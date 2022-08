Oroscopo 8 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo dell’8 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dell’8 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sarà un inizio di settimana molto impegnativo dal punto di vista lavorativo che però finalmente vi porterà ad avere grandi soddisfazioni. Poi riuscirete a concedervi un periodo di vacanza che vi servirà a rilassarvi e a ripartire con gli impegni di settembre. Nonostante alcuni momenti di fatica sarete in grado di affrontare tutto con grande determinazione. Amore: in coppia vi sembra di essere arrivati a un punto di staticità ma il vostro partner riuscirà a sorprendervi. Soli: durante le vacanze potreste trovare una persona molto interessante.

Oroscopo 8 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra determinazione sarà messa a dura prova in questo inizio di settimana, non tanto per il lavoro, ma per altri impegni relativi alla vostra vita sentimentale. Sul lavoro invece per voi è un periodo di serenità molto produttivo che vi farà sentire importanti. Si tratta anche di una settimana molto fortunata ma fate attenzione da un punto di vista finanziario a non lasciarvi andare troppo a spese eccessive. Amore: in coppia il vostro partner potrebbe risultare molto esigente e questo potrebbe portare stanchezza. Soli: siete molto concentrati su altri aspetti e questo potrebbe ricadere su eventuali nuove conoscenze.

Oroscopo 8 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riuscirete a lasciarvi andare molte cose alle spalle e quindi sarà un inizio settimana all’insegna della positività. Nonostante i problemi lavorativi e riguardanti alcuni aspetti del vostro futuro sarete in grado di ritrovare un po’ di serenità che vi sarà molto di aiuto. Continuate a fare molto affidamento nei vostri cari e nei vostri amici più stretti e tutto andrà per il meglio. Amore: in coppia nonostante qualche discussione troverete una serenità persa da un po’ di tempo. Soli: questo periodo positivo potrebbe essere sfruttato per qualche nuovo incontro.

Oroscopo 8 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una settimana all’insegna del relax nonostante qualche insicurezza riguardo il vostro futuro. Sarete comunque in grado di godervi l’attimo e trascorrere momenti preziosi con amici e in famiglia. Non lasciatevi trasportare da troppe emozioni negative che potrebbero destabilizzare alcuni passaggi belli della vostra giornata e della vostra settimana. Amore: in coppia procede tutto senza intoppi e sarete anche molto bravi a disinnescare eventuali discussioni. Soli: un po’ di eccessiva diffidenza non vi permetterà di approfondire nuove conoscenze.

Oroscopo 8 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Continua il vostro periodo di produttività e di soddisfazione lavorativa, sembrate non sentire per nulla la stanchezza ma fate attenzioni a possibili ricadute. Procede tutto a gonfie vele anche dal punto di vista finanziario e potrete concedervi qualche spesa extra per togliervi qualche sfizio. Amore: in coppia siete felici e il vostro partner riesce a soddisfare la vostra voglia di affetto. Soli: avete bisogno di mettere da parte un po’ di vecchie ferite sentimentali per poter intraprendere una nuova relazione.

Oroscopo 8 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete come bloccati in un periodo di transizione che vi crea dubbi e incertezze riguardanti il vostro futuro. Sul lavoro cominciate ad accusare un po’ di stanchezza e non vedete l’ora di staccare la spina per un po’. Fortunatamente le vacanze si avvicinano e per la prima volta dopo un po’ di tempo riuscirete a concedervi anche qualche giorno in più di meritato riposo. Amore: in coppia avete bisogno di nuove distrazioni e di essere sorpresi dal partner. Soli: la vacanza sarà anche l’occasione di fare nuove conoscenze che non vi deluderanno.

Oroscopo 8 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Torna il sereno finalmente dopo un periodo di difficoltà e di grandi impegni. La settimana inizia per il meglio, sulla scia degli ultimi degli ultimi giorni in cui avete avuto grandi soddisfazioni personali che vi apriranno la strada verso nuovi interessanti orizzonti. Finalmente riuscirete a concedervi anche un meritato periodo di vacanza che sognavate da tempo. Amore: in coppia anche torna il sereno dopo diversi litigi che avevano minato la vostra stabilità sentimentale. Soli: liberi da tutti i pensieri e le preoccupazioni finalmente avete la mente sgombra per affrontare nuove avventure.

Oroscopo 8 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo un periodo di appannamento dovuto alla stanchezza per i troppi impegni, la settimana si apre nel segno della produttività. Un benessere ritrovato, sia fisico che mentale, vi permetterà di concentrarvi al meglio nel lavoro e in molti altri aspetti della vostra vita privata. Sentite il costante bisogno di ricevere complimenti per quello che fate ma in realtà dovreste avere un po’ più di fiducia in voi stessi. Amore: in coppia va tutto alla grande ma cercate di non dare mai nulla per scontato. Soli: dopo un periodo di chiusura siete pronti ad affrontare meglio nuove conoscenze.

Oroscopo 8 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sarà un inizio di settimana molto delicato, in cui dovrete affrontare molti dubbi soprattutto lavorativi. Avete la sensazione di non sentirvi soddisfatti del vostro lavoro ma in realtà si tratta solo di una fase transitoria che poi riuscirete a superare. Non fatevi troppe domande e cercate di essere più sciolti per affrontare al meglio la vostra vita lavorativa. Amore: in coppia siete sereni e il vostro partner vi sarà molto di conforto per affrontare i vostri dubbi. Soli: avete poca fiducia nelle persone e questo intaccherà possibili nuove conoscenze.

Oroscopo 8 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vostra determinazione sarà la vostra forza in questo inizio settimana. Raggiungerete molti degli obiettivi che vi eravate prefissati e vi toglierete anche belle soddisfazioni personali. Un chiarimento con un vostro collega vi toglierà un peso che da tempo vi portavate dentro. E’ una settimana importante anche dal punto di vista finanziario e le ferie alle porte vi daranno nuovi stimoli. Amore: in coppia siete in una fase di routine che necessità di una bella vacanza per sbloccarsi. Soli: sentite l’esigenza di conoscere nuove persone ma non correte troppo ed evitate la ricerca a tutti i costi.

Oroscopo 8 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Si apre una settimana importante in cui sarete chiamati in causa per risolvere alcuni problemi sospesi da tempo. Solo dopo riuscirete a concedervi dei giorni di vacanza di cui avete un forte bisogno. Sarà anche l’occasione per allentare un po’ la presa nel lavoro e lasciare che prevalga un po’ di relax che vi manca ormai da diversi mesi. Amore: in coppia qualche discussione potrebbe destabilizzare il vostro rapporto e spetterò a voi fare un passo indietro per disinnescare le liti. Soli: non sentite l’esigenza di avere nuove storie e conoscere necessariamente nuove persone, ma occhio alle sorprese.

Oroscopo 8 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dopo una settimana complicata ecco qualche spiragli di luce all’orizzonte che vi aiuterà a fare non poca chiarezza su molti aspetti del vostro futuro. Sembrate aver perso un po’ di forza e di determinazione e vi sentite vulnerabili anche nelle piccole cose. Il pensiero di una vacanza però vi risolleverà il morale portandovi poi ad affrontare al meglio tutte le novità che vi aspettano. Amore: in coppia dopo un periodo di sofferenza e di incomprensione torna finalmente la passione. Soli: con la testa molto impegnata sul vostro futuro non riuscite a dedicarvi in pieno alla nuove conoscenze.