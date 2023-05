L’oroscopo del 8 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni accentuano il vostro ottimismo e l’immaginazione, cercate dunque di rimanere con i piedi per terra. In caso contrario, un progetto potrebbe diventare sempre meno realistico. Al contempo, visto che la routine vi pesa parecchio e avete bisogno di divertirvi, di distrarvi, se arrivano accettate gli inviti degli amici! Amore: in coppia, potreste porvi delle domande sulla relazione ma la tendenza è quella di amplificare i problemi. Fate leva sulla razionalità. Soli: sembrate delle banderuole, non sapete bene cosa volete veramente, Evitate gli incontri, è necessaria una pausa!

Oroscopo 8 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui fare attenzione agli amici ipocriti, alle lotte di potere e alle discussioni inutili. I passaggi potrebbero spingere chi vi circonda a trasmettere le emozioni negative e voi, seppure inconsapevolmente, risentire del loro stato d’animo. State alla larga e cercate la compagnia di chi vi fa sentire spensierati e di buon umore. Amore: in coppia, c’è il rischio di confronti accesi e, forse, sempre per gli stessi argomenti. Calmate le acque! Soli: non è una giornata favorevole agli incontri e probabilmente lo sentite: deciderete infatti, di mettere l’amore in secondo piano.

Oroscopo 8 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Cercate di trovare il giusto equilibrio tra sogno e realtà. Pur mantenendo l’ottimismo ignorare alcuni limiti o difficoltà comporterebbe una sicura delusione. Al contempo, la presenza di Venere in Cancro spinge a gratificarvi e può essere che vi concederete un po’ di shopping. Lo meritate, dunque fate pure qualche acquisto. Amore: in coppia, non avete il controllo delle vostre emozioni. Riprendetevi, ragionate per placare una notevole impulsività. Fa arrivare solo contrarietà e non è il massimo. Soli: grande desiderio di indipendenza e l’amore viene relegato in secondo piano. Anche se avete un appuntamento non è sicuro che andrete. Tra dubbi e comportamenti imprevedibili, tutto è possibile.

Oroscopo 8 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno, l’atmosfera è vivace ma disorganizzata: alcune cose potrebbero andare in modo diverso da come avevate immaginato. Anziché provare frustrazione, sentirvi sotto pressione, accettare il fatto di non poter controllare tutto vi permetterà di riderci sopra. Concedetevi una piccola pausa. Amore: in coppia, la complicità con il partner è al top, parlerete nuovamente di un progetto e alcuni tra voi penseranno di concepire un bebè. Soli: un incontro con una persona vi condurrà sulla strada dell’amore. Dopo incantevoli momenti in sua compagnia, sugellerete l’inizio di una relazione con un tenero bacio.

Oroscopo 8 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

L’aspetto Luna-Nettuno potrebbe spazzare via qualsiasi volontà di tenere sotto controllo le spese e spingere persino a concedervi qualche acquisto abbastanza costoso. E’ una giornata in cui le distrazioni potrebbero essere parecchie e stabilire dei limiti o ritagliare del tempo solo per voi, permetterà di trovare un buon equilibrio. Amore: in coppia, se ci sono state delle incomprensioni, ritroverete lo slancio d’amore e mollerete il rancore. Riaccenderete la fiamma della passione! Soli: la solitudine diventa sempre più pesante e andrete in cerca di una persona da amare. Preparatevi a un incontro inaspettato, i pianeti realizzano i vostri desideri.

Oroscopo 8 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui siete più convincenti del solito ma se volete trovare il sostegno su una questione in particolare evitate di insistere eccessivamente. Parlatene ma lasciate che gli altri vi diano una mano in modo spontaneo, senza fare pressioni. Se ad aiutarvi saranno solo poche persone se non altro saprete che si impegneranno. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner non vi capisca ma anziché chiudervi a riccio la cosa migliore è dare il via a una conversazione sincera. Soli: la giornata non è favorevole agli incontri. Circola confusione, riemergono ricordi del passato e provate un po’ di malinconia.

Oroscopo 8 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

È una giornata eccellente per socializzare, le persone che incontrerete saranno stimolanti, qualsiasi conversazione vi arricchirà grazie alle loro idee brillanti. Al contempo, con la dissonanza Luna-Nettuno, se dovete impegnarvi su compiti importanti procedete con calma poiché rischiate di commettere degli errori che potreste evitare. Amore: in coppia, sarete pronti a cambiare alcune abitudini e ciò rafforzerà la relazione. Sarete entrambi molto felici della piega degli eventi e insieme vi sentite più forti! Soli: è uscendo e facendo quante più conoscenze possibili che avrete la possibilità di incontrare la persona che farà battere il vostro cuore. Evitate di ripensare a vecchie storie del passato. Uscire vi farà stare bene.

Oroscopo 8 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avrete successo, anche se in questo momento potreste pensare il contrario. Se siete coinvolti in un progetto di gruppo che richiede molto tempo e impegno tenete presente che ci sono chiari segnali che nel giro di breve tempo – parliamo di mesi – otterrete ottimi risultati anche da un punto di vista finanziario. Avanti tutta! Amore: in coppia, sarà un po’ difficile trovare un accordo se riguardo ad alcune decisioni ciascuno rimane fermo sulle proprie posizioni. L’atmosfera a quel punto diventerà elettrica. Soli: con una persona che vi corteggia e che vi attrae, evitate un’eccessiva schiettezza e date il via a una conversazione affascinante e romantica.

Oroscopo 8 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Nettuno non dovete permettere alle emozioni di offuscare il vostro giudizio, ovvero vedere soltanto il lato positivo di chi vi circonda, attribuire qualità che non hanno. Anche se siete di buon umore, la vostra apertura nei confronti delle persone potrebbe comportare una delusione. Occhi aperti. Amore: in coppia, la relazione oggi non è una priorità, avete altro in mente e poiché tutto sembra andare bene non vi ponete domande e fate bene: il partner infatti vi capirà. Soli è una giornata in cui apprezzate il vostro status e vi piacerà divertirvi in compagnia degli amici.

Oroscopo 8 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavoro o vita personale, se avete aspettative irrealistiche su una persona potreste avere una delusione. Solitamente valutate le persone in modo razionale ma con la dissonanza Luna-Nettuno rischiate di essere confusi. Prestate attenzione al vostro istinto: se vi avverte di stare alla larga, dovete seguirlo. Amore: in coppia, anche qui, cercate di riflettere sulle vostre aspettative. I passaggi odierni provocano delle incomprensioni e vi è difficile esprimere le emozioni che provate. Soli: è più o meno lo stesso discorso di cui sopra: concedetevi un po’ di tempo per riflettere sui vostri limiti e su ciò che desiderate.

Oroscopo 8 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno occhio a farvi ingannare da proposte allettanti sul fronte denaro o da qualsiasi altra cosa che sembri troppo per bella per essere vera. E’ un transito, solo per oggi, che potrebbe scatenare delusione e confusione, per cui è importante non prendere decisioni e attenervi soltanto a situazioni realistiche e a persone affidabili. Amore: in coppia, amate il partner ma i passaggi vi spingono a mantenere nella relazione un po’ di indipendenza. La dolce metà capirà questa esigenza dunque cercate di apprezzare il suo atteggiamento. Soli: sognate di vivere una bella storia d’amore ma è probabile che oggi vi concederete un’avventura passeggera.

Oroscopo 8 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Nettuno potresti chiedervi se seguire l’istinto e concedervi un po ‘di tempo libero oppure partecipare a un evento sociale oppure aiutare un amico. Qualsiasi cosa deciderete di fare prima trovate il tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie. In ogni caso, occhio a spendere allegramente. Amore: in coppia, dopo alcune incomprensioni vi metterete sulla difensiva. È un peccato. Sarebbe importante comunicare a parole o con i gesti. Il dialogo risolverebbe molti problemi. Soli: potreste, seppure a malincuore, chiudere un flirt che per voi non va bene o non provate attrazione per la persona.