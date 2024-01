L’oroscopo del 8 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La creatività in questo momento è un’ottima risorsa ma prima di entrare in azione riguardo a una situazione, esaminate i fatti concreti e partite da lì. Un progetto o un piano potrebbe essere un po’ irrealistico a meno che non facciate leva sul lato pratico. Non c’è nulla di sbagliato nell’aggiungere un tocco creativo a una bella idea ma non dovete esagerare. E, attenzione, evitate di esagerare anche sul fronte cibo, bevande alcoliche! Amore: in coppia, mentalmente liberi, anche di amare, nella relazione c’è una sorta di rinnovamento. Il partner sarà meno distante. Soli: una persona dinamica e solare sarà attratta da voi, vi offrirà il suo cuore. Il vostro è pronto ad amare?

Oroscopo 8 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Fate attenzione ai falsi amici e se l’intuito vi dice di prendere le distanze da alcune persone o se avete avuto conflitti che si ripetono spesso, seguitelo! Visto che le energie non sono al top, i passaggi odierni invitano il vostro segno a dare libero sfogo alla curiosità, a quei “capricci” e impulsi che potrebbero rallegrare la vostra vita, renderla più vivace. Se avvertite il bisogno di rallentare, prendete cura di voi stessi. Amore: in coppia, rafforzerete il legame ancora di più, parlerete di un importante progetto a due. Soli: i pianeti rallentano gli affari di cuore. Potrebbe esserci un flirt: assaporate il presente!

Oroscopo 8 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’atmosfera è super dinamica, circolano belle energie, chi vi circonda è desiderosa di collaborare e comunicare. Tuttavia nel pomeriggio le conversazioni con un collega o un amico caro, potrebbero essere confuse, poco chiare. Non è escluso che qualcuno potrebbe riservarvi una delusione. In generale, per quanto riguarda le nuove relazioni, scegliete saggiamente. In futuro potreste dubitare della validità di questi rapporti. Amore: in coppia: il partner vi coccola, vi vizia: avete davvero di che toccare il settimo cielo! Soli: incontro intrigante, con una persona scoprirete di avere molto in comune e immediatamente scatterà l’attrazione irresistibile.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Venere in Sagittario, è un aspetto fortunato per il lavoro; dimostra la vostra capacità di lavorare in squadra, promuovendo la collaborazione e la solidarietà, E i colleghi ricambiano la vostra lealtà e generosità. Al contempo, il transito è perfetto per rilassarvi, quando possibile, prendere cura di voi stessi e trascorrere eventualmente del tempo con le persone care. Amore: in coppia, con il partner cercate di stabilire un dialogo costruttivo. Rimanere fermi entrambi sulle rispettive posizioni, non è ideale per l’armonia. Soli: potrebbe iniziare una storia d’amore legata al lavoro con una persona diversa dal tipo che solitamente vi attrae.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui nella famiglia potrebbe circolare un po’ di confusione ma prima di fare supposizioni errate, dare la colpa a qualcuno, assicuratevi di conoscere bene i fatti, Attenzione, in generale, alle lotte di potere o alla gelosia di alcune persone. Non tutti saranno dell’umore giusto per accettare la vostra forte personalità. Sul fronte finanze, potreste acquistare un oggetto che vi intriga e in seguito rivelarsi una delusione. Amore: in coppia, pronti a dedicare dolci attenzioni al partner, non lo/a farete inquietare e vi impegnerete per rassicurarlo/a. Gusterete le delizie dell’amore. Soli: farete una selezione nei contatti e in questo modo potrete dedicarvi a una persona che vi corteggia e con cui le affinità sono evidenti.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Venere in Sagittario mette in risalto il vostro lato generoso e premuroso e questo atteggiamento vi garantirà l’affetto, belle gratificazioni da parte delle persone care. In casa, circolerà un’atmosfera all’insegna dell’armonia. Nel lavoro, evitate di assumere incarichi e responsabilità extra senza un adeguato compenso: dovete avere consapevolezza del vostro valore! Amore: in coppia, con il partner vorrete concedervi qualcosa di lussuoso e perché no se potete permettervi di vivere alla grande? Soli: potrebbe esserci un incontro molto romantico, che finalmente aggiungerà dolcezza alla vostra vita.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Luna-Venere in Sagittario le vostre parole oggi avranno il potere di rallegrare, tirare su il morale di chi vi circonda. Tuttavia in casa cercate di adottare un approccio flessibile. Potreste non essere d’accordo su ciò che fa o dice una persona cara ma cercate di mantenere buoni rapporti così da ottenere risultati positivi. Al contempo è un’ottima giornata per dare il via a un cambiamento di look! Amore: in coppia, è un lunedì molto piacevole, soprattutto perché riuscirete a prendere le cose con molta filosofia. Soli: avete ragione di voler conoscere meglio la persona che vi corteggia, ma non trasformatevi in investigatori privati!

Oroscopo 8 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Venere pur appagando qualche desiderio dovete rimanere entro limiti ragionevoli. In particolare se doveste lanciarvi nelle spese. Il transito infatti accentua il desiderio di regalarvi piacere, ottenere ciò che volete a tutti i costi, in poche parole gratificarvi. Fatevi furbi e risparmiate. Prima di mettere mano al portafoglio, aspettate un giorno o due per capire se siete ancora attratti da un oggetto. Amore: in coppia: qualche disaccordo, forse a causa del lavoro o del denaro. Potreste trovarvi di fronte a una scelta ma il partner sembrerà un po’ distante. Soli: grandi aspettative nei confronti di chi vi corteggia. Se volete dare il via a una storia andateci piano.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Venere nel vostro segno vi spinge, riguardo agli obbiettivi personali o di lavoro a pensare in grande! Tuttavia, nel pomeriggio con la dissonanza Luna-Nettuno, occhio a idealizzare persone o situazioni e in seguito provare delusione oppure a ignorare qualcosa che normalmente vi salterebbe agli occhi; solo perché una persona sta offuscando il vostro giudizio. In entrambi i casi, fate molta attenzione. Amore: in coppia, proverete i brividi dei primi tempi. Attenzioni reciproche, piccoli momenti magici che regalano grande felicità. Soli: non penserete a una delusione. Per trovare l’amore sarete più aperti e darete il via a una storia che riaccenderà la speranza.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un’ottima giornata per andare oltre i soliti limiti e uscire dalla vostra zona di comfort. Siete più che pronti a progredire e mostrare quanto valete! Avete la possibilità di essere notati dal boss o dai colleghi per i vostri risultati. Su un altro piano: potreste avere il sospetto che un familiare vi abbia nascosto qualcosa. Fate delle domande senza timore, soprattutto se negli ultimi due mesi, avete notato strani atteggiamenti. Amore: in coppia, siete un po’ inquieti, forse è il momento di affrontare argomenti delicati, a patto che il dialogo si trasformi in una lite. Soli: piccoli flirt, feeling, avventure effimere. D’accordo, non sarà il grande amore ma è pur sempre meglio di niente.

Oroscopo 8 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Venere in Sagittario siete positivi, ottimisti ed è una splendida giornata nel vostro settore della comunicazione. Avrete la possibilità di stringere nuove relazioni con persone che contano e che nel prossimo futuro potrebbero esservi utili nel lavoro o negli affari. Ad esempio, aprire una porta per un nuovo impiego oppure per aggiudicarvi un affare e firmare un contratto che vi consentirà una buona entrata. Amore: in coppia, senso dell’umorismo, aperti al dialogo e potreste parlare di un importante progetto a due a cui pensate da tempo. Soli: è una giornata romantica a forma di cuore: oggi nella vostra vita potrebbero entrare amore e passione!

Oroscopo 8 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Venere in Sagittario, anche se volete entrare in azione per raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro, cercate di ricordare che raggiungere nuove vette non deve trasformarsi in uno sport competitivo,pur ovviamente tenendo a bada chi tenta di farvi le scarpe. Al contempo, nelle conversazioni dovete essere chiari al massimo: la confusione potrebbe creare dei problemi con chi vi circonda. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di non essere abbastanza attenti/e. Cercate di essere generosi anche con lui/lei. Soli: evitate di lanciarvi alla cieca tra le braccia di una persona appena conosciuta. Create un po’ di mistero.