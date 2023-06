L’oroscopo del 8 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

È una giornata in cui siete super produttivi, fate mille cose contemporaneamente ma occhio poiché i vostri nervi rischiano di pagare il prezzo di questo ritmo frenetico. Rallentate: non dovete rinunciare ai vostri obbiettivi ma concedervi più tempo per raggiungerli. Ogni tanto, cercate di staccare la spina. Amore: in coppia, una buona dose di fantasia e di desiderio accompagnerà questo giovedì. Insieme siete più forti, più felici, più propensi a ridere delle piccole preoccupazioni. Soli: l’amore vi tende le braccia, un incontro sarà pieno di passione e belle sorprese.

Oroscopo 8 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Desiderate un cambiamento positivo ma vi sentite bloccati per cui la cosa migliore per progredire è spostare altrove la vostra attenzione. La buona notizia è che nel giro di poco tempo la situazione cambierà e grazie all’istinto che vi suggerirà come muovervi. Per il momento concentratevi su ciò che potete gestire senza difficoltà. Amore: in coppia, inutile parlare con il partner di argomenti importanti poiché non sarete in grado di mantenere la calma. Non sarete d’accordo su niente per cui rimandate. Soli: stesso discorso: non è il caso di dare il via a una conversazione poiché se qualcosa non dovesse piacervi rischiate di essere un po’ troppo diretti.

Oroscopo 8 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui proteggere la vostra privacy. Potreste essere costretti a una sorta di collaborazione con alcune persone curiose, indelicate e avrete la sensazione che stiano invadendo il vostro territorio. Ciò che non sanno è che sbarrerete loro la strada. Non è una giornata in cui permetterete agli altri di importunarvi! Amore: in coppia, la relazione si costruisce a quattro mani, quelle dei due partner. Ma questo giovedì, tra le lenzuola e fuori, vi sentirete parecchio trascurati dalla dolce metà. Soli: idealizzare una persona è pericoloso: prima o poi la realtà verrà a galla e la delusione sarà forte. Ammettete dunque che la perfezione non esiste e siate meno esigenti.

Oroscopo 8 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo momento la vostra capacità di proiettarvi nel futuro è accentuata e alcune belle idee o intuizioni vi permetteranno di fare passi avanti nel lavoro. Non è escluso che un’idea arrivi da un amico, un collega o un contatto professionale e voi capirete immediatamente i vantaggi che potrete trarne. Amore: in coppia, la relazione non sta evolvendo alla velocità che desiderate, ci sono delle tensioni. Non è la giornata ideale per consolidare il legame. Rinviate le decisioni. Soli: se avete un flirt, l’altro/a potrebbe inviare segnali contrastanti. Non sapete più cosa pensare della situazione.

Oroscopo 8 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La vostra generosità, il senso dell’altruismo come sempre vi spingono a dare una mano a chi vi chiede un aiuto o un consiglio. Ma oggi non potrete scrollarvi di dosso la spiacevole sensazione che alcune persone stiano approfittando di voi o cercando di farvi fare cose che non vorreste. Un dilemma difficile da gestire. Amore: in coppia, mettete tutto in dubbio, vi manca la pazienza e la tolleranza. la tolleranza. Amate il partner, dunque evitate di commettere errori. Soli: a seguito di un incontro, capirete che è una nuova possibilità per realizzare la relazione che desiderate da tempo. Non abbiate fretta e siate voi stessi.

Oroscopo 8 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro, con un collega o il boss potrebbero riemergere alcuni problemi del recente passato – che pensavate risolti – e ciò scatenare la vostra irritazione. Ma avrete la forza e la consapevolezza per risolverli definitivamente semplicemente parlandone. E non è escluso che dietro ci sia qualche buon consiglio di un amico o di un familiare. Amore: in coppia, tenete sotto controllo la permalosità. E’ probabile che alcune osservazioni dell’altra metà vi diano fastidio ma evitate di punirlo/a tenendo il muso. Sarebbe un peccato. Soli: farete di tutto per conquistare ma anche se la solitudine vi pesa parecchio, fate attenzione a dare il via a una relazione per voi deleteria.

Oroscopo 8 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Riguardo a una determinata questione di lavoro o personale che non accenna a sistemarsi, oggi potreste chiedervi come gestirla. Se dovesse comportare un confronto non dovete evitarlo. Difendete ciò che ritenete giusto e presto vedrete una positiva inversione di tendenza positiva. Sarà molto gradita, anche se non ve lo sareste mai aspettato. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, disaccordi e il modo migliore per non appesantire la situazione è quello di evitare argomenti delicati. Soli: potreste voler prendere le distanze da una persona che pensate sia un po’ troppo “appiccicosa”. Ma attenzione, questo tenete presente che mancate di lucidità. Vedete voi cosa fare…

Oroscopo 8 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nella professione, vi trovate in una fase di trasformazione positiva, c’è la possibilità di sviluppi entusiasmanti ed eventualmente firmare un accordo, un contratto redditizio. Ma attenzione, mentre negoziate dovete chiedere una cifra in linea con le vostre competenze, il vostro valore! Non dovete, per alcun motivo, sminuirvi. Amore: in coppia, volete più libertà e autonomia e agli occhi del partner rischiate di essere un po’ egoisti. Se dunque non volete che vi ripaghi con la stessa moneta, cercate di essere attenti alle sue esigenze. Soli: volete chiudere con la solitudine ed è possibile che un’amicizia si trasformi in una storia d’amore.

Oroscopo 8 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riguardo a una questione importante, qualcuno potrebbe tacere e non è escluso siate voi. Il motivo? Potreste voler procedere con cautela e ciò rendere voi o gli consapevoli del pericolo di dire o fare la cosa sbagliata. Ma questo atteggiamento può frenare il progresso, un po’ più di spontaneità potrebbe accelerare i risultati. Amore: in coppia, con il partner avete costruito basi solide, apprezziate la pace presente nella relazione anche se sapete perfettamente che non dovete darla per scontata. E cercherete attività da praticare insieme. Soli: uscite di casa, andate alla ricerca della persona che vi renderà felici! Se qualcuno vi attrae, fate il primo passo.

Oroscopo 8 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avere difficoltà a mollare qualcosa a cui avete dedicato tempo ed energie. Di qualunque cosa si tratti per ottenere dei miglioramenti andrà modificata. Scoprirete che rivedere un progetto o trovare un compromesso su alcuni aspetti di una relazione personale o di lavoro potrebbe cambiare la situazione in meglio. Amore: in coppia, la relazione esige dei cambiamenti ma voi li considerate sconvolgimenti irritanti. Avrete comunque l’intelligenza di parlarne con la dolce metà. Soli: a poco a poco state dimenticando una storia che vi ha fatto soffrire e sarete pronti a ripartire da zero. A volte è sufficiente dire “no” al passato.

Oroscopo 8 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e il Sole in Gemelli, nel corso della mattinata sarete ottimisti, attirerete la simpatia di chi vi circonda e il fascino vi permetterà di aprire nuove porte. Nel pomeriggio, la dissonanza Luna-Urano potrebbe scatenare degli sbalzi d’umore, anche negli altri, dunque attenzione alle discussioni, soprattutto con i familiari. Amore: in coppia, c’è complicità, vi sentite entrambi appagati. Potrebbe esserci qualche battibecco ma nulla di grave. Ciò che vi unisce è molto più forte di ciò che vi divide. Soli: è una giornata speciale: un incontro non vi lascerà indifferente e si trasformerà in una storia d’amore sincera.

Oroscopo 8 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non è il momento di uniformarvi alla massa ma quello di distinguervi, essere originali. L’aspetto Luna-Urano vi permette di pensare fuori dagli schemi, sia che siate alle prese con problema o lavorando a un progetto creativo- In questo modo verrai sicuramente notati e potrebbe funzionare a vostro vantaggio. Amore: in coppia, l’umore non è top ma potete pur sempre correggere il tiro. Se il partner non è comprensivo, occhio a partire in quarta. Il ritorno alla calma dipende dal vostro comportamento. Soli: i passaggi odierni non favoriscono gli incontri. Ma non dovete abbassare le braccia. Evitate che a prendere il sopravvento siano le emozioni negative.