Oroscopo 8 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 8 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di lunedì 8 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (ripartire col piede giusto) e Cancro (appianare i conflitti).

Oroscopo 8 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): appianare i conflitti

Oroscopo Cancro 8 febbraio: umore

Riguardo a una questione che vi preoccupa potreste avere la sensazione di trovarvi in un vicolo cieco. Parlarne con una persona di cui vi fidate sarà d’aiuto a far tornare il dinamismo ed essere disposti a cambiare le cose. La cosa principale è modificare il vostro atteggiamento mentale.

Più in generale, tenete presente che nelle relazioni siete voi ad avere il timone. Appianate, dunque, eventuali conflitti e vedrete che le situazioni volgeranno a vostro vantaggio. Evitate di sfidare il boss e i superiori o ribellarvi alla minima mancanza di chi vi circonda.

Oroscopo Cancro 8 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: potrebbero tornare a galla vecchi rancori – vostri o del partner – e fareste bene entrambi a mantenere la calma.

Soli: con chi vi corteggia, potreste esibirvi in commenti poco piacevoli. Ritenete che ne valga la pena?

Oroscopo 8 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ripartire con il piede giusto

Oroscopo Scorpione 8 febbraio: umore

Il vostro segno ricorda l’araba fenice che rinasce dalle sue ceneri, sapete sempre rimettervi in piedi. Pensate, per tutta questa settimana, a questo grande dono che avete e non abbattetevi. Nei prossimi giorni, annuncia l’oroscopo, potreste infatti dubitare di voi e della vita in generale, avere la sensazione di toccare il fondo o che le situazioni non progrediscano, sia eternamente bloccate.

Ma restando obbiettivi e tenaci vi accorgerete che c’è una luce di speranza e vedrete che riuscirete a fare quanto necessario per ripartire col piede giusto.

Oroscopo Scorpione 8 febbraio: amore

In coppia: in questi giorni è difficile mantenere la calma, eppure nella relazione ritroverete un po’ di ottimismo.

Soli: una persona vi intriga, siete entrambi attratti da qualcosa di misterioso che sprigionate.

Oroscopo 8 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): guardare al futuro

Oroscopo Pesci 8 febbraio: umore

Problemi e ricordi del passato potrebbero avere un impatto non indifferente sulle circostanze attuali ed essere la ragione per cui vi sembra difficile andare avanti. Anziché lasciarvi andare a uno stato d’animo negativo e pessimista, sfruttate le vibrazioni astrali per consolidare le vostre ambizioni e guardare al futuro!

E tenete presente che se volete confidarvi troverete sollievo parlando con un amico. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che potreste ricevere un regalo da una persona come ringraziamento delle vostre premure nei suoi confronti.

Oroscopo Pesci 8 febbraio: amore

In coppia: sembra che siate sul punto di vivere un nuovo inizio. L’amore è la forza della vostra relazione.

Soli: avete le carte in regola per conquistare e lanciarvi in una nuova avventura sentimentale.

