Oroscopo 8 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 8 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (riflettori sulle finanze) e Scorpione (non vi sentite compresi).

Oroscopo 8 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): sistemerete la situazione finanziaria

Oroscopo Cancro 8 gennaio: umore

Mercurio entra in Acquario in un vostro settore del denaro. Fino a lunedì, il pianeta sarà congiunto a Saturno: una presa di coscienza vi spingerà a cercare una o due soluzioni per sistemare la situazione finanziaria. E la troverete sicuramente: tra lunedì e martedì Mercurio si allontanerà da Saturno e abbraccerà Giove, il pianeta della fortuna.

Non solo troverete la soluzione ma la metterete immediatamente in pratica. Per oggi, annuncia l’oroscopo, evitate commenti bruschi e, inoltre, di non ingigantire quelli che normalmente considerate piccoli problemi.

Oroscopo Cancro 8 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: fedeltà, passione al top e grande desiderio di portare avanti alla grande la relazione. Insieme vi sentite più forti.

Soli: se sarete attratti da una persona, non vi fermerà niente e nessuno! Oggi siete intraprendenti e audaci.

Oroscopo 8 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): vi sentite incompresi

Oroscopo Scorpione 8 gennaio: umore

Mercurio sbarca in Acquario e fino a lunedì sarà congiunto a Saturno e in dissonanza con Marte. In questi giorni potreste trovarvi di fronte a una situazione che non potete controllare e volerlo fare a tutti i costi, potrebbe far arrabbiare seriamente una persona cara.

Cercate di evitare il pessimismo, anche se doveste dover accettare una decisione che vi hanno imposto e che non è di vostro gradimento. Oppure, più semplicemente, l’oroscopo segnala che potreste sentirvi incompresi, avere la sensazione di non essere ascoltati.

Oroscopo Scorpione 8 gennaio: amore

In coppia: i sentimenti ci sono ma ora volete dare nuovo slancio alla relazione. Il partner sarà totalmente d’accordo.

Soli: una persona vi piace ma sembra indifferente. Siete sicuri? Forse dovreste tentare un approccio.

Oroscopo 8 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio a scatenare malintesi

Oroscopo Pesci 8 gennaio: umore

Mercurio sbarca in Acquario ma fino a lunedì sarà congiunto a Saturno e in dissonanza con Marte. L’oroscopo annuncia le conversazioni potrebbero dar luogo a malintesi per cui prima di parlare ponderate le parole. Eviterete di entrare in conflitto.

L’atmosfera fino al fine settimana è tesa, aggressiva e riguarda un po’ tutti. Calma, anche se dovessero provocarvi. Tanto più che lunedì il pianeta si congiungerà a Giove e sarete dunque liberi di esprimervi, direte le parole giuste e allenterete le eventuali tensioni.

Oroscopo Pesci 8 gennaio: amore

In coppia: vento di rinnovamento, vi lasciate andare tra le braccia del partner. Siete sempre più innamorati.

Soli: negli affari di cuore toccherete con mano il successo. Oggi direte addio alla solitudine!

