L’oroscopo del 8 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte è una giornata eccellente per impegnare le energie nelle relazioni importanti. Mostrate il vostro affetto, riempite di complimenti le persone care, dedicate loro del tempo e, se proprio ve la sentite di esagerare, fate anche un piccolo dono. In casa, creerete un’atmosfera deliziosa. Amore: in coppia,siete di buonumore, vi mettete completamente a disposizione della dolce metà e per l’inizio del fine settimana, difficilmente potreste fare di meglio! Soli: fate attenzione a non imboccare la direzione sbagliata: è un rischio da evitare.

Oroscopo 8 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un sabato in cui se credete davvero in una opportunità troverete il modo per realizzarla, anche se chi vi circonda sottolineerà che state prendendo una cantonata. Ma sapendo che per voi è importante, risponderete con la massima fermezza a chi tenterà di scoraggiarvi. Andate avanti e trasformatela in una priorità! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di parlare con il partner di quello che vi piace e quello che non vi piace. Ma evitate di essere troppo diretti, mettete un po’ di dolcezza. Soli: troverete il coraggio di dire ciò che pensate a una persona: atteggiamento che vi permetterà di progredire.

Oroscopo 8 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Una chiacchierata con un amico potrebbe motivarvi a dare il via a qualcosa su cui riflettete da tempo. Se avete avuto dei dubbi sarà la persona giusta, d’aiuto a eliminarli! A bloccarvi è il timore di non farcela? E’ il momento di prendere il coraggio a due mani e provarci. Fatto il primo passo, vi sentirete sicuri di voi stessi. Amore: in coppia, più premurosi del solito, il benessere del partner sarà la vostra priorità. Offrirete consigli e mostrerete il vostro amore. Soli: delusi dai siti per cuori solitari, per trovare l’anima gemella flirterete dal vivo con una persona. Non ve ne pentirete!

Oroscopo 8 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo importante, avete le capacità per ottenere la riuscita dunque bando all’esitazione, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e date il via in questo momento. Prima che ve ne rendiate conto l’avrete raggiunto con vostra grande soddisfazione! Amore: in coppia, mettete uno stop alla routine, realizzate con il partner i reciproci desideri. Soli: cercate di dare slancio alla vostra vita amorosa! Avete la possibilità di vivere nuove esperienze sentimentali! Un incontro sarà all’insegna della passione!

Oroscopo 8 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se chi vi circonda sembra esitante su quale direzione imboccare, non ha un’idea precisa oggi dovrete imporvi e a prendere una decisione dovrete essere voi. All’occorrenza siate anche un po’ aggressivi poiché è solo in questo modo che potrete mettere in moto le cose. Avete le idee chiare e potete mettere insieme i pezzi del puzzle. Amore: in coppia, alti e bassi, passerete al setaccio la relazione per capire se eventualmente qualcosa non va. Parlatene con il partner per conoscere il suo punto di vista. Soli: emozioni e reazioni. Evitate di urtare la sensibilità delle persone senza avere idea della posta in gioco. Potrebbe superare le vostre aspettative.

Oroscopo 8 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte in Cancro la vita sociale brilla ed è un’ottima giornata per stringere nuove amicizie che sicuramente andranno avanti nel tempo. Nel lavoro, potreste avere notizia di alcuni cambiamenti all’interno dell’azienda. A differenza di altri l’idea vi piacerà: una posizione diversa vi permetterà di fare una nuova esperienza. Amore: in coppia, piccole tensioni ma potrebbero essere un segnale che è ora di fare il fare il punto. Parlatene prima che si scateni una tempesta… Soli: un incontro inaspettato ti darà l’opportunità di essere voi stessi! Potrete mostrare le vostre vere qualità!

Oroscopo 8 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Rallentate il ritmo, non fate più di quel che dovete e placherete l’ansia. Godetevi una giornata serena, non stressatevi per cose che pensate di dover fare per un malinteso senso del dovere. Al contempo, occhio alle spese, rischiate di lanciarvi impulsivamente ed esagerare con acquisti inutili, di cui in seguito vi pentireste. Amore: in coppia, una relazione si costruisce a quattro mani e oggi quelle di entrambi saranno al lavoro. E’ la giornata ideale per dare il via a tutto ciò che vi sta a cuore. Soli: una persona vi intrigherà e sarete d’accordo su tutto ma in particolare su un argomento…

Oroscopo 8 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Finché non concretizzerete un’idea che vi frulla nella mente, non penserete ad altro. Potrebbe trattarsi di adottare uno stile di vita più sano mirato al vostro benessere. Tuttavia mettendovi sotto pressione, ovvero esagerando, non riuscirete a tenere il passo. Piccoli cambiamenti, al contrario, porteranno a grandi risultati. Amore: in coppia, con il partner condividerete momenti pieni di passione! Al contempo parlerete di nuovi progetti e di nuove decisioni. Soli: affinché la vostra situazione sentimentale migliori, siete disposti a mettere da parte l’ego e a fare qualche concessione a una persona che vi corteggia. E’ un atteggiamento molto positivo!

Oroscopo 8 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potrebbe essere una splendida giornata ma rischiate di non apprezzarla fino in fondo poiché sarete presi totalmente da un problema che riguarda un’altra persona. Evitate poiché il vostro tempo e le energie sono entrambi preziosi! Concentratevi invece sugli obbiettivi che avete a cuore e che ora potete raggiungere! Amore: in coppia, volete realizzare i vostri sogni più folli! Perché no? Sperando tuttavia che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Soli: gli aspetti astrali odierni sono perfetti per conquistare chi vi attrae. Osate e dite quello che provate. Non avete nulla da perdere!

Oroscopo 8 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Amici o familiari oggi potrebbero rivolgersi a voi per un sostegno o una rassicurazione. Ascoltare le persone a cui volete bene è ovviamente un fatto positivo ma se iniziate a sentirvi a disagio è necessario stabilite dei limiti ed evitare di prendere posizione se familiari o amici discutono tra di loro. Avete bisogno di pace! Amore: in coppia, se avete delle questioni da chiarire è il sabato ideale. Esprimervi sarà più facile del solito, direte le parole giuste e sistemerete tutto. Soli: non prenderete nulla alla leggera e chissà, sul fronte conquista per voi potrebbe funzionare.

Oroscopo 8 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte, se non è già accaduto di recente, oggi potrebbe contattarvi un amico che avete perso di vista. Sarete disponibili, aperti come se vi foste visti il giorno prima. E se tra voi c’è stato un litigio potrebbe essere il momento giusto per mettere le cose in chiaro e ripartire con il piede giusto. Amore: in coppia, con la dolce metà, nessun problema di comunicazione. Avete imboccato la direzione migliore e finalmente darete il via a vecchi progetti mirati alla stabilità della relazione. Soli: se siete un po’ giù di corda un’uscita con gli amici vi rimetterà in carreggiata! E durante la serata incontrerete una persona interessante…

Oroscopo 8 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se è da un po’ di tempo che non vi concedete una gratificazione è il momento di fare qualcosa di piacevole solo per voi! Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un massaggio rilassante, una seduta in una spa o l’acquisto di oggetto che desiderate da tempo. Fatelo, soprattutto se avete raggiunto un obbiettivo o un traguardo personale! Amore: in coppia, il desiderio è al top per non parlare del romanticismo: sfruttate l’immaginazione e condividete qualche fantasia erotica con la dolce metà. Soli: il vostro fascino misterioso non passa inosservato. I giochi di seduzione si intensificano, nessuno è indifferente al vostro carisma.