopo 7 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbero emergere alcune verità, le vibrazioni astrali vi permetteranno di vedere chiaramente chi sono i vostri veri amici e chi invece è invidioso e meschino. Se ritenete che una persona che considerate un amico/a ferisca continuamente i vostri sentimenti è un buon momento per affrontare la situazione, anche se ciò dovesse deteriorare il rapporto. Amore: in coppia, per risolvere le difficoltà, andate alla radice del problema. Non dovete evitare il dialogo. Siate consapevoli delle aspettative del partner. Soli: evitate di mettere in discussione le vostre scelte e decisioni di vita. Siate voi stessi!

Oroscopo 7 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se non volete mostrare agli altri il vostro valore, il talento, è possibile che sotto sotto potrebbe esserci la paura del successo. Sebbene i passaggi siano veloci, potrebbero farvi capire che questo atteggiamento mette a repentaglio i vostri obbiettivi, i piani. Allora: mettetevi al centro della scena e fate vedere di che stoffa siete fatti! Amore: in coppia, il partner è distratto o avrete l’mpressione che stia mentendo. Anziché alimentare i sospetti, raddoppiate la tenerezza: è ciò che funzionerà meglio! Soli: in qualsiasi incontro circolerà confusione, non saprete bene come muovervi. Il vostro rifugio saranno i sogni…

Oroscopo 7 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il rigore e la disciplina potrebbero non essere il vostro forte eppure potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento. Evitate di disperdere le energie in diverse direzioni. Concentratevi e canalizzate l’impegno nelle cose che ritenete più importanti e dedicare a queste la maggior parte della giornata. Senza dimenticare le persone care… Amore: in coppia, evitate di imporre al partner il vostro ritmo con il pretesto che è quello giusto, non potete saperlo… Soli: un po’ nervosi, oggi non è giornata di incontri, di nuove conoscenze. Riprendetevi!

Oroscopo 7 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui avrete l’intenzione di lasciare alle spalle qualcosa e andare avanti. La vostra attenzione sarà puntata su un problema, una questione che avete messo in secondo piano e improvvisamente vi renderete conto che per eliminarlo definitivamente dovete prendere una decisione. Il che vi farà sentire parecchio sollevati. Amore: in coppia, potreste pensare che il partner interferisca sulle vostre scelte. Forse sta semplicemente cercando di farvi vedere le cose più chiaramente? Pensateci. Soli: se gli amici non sono d’accordo con una vostra scelta d’amore, fingete di ascoltare e poi fai quello che volte: eviterete discussioni.

Oroscopo 7 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se tra voi e un’altra persona si è creato un allontanamento, oggi capirete cosa fare al riguardo. Con i passaggi odierni sarà forte il desiderio di chiedere scusa e sarete pronti a fare tutto il necessario per tornare in buoni rapporti. E non dovrete sforzarvi più di tanto. Avete la capacità di far sentire gli altri a proprio agio, saprete dunque cosa dire. Amore: in coppia, un po’ dispiaciuti con il partner che rifiuta di ammettere i propri torti ma nel giro di poche ore sarete pronti a perdonare. Soli: avete la speranza di fare l’incontro romantico della vostra vita e fate bene! In programma c’è una storia…

Oroscopo 7 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Forse avete voglia di un quotidiano diverso, un problema che riguarda la routine o il lavoro crea una forte insoddisfazione. E’ pur vero che a volte è più facile andare avanti nella stessa situazione anziché apportare dei cambiamenti. Ma voi sapete bene che non è nel vostro interesse. Fate il grande passo: è il momento ideale! Amore: in coppia, anche se tutto sta andando bene, è sempre presente l’amore non dimenticate che va mantenuto… Soli: farete il punto sui vostri successi e le delusioni: il che vi permetterà di gestire al meglio gli incontri futuri.

Oroscopo 7 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Dovete credere in voi stessi! E’ raro che il vostro segno sempre ottimista sia giù di corda ma ora dovreste lavorare sulla vostra autostima e avere sicurezza sul vostro talento, l’abilità, i progetti, le idee. Se necessario, parlatene con gli amici cari, quelli che vi hanno sempre sostenuto. Anche un collega potrebbe essere in grado di tirare su il vostro morale! Amore: in coppia, con il partner condividete gli stessi ideali e farete progetti che entusiasmano e motivano entrambi. Soli: con una persona conosciuta online ormai conversate da un po’ di tempo e forse immaginate una storia. Andateci piano…

Oroscopo 7 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete discusso con una persona o altri intorno a voi hanno litigato, in entrambi i casi sfruttate le vibrazioni di Venere in Bilancia per far tornare la pace. Nel lavoro, se arriva una proposta non dite “no” senza aver esaminato bene la situazione. Ciò che oggi non vi interessa, domani potrebbe piacervi. Non prendete decisioni definitive. Amore: in coppia, la relazione occupa sempre più spazio nella vostra e ciò vi riempie di gioia. Volete che ci sia un rinnovamento. Soli: le sofferenze del passato hanno lasciato il posto al desiderio di aprire un nuovo capitolo della vostra vita. E lo scriverete!

Oroscopo 7 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni potrebbero far arrivare buone notizie o una sorpresa positiva sul fronte finanze. Potrebbe trattarsi di una somma che aspettate da tempo o della conclusione di un affare. Al contempo, Venere in Bilancia rafforza i legami sociali, di amicizia e familiari: chi vi circonda vi vuole bene e ve lo dimostrerà in mille modi diversi. Amore: in coppia, per mantenere l’armonia e l’equilibrio nella relazione oggi prenderete nuove iniziative. Coinvolgerete il partner in un vortice di attività e di…felicità! Soli: i pianeti vi offrono l’opportunità di ripartire da zero. E’ il momento giusto per dare il via a una storia d’amore. Non dovete rifiutare alcun invito.

Oroscopo 7 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna nel vostro segno siete ipersensibili e come sempre tendete ad assobire l’umore degli altri. Se è negativo è evidente che vi deprimerete. E’ giusto mostrare empatia ma dovete indossare una corazzetta per difendervi. Non potete fare sempre vostri i problemi di chi vi circonda. Pensate prima di tutto a voi, rigenerate corpo e mente. Amore: in coppia, con il partner la sintonia è perfetta, siete due anime in un nocciòlo! Vi dedicate l’uno all’altro con grande amore. Soli: possibile incontro sul posto di lavoro. Se il luogo sembra banale, l’incontro non lo sarà affatto! Anzi, sarà magico…