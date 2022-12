L’oroscopo del 8 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Gemelli fa emergere delle emozioni che avrete bisogno di esprimere e il modo in cui lo farete sarà fondamentale. Tuttavia, con la dissonanza Sole- rischiate di essere eccessivamente e per niente diplomatici. Sicuramente chiarirete ma potreste offendere la sensibilità di una persona e pagarne le conseguenze. Amore: siete molto innamorati della dolce metà ma chissà perché potrebbe al riguardo avere dei dubbi. Tuttavia riuscirete a convincerlo/a della vostra sincerità. Soli: determinati a conquistare l’anima gemella, prenderete l’iniziativa puntando sul vostro fascino!

Oroscopo 8 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L’odierna Luna Piena in Gemelli vi offre la possibilità di avere maggiore controllo sulle finanze. al contempo, potreste essere tentati da un piano finanziario ma troverete delle scuse per rifiutare. Gli amici potrebbero cercare di convincervi e non sbaglieranno poiché rappresenta un’ottima opportunità. Sarebbe un errore non provarci. Amore: in coppia, cercate di risolvere alcune incertezze o problemi che hanno un impatto sulla stabilità della relazione. Parlatene ma non oggi: non è’ il top per il dialogo. Soli: incontri e conversazioni presentano alcune difficoltà. Evitate di insistere.

Oroscopo 8 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione del Plenilunio-Marte nel vostro segno vi rende emotivi, più vulnerabili, nervosi non siete curiosi e vivaci come al solito. Probabilmente siete preoccupati a causa di una questione personale ma potrebbe trattarsi di denaro: non potete evitare alcune spese indispensabili e ciò creare scompiglio nel budget. Amore: in coppia, come detto gli aspetti odierni vi rendono nervosi, irrequieti ma avete la possibilità di tenere sotto controllo le emozioni e riportare la calma. Soli: evitate di accettare più inviti nella stessa serata, creereste il caos!. A meno che vogliate solo riempire di nuovi numeri la rubrica telefonica…

Oroscopo 8 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Probabile che nel lavoro vi chiedano troppo oppure siate voi a premere l’acceleratore per dare il meglio ma rimane il fatto che state andando oltre i vostri limiti. Con il Plenilunio in Gemelli, alle spalle del vostro segno, dovete rallentare il ritmo, soprattutto se il corpo vi sta lanciando dei segnali di stress: non ignorateli. Amore: in coppia, il partner oggi non vi renderà le cose facili, vi sarà difficile accettare la sua franchezza. Attenzione alla mancanza di diplomazia (vostra). Soli: se avete un flirt non è il momento di fare progetti per il futuro. Potrebbero emergere problemi di comunicazione.

Oroscopo 8 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna Piena-Marte in Gemelli potrebbe scatenare dei problemi nella vita sociale, qualche discussione con un amico. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni ed evitate di dire alcune vostre verità, Non permettete alle frustrazioni di prendere il sopravvento e sfruttate vibrazioni del Plenilunio per definire gli obbiettivi. Amore: in coppia, le risate insieme al partner equivalgono a dichiarazioni d’amore! Darete nuovo slancio alla relazione con progetti per un futuro pieno di promesse. Soli: con una persona, fin dalle prime parole, anche se sembreranno insignificanti, sentirete tra voi un’energia potente, quella dell’amore!

Oroscopo 8 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna Piena-Marte in Gemelli annuncia una giornata complicata. Siete impazienti, arrabbiati con il boss o una persona cara, qualcuno in ogni caso che per voi è importante e darete il via a polemiche senza fine. Potreste inoltre rendervi conto che non ha senso portare avanti un obbiettivo o un’ambizione. Amore: in coppia, con il Plenilunio metterete uno stop a eventuali e stupidi litigi e ringrazierete il partner per starvi accanto soprattutto nei momenti difficili. Soli: la Luna Piena apre nuove strade da seguire per trovare l’amore. Con una persona darete il via a una storia con la sensazione di aver finalmente trovato l’anima gemella.

Oroscopo 8 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Qualcosa o qualcuno vi ha deluso? E’ possibile che la Luna Piena in Gemelli spinga a soffermarvi sugli aspetti negativi anziché vedere quelli positivi della situazione. Potrebbero essere più di quanto immaginiate e nei prossimi giorni ve ne renderete conto. Con questo passaggio, infine, evitate di mischiarvi nei battibecchi degli altri. Amore: in coppia, la capacità di tenere sotto controllo le emozioni, funzionerà! Cogliete l’occasione per rendere la giornata il più affascinante possibile. I vostri sforzi vengono premiati. Soli: avete aspettative alte e per questo rischiate qualche illusione di troppo.

Oroscopo 8 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna Piena-Marte in Gemelli può spingervi a riorganizzare le finanze, migliorare la gestione dei soldi oppure a riflettere su modi alternativi per affrontare le spese. Ma questo aspetto odierno parla anche di emozioni: rappresenta un invito a eliminare eventuali sensi di colpa per dimenticanze o errori commessi in passato. Amore: in coppia, se eviterete di smuovere le acque sarà una giornata meravigliosa! Se al contrario, iniziate a criticare tutto rischiate di guastare una bella atmosfera. Soli: moltiplicando i contatti si aprono nuove porte. Oggi tutto è possibile, dovete solo crederci! In programma c’è un cambiamento.

Oroscopo 8 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna Piena-Marte in Gemelli potrebbe scatenare delusione per l’atteggiamento di una persona e sarete pronti a esprimere il vostro disappunto. Con questo aspetto astrale per ora è meglio tacere, tanto più che tra qualche giorno la situazione sarà diversa. Con la persona tornerà l’armonia e sarete contenti di non aver discusso. Amore: in coppia, cercate di essere più tolleranti e guardare la situazione con maggiore lucidità. Alcune cose vanno ignorate… Soli: voglia di riflettere sulla vostra vita amorosa. Una pausa per fare il punto vi farà un gran bene.

Oroscopo 8 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna Piena-Marte in Gemelli rappresenta un invito a ridurre, per quanto vi è possibile, il programma di lavoro. Siete un po’ distratti ma c’è anche il rischio di fronte a qualche complicazione, di prendere decisioni impulsive. Con questo transito è possibile che proviate insoddisfazione ciò vi spingerà ad apportare dei miglioramenti. Amore: in coppia, qualche incomprensione su progetti importanti ma né voi né il partner vorrete scendere a compromessi. Riflettete: ci saranno sicuramente delle soluzioni. Soli: incontrerete una persona molto affascinante ma scoprirete che è appena divorziata e ha un figlio…Vi sembreranno ostacoli insormontabili!

Oroscopo 8 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Plenilunio in Gemelli per il vostro segno è positivo, la vita sociale sarà al top, potrebbero arrivare degli inviti e dovete accettare! Frequentare gli amici vi farà un gran bene, rallegreranno la vostra vita. Lasciatevi andare alla leggerezza. La Luna Piena rappresenta inoltre un invito a riprendere in considerazione quei progetti che avete accantonato. Amore: in coppia, difficile stabilire chi sia più innamorato, se voi o la dolce metà. Oggi c’è un’atmosfera passionale, euforica e romantica… Soli: in programma c’è una nuova storia: darete il massimo! Non c’è da stupirsi se l’altro/a perderà completamente la testa…

Oroscopo 8 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Gemelli rappresenta un’opportunità per riflettere su un’offerta che potrebbe portare a un cambiamento positivo. Ma forse, non vi sentite all’altezza della situazione… Dite no alle paure, affrontatele una volta per tutte così da lasciarle alle spalle e concentrarvi su quella che sarà la vostra prossima vittoria! Amore: in coppia, un po’ di irritazione crea delle tensioni. Metterete in discussione certe decisioni prese dal partner: è giornata di dubbi e di regolamenti di conti. Soli: è tempo di lavorare sulla sicurezza in voi stessi. Metteteci un po’ di buona volontà e rimanete fedeli ai vostri principi.