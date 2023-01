L’oroscopo del 8 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone vi dota di buonumore, avete voglia di fare qualcosa di divertente, ad esempio accettare un invito a un evento sociale. E’ pur vero che in questo momento siete concentrati sui vostri obiettivi e le responsabilità, soprattutto se le cose non sono andate come previsto. Se avete perso una buona opportunità ora potrete farla vostra. Amore: in coppia, orgogliosi di essere il motore della relazione ma ricordate che le redini dovrebbero essere tenute con quattro mani… Soli: non avrete problemi a fare il primo passo. Vivaci, simpatici, affascinanti, scioglierete il cuore di chi vi attrae e farete una magnifica conquista.

Oroscopo 8 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Le relazioni con chi vi circonda sono ottime, i vostri successi professionali hanno accresciuto la loro ammirazione nei vostri confronti. Oggi e nei prossimi giorni qualsiasi tipo di società o collaborazione che formerete avrà la possibilità di grande realizzazione. Bando ai timori, non esitate e presto inizierete a fare bei progressi. Amore: in coppia, di fronte ai reciproci capricci ciascuno scopre e mette alla prova il proprio grado di tolleranza. Ma soprattutto impara a rispettare i propri limiti. Soli: vi chiederete come poter incontrare nuove persone. Ma esaminando la questione, troverete la risposta.

Oroscopo 8 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni vi regalano belle energie, siete determinati e pronti, anche nei prossimi giorni, ad affrontare qualsiasi sfida. Possedete le capacità, l’intuizione e l’ingegno di cui avete bisogno anche per gestire al meglio le questioni finanziarie. Credete in voi stessi ma sempre muovendovi con un pizzico di cautela. Amore: in coppia, splendidi momenti di complicità con il partner. Questa ritrovata intimità aprirà la porta a prospettive sensuali ed erotiche.. Soli: potete contare sulla possibilità di qualche incontro romantico a patto ovviamente di uscire…

Oroscopo 8 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbe esserci una riunione con un amico o un ex collega, anche online, che non vedete da tempo e sarete entrambi contenti. Avrete parecchie cose da raccontare, sarete entrambi sorpresi da alcune notizie. In ogni caso, i passaggi odierni vi rendono un po’ intransigenti: calma e con le persone care siate più elastici. Amore: in coppia, è una domenica romantica ma dovete assolutamente evitare di arrabbiarvi per un nulla, creare malintesi inutili! Puntate all’armonia. Soli: potreste rendervi conto che un flirt non andrà da nessuna oppure deciderete di dare una possibilità alla persona che ha attirato la vostra attenzione.

Oroscopo 8 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni accendono il desiderio di novità, siete spinti a uscire dalla vostra zona di comfort per ottenere qualcosa di meglio nel lavoro e nella vita personale. Tuttavia, se una persona dovesse dare consigli o spunti di riflessione, vale la pena ascoltare ciò che dirà: potrebbe portare a qualcosa di straordinario. Amore: in coppia, la lealtà e fedeltà sono le vostre carte vincenti con il partner: ispirate fiducia! La relazione diventa sempre più forte! Soli: è tempo di mostrare il vostro sex appeal a chi volete conquistare. E’ così che raggiungerete il vostro obbiettivo.

Oroscopo 8 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Mercurio in moto retrogrado, potreste riscoprire un’attività o un hobby che in passato vi aveva appassionato. Il pianeta è in buon aspetto con Urano e dunque sarete pronti a riprendere in mano ciò che un tempo avete abbandonato: scoprirete con piacere che ancora vi diverte, permette di distrarvi e ricaricarvi di belle energie. Amore: in coppia, il partner moltiplica le attenzioni nei vostri confronti, dà prova costante del suo attaccamento e ciò ovviamente vi rassicura, vi rende felici! Soli: potrebbe esserci il ritorno di un/a ex e avrete qualche problema a vederci chiaro ma dovrete scegliere tra chiudere definitivamente o riprendere la storia.

Oroscopo 8 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avere alcune difficoltà nel bilanciare le responsabilità con il tempo libero. Ma ora avete la possibilità di trovare un compromesso. Potete migliorare l’equilibrio vita privata lavoro oppure trasformare le abitudini in modo soddisfacente, produttivo e giova alla salute. Nel pomeriggio, uscite, distraetevi con gli amici più cari! Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, nella relazione c’è gioia, siete complici e vi sostenete reciprocamente! Soli: uscirete con gli amici intimi e uno di loro potrebbe presentarvi una persona nuova. Nascerà un amore?

Oroscopo 8 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per qualche motivo potreste aver mollato un’idea o un progetto ma con i passaggi astrali odierni, forse attraverso una conversazione, sarete pronti a fare un altro tentativo. Avrete infatti la sensazione che vale la pena provare nuovamente. Anche se sarà impegnativo, tenete presente che vi consentirà di fare dei progressi. Amore: in coppia, attenzione a qualche sospetto infondato, la diffidenza fa male alla relazione. Sorridete! Soli: la routine vi pesa, avete voglia di una storia d’amore! E gli astri vi accontentano: siete affascinanti, magnetici e non dovrete fare il minimo sforzo per conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 8 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Buone notizie sul fronte delle finanze: a partire da oggi un’offerta di lavoro inaspettata potrebbe garantirvi un ottimo compenso! Al contempo, è il momento di esaminare il vostro attuale lavoro poiché potrebbe non appagarvi quanto vorreste. Parlare con il boss delle vostre esigenze è importante, soprattutto se volete sentirvi apprezzati. Amore: in coppia, sarete molto attenti a mantenere l’armonia: nessun commento aggressivo, non una parola di troppo… Sarete di una dolcezza infinita. Soli: seguirete a occhi chiusi la persona che vi attrae e che vi corteggia, non vi porrete problemi di alcun tipo!

Oroscopo 8 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica in cui potrebbero arrivare sorprese piacevoli, ad esempio l’invito di una persona che non vedete da tempo e con cui vi farà piacere avere uno scambio. Potreste anche andare a vedere una mostra, un concerto o andare a pranzo ma in ogni caso sarete entusiasti di fare qualcosa di diverso che appaghi la vostra curiosità. Amore: in coppia, se dovesse esserci un malinteso, anziché arrabbiarvi, risolvetelo parlandone serenamente con la dolce metà. Soli: un’attrazione e sguardi intriganti saranno i protagonisti di questa giornata. Una persona intraprendente oggi vi renderà felici!

Oroscopo 8 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni scatenano un po’ di ansia, di stress ma tenete presente che al contempo indicano che è un ottimo momento per vedere una situazione o una relazione, anche complicate, sotto una luce positiva. Rilassatevi! Anche perché presto le cose riprenderanno ad andare nel verso giusto, realizzerete ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, se volete fare un’osservazione o una critica alla dolce metà, è la giornata giusta poiché vi esprimerete senza aggressività. Avete inoltre la possibilità di risolvere una situazione complessa. Soli: una persona sarà affascinata dal vostro gioco di seduzione. Sarete sorpresi voi per primi ma rimane il fatto che stasera non tornerete a casa da soli…

Oroscopo 8 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con una persona potrebbero esserci problemi a raggiungere un accordo ma i rispettivi punti di vista potrebbero essere costruttivi. Attraverso le relazioni ora state imparando, c’è una trasformazione e una evoluzione. Grazie alle conversazioni con amici e colleghi avrete ottime idee, potreste riciclarne alcune del passato. Amore: in coppia, è una domenica romantica e al contempo piena di passione! Siete insaziabili ma la dolce metà non avrà nulla da ridire anzi…Soli: l’amore oggi riserva delle sorprese. Potrebbe trattarsi di un colpo di fulmine o di una dichiarazione inaspettata.