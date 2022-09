Oroscopo 7 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 7 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una splendida giornata per sviluppare dei progetti, pensare al futuro vi farà un gran bene, sarà molto stimolante. Non è escluso, inoltre, che arrivi una proposta di lavoro interessante e probabilmente accetterete! L’amicizia, inoltre, è in primo piano, mettete in conto una uscita frizzante. Ovunque vi troverete avrete la possibilità di stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, prenderete delle iniziative per ravvivare l’unione. Soli: incontro frizzante, a una persona mostrerete apertamente il vostro interesse e flirterete in modo simpatico e intrigante.

Oroscopo 7 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Acquario, è un mercoledì in cui obblighi o limiti vi peseranno parecchio, vi sembrerà di essere ingabbiati. Chi vi circonda, lavoro o vita privata, sarà impaziente, vi farà sentire sotto pressione e sarete stressati. Calma, dite a voi stessi che a volte è indispensabile essere elastici. Amore: in coppia, occhio alla freddezza, a trascurare i sentimenti della dolce metà. Evitate di chiudervi e parlate! Soli: nei confronti di una persona che vi attrae, il vostro cuore è preda di dubbi, non sapete bene quale direzione imboccare.

Oroscopo 7 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Acquario vi dota di grande sicurezza, per cui è un’ottima giornata per provare nuove idee, gustare nuove esperienze ed esplorare opportunità stimolanti. Potreste voler lanciarvi in qualcosa che comporta una sorta di salto nel buio ma provateci poiché potrebbe portare a una svolta! Alcuni tra voi, avranno una visione chiara di un progetto da realizzare. Amore: voglia di realizzare qualche desiderio, di introdurre pepe nella relazione! Soli: spazio all’improvvisazione e alle novità. Soprattutto se la solitudine ormai vi pesa parecchio.

Oroscopo 7 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Quando si tratterà di progetti e responsabilità riguardanti la casa, oggi premerete l’acceleratore! In ogni caso, un po’ di pianificazione sarà d’aiuto a procedere al meglio. Date la priorità ai compiti più impegnativi e l’energia che metterete sarà d’aiuto a rilasciare le emozioni represse. Al contempo è una giornata in cui poter stringere nuove amicizie. Amore: con il partner cercate di trovare un terreno d’intesa. Il compromesso spesso è difficile ma è ciò che permette di andare avanti. Soli: per cambiare la vostra situazione affettiva dovete essere più concilianti.

Oroscopo 7 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Lavoro o vita personale, pur avendo molte ragioni per essere infastiditi dall’atteggiamento di una persona, oggi sarete comunque empatici e mostrerete il vostro lato premuroso. Sarete spinti a leggere tra le righe e capire perché si è comportata in un certo modo. E’ un buon momento, dunque, per risolvere la situazione. Amore: in coppia, belle idee di entrambi che vi avvicinano e cementano la complicità. Tante piccole e reciproche attenzioni! Soli: potere di seduzione al top, potreste essere attratti da una persona che non si è accorta del vostro interesse. Lanciatevi!

Oroscopo 7 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Sol-Urano indica che arriva qualcosa di nuovo! Per alcuni sarà un fatto assolutamente imprevisto, per altri si tratterà di una speranza che si concretizza. Sarete inoltre pronti a eliminare quelle attività che rappresentano una perdita di tempo ed energie così da essere più produttivi. Non è esclusa un’uscita improvvisata con gli amici. Amore: la tendenza odierna è quella di analizzare eccessivamente le reazioni della dolce metà che a un certo punto dirà “basta!”. Soli: più aperti del solito e meno sospettosi. Una storia del passato tuttavia ancora vi blocca. Andate avanti!

Oroscopo 7 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una splendida giornata, avete belle energie positive molto apprezzate da chi vi circonda: trasmettete ottimismo e coraggio e siete in grado di affrontare qualsiasi difficoltà! Inoltre col fascino di cui siete dotati nel corso di incontri di lavoro o personali, avrete un gran successo. Sfruttate questo mercoledì per sviluppare un progetto che avete a cuore. Amore: in coppia, se ci sono state tensioni, l’atmosfera tornerà nettamente più serena! Aria di rinnovamento. Soli: in vista, qualche gratificazione, ci sarà chi vi corteggia ma spetta a voi fare le scelte giuste.

Oroscopo 7 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Farete pace con voi stessi, darete un senso a situazioni che non sono andate a buon fine, risolverete dunque qualsiasi dolore o trauma che vi state portando dietro da lungo tempo. Avete la possibilità di riannodare una relazione con una persona – amico o parente – che vi manca: dovete solo seppellire l’ascia di guerra ed eventualmente chiedere scusa. Amore: in coppia, un progetto a due accelererà con vostra grande felicità. Parlerete e sognerete questo futuro che realizzerete insieme con amore. Soli: un incontro non vi lascerà indifferenti ma al momento si tratterà solo di dolci messaggi…

Oroscopo 7 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Luna-Giove vi rende esuberanti, qualsiasi incontro grazie al vostro modo di parlare andrà a buon fine, farete bei progressi, vi affermerete come persone efficienti e di successo! Siete inoltre dell’umore giusto per socializzare, entrare in nuove cerchie, esprimere affetto alle persone care e tirare su il morale di chi vi circonda. Amore: piccole critiche ma tranquilli, non ci saranno conseguenze. Il vostro senso dell’umorismo e l’amore vi permetteranno di ristabilire la serenità. Soli: non avete voglia di impegnarvi. Volete vivere avventure leggere e arrivano al momento giusto!

Oroscopo 7 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Divisi tra ragione e desiderio: da un lato volete qualcosa e dall’altro potreste dirvi che sarebbe un errore. Questo stato d’animo può riguardare una spesa per acquistare un oggetto che vi piace parecchio… Ma perché essere sempre razionali? Per una volta concedetevi una gratificazione, lasciatevi andare: vi farà un gran bene! Amore: circolano un po’ di tensioni, forse per lo stress accumulato in questi ultimi tempi. Le piccole divergenze non mineranno il legame. Soli: rilassatevi e ignorate, quando possibile, l’eventuale malumore di chi vi circonda (o il vostro).

Oroscopo 7 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Mercurio e Marte: indica l’arrivo di buone notizie o di proposte. Al contempo la presenza di Venere in Vergine rappresenta un invito a riflettere attentamente, evitare di lanciarvi a occhi chiusi anche se la voglia sarà quella di accettare immediatamente. Esaminate i pro e i contro. Amore: dei non detti potrebbero scatenare tensioni e discussioni. Parlate apertamente e cercate di trovare un compromesso. Soli: se una persona vi attrae da un po’ di tempo anziché fantasticare, prendete il coraggio a due mani e fate il primo passo.

Oroscopo 7 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ il momento di apprezzare il vostro vero valore. Se pensate che qualcuno vi abbia sminuito o dato forse per scontato, dovete mettere un deciso stop. Nel fine settimana, con la Luna Piena nel vostro segno, il problema potrebbe arrivare al culmine e dovrete agire. In caso contrario la persona in questione continuerà ad avere lo stesso atteggiamento. Amore: desiderate un po’ di tempo solo per voi: il partner capirà ma fate in modo che l’assenza non si prolunghi troppo… Soli: i contatti via social vi sembreranno superficiali. Per oggi, non sono previsti incontri interessanti.