L’oroscopo del 8 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Luna-Plutone vi rende realistici, vi spinge a guardare gli aspetti pratici della vita e a non lasciare spazio alle fantasie. Eppure con i pianeti in Pesci in questo momento i sogni a occhi aperti per voi sono importanti. Se ne prenderete in considerazione uno e lo esaminerete attentamente, vi renderete conto che con poche modifiche è realizzabile. Amore: in coppia, con il partner, rischiate che i battibecchi si trasformino in litigate. Circolano parecchie tensioni. Soli: grande potere di seduzione, ma avete cose importanti (e soprattutto più urgenti) da fare anziché flirtare…

Oroscopo 8 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Qualunque sia il settore in cui lavorate, la determinazione e la creatività sono al top e i vostri meriti vengono finalmente riconosciuti! E ne approfitterete per rinnovare un quotidiano che ti pesa: Se siete sul punto di firmare un accordo o un contratto, grazie all’eloquio sciolto e alla diplomazia ne trarrete il massimo vantaggio. Amore: in coppia, la temperatura è bollente e stare tra le braccia del partner è così piacevole che dimenticate tutte le preoccupazioni. Il desiderio di amare vi rende insaziabili! Soli: sex appeal al top che vi permette di conquistare chi volete! E’ una giornata in cui scatterà una forte attrazione!

Oroscopo 8 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Vergine attiva la dissonanza di Sole, Marte e Nettuno. Potreste sia rimanere vittime di un imbroglio che essere voi ad aver mentito o tradito una persona. Con Marte nel vostro segno potreste essere comunque protagonisti di una situazione che si rivolta contro di voi. Fate attenzione poiché nel tentativo di giustificarvi potreste complicare la questione. Amore: in coppia, evitate di cadere nella trappola della provocazione che potrebbe tendervi il partner. Lasciate che parli, finirà per calmarsi. Soli: avete ben altro a cui dedicare attenzione: oggi non alzerete un dito per conquistare, anche online.

Oroscopo 8 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere un po’ agitati ma la presenza della Luna Vergine è d’aiuto a prendere tutto con calma. Anche se chi vi circonda vi metterà pressione affinché prendiate una decisione o facciate qualcosa, seguite il vostro ritmo. Ignorando le loro richieste, fare le cose a modo vostro, renderà la giornata ben più piacevole. Amore: in coppia, avete deciso di essere più concilianti e tolleranti e scoprirete che il partner sarà a sua volta molto più piacevole. Trascorrerete un’ottima serata! Soli: una persona potrebbe intrigarvi molto. Cercate di saperne di più poiché se all’inizio sarete solo incuriositi, in seguito ne sarete conquistati!

Oroscopo 8 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Belle energie, con il buon aspetto Luna-Plutone siete determinati a piantare i semi per il futuro. Avete capito chiaramente quanto sia importante agire ogni giorno per raggiungere i vostri obbiettivi, anche se dovesse soltanto trattarsi di piccoli passi. Al contempo troverete soluzioni originali a un problema presente all’interno del lavoro. Amore: in coppia, cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Il partner non deve sopportare i vostri sbalzi d’umore. Soli: anziché correre dietro a un flirt che non funziona, sfruttate il vostro status per concentrarvi sulle vostre priorità.

Oroscopo 8 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una fase di cambiamento, con nuove possibilità e questioni da risolvere e una pausa potrebbe essere di aiuto. Rivedere obbiettivi e progetti è l’atteggiamento migliore. Il buon aspetto Luna-Plutone può spingervi a mollare qualcosa a cui vi siete aggrappati. Se non sta andando da nessuna parte, ammettetelo: lascerete spazio ad altro. Amore: in coppia, vi fate in quattro per appagare i desideri della dolce metà e vi negate i vostri. Non potreste chiedere di più… Soli: negli affari di cuore si profila un incontro romantico in un posto nuovo: in programma c’è la felicità.

Oroscopo 8 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se una persona ha cambiato idea riguardo un piano o una proposta anziché prendervela pensate che ciò potrebbe aprire una strada migliore. Seguite la corrente, ascoltate l’intuito, poiché sarete nello stato d’animo giusto per sfruttare qualsiasi opportunità. Non preoccupatevi, dunque, poiché qualcosa di più adatto potrebbe già essere in arrivo. Amore: in coppia, qualcosa non va nel verso da voi desiderato ma evitate il malumore, soprattutto se si tratta soltanto di malintesi! Soli: non è un caso se incontrate spesso persone che vi corteggiano ma non vi attraggono. Cercate di riflettere su questo.

Oroscopo 8 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Luna-Plutone, può coincidere con una conversazione interessante e molto positiva che avrà il potere di rassicurarvi. Che si tratti di qualcosa che riguarda la vita personale, il lavoro gli affari, sarete certi che la persona manterrà la promessa. Su un altro piano: potrebbe entrare a sorpresa una somma di denaro. Amore: in coppia, un evento inaspettato darà una scossa positiva al quotidiano. Forse una sorpresa che vi farà la dolce metà? Soli: occhi aperti, si profila un colpo di fulmine. Potrebbe accadere in qualsiasi momento, in qualsiasi posto!

Oroscopo 8 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Seguite l’intuito, soprattutto se vi spinge a lanciarvi in un acquisto che potrebbe essere positivo. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un oggetto utile per la casa oppure di concedervi un piccolo regalo che vi fa sentire ottimisti e vi dà la spinta di cui avete bisogno, soprattutto se avete lavorato sodo. Lo meritate ampiamente! Amore: in coppia, potreste sentirvi delusi o frustrati dall’atteggiamento del partner e non riuscire a stabilire un vero dialogo. Soli: avreste voglia di vivere una bella storia d’amore, tuttavia le paure e le paure del passato riaffiorano.Oggi siete chiusi, avete incertezze e avete bisogno della compagnia degli amici.

Oroscopo 8 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una questione delicata con una persona, lavoro o vita privata, forse non è ancora risolta ma potreste iniziare a fare progressi. Non vi sembrerà granché ma perseverando, prima che ve ne rendiate conto vi troverete sul punto di raggiungere un accordo. Mostrate comunque fermezza e attenetevi ai vostri principi. Amore: in coppia, vi lascerete andare all’amore, alla passione, all’eros! Dolcezza, cuore e corpo si fondono con la dolce metà. Top! Soli: potere di seduzione al massimo e insieme a una persona partirete per una nuova avventura d’amore. La vita vi sorride!

Oroscopo 8 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

È una giornata un po’ difficile da gestire in cui forse dovrete prendere delle decisioni importanti. Alcuni eventi molto significativi riguardanti il futuro richiedono di intervenire con senso pratico e coraggio. Ma grazie al buon aspetto Luna-Plutone siete dotati di grande lucidità e non commetterete errori di alcun tipo! Amore: in coppia, tutto sembra andare bene ma avrete la sensazione che il partner sia distaccato, non vi metta – come invece vorreste – al primo posto. Soli: con una persona che vi corteggia potrebbero esserci dei malintesi e prenderete le distanze. Volete giustamente qualcosa di ben diverso!

Oroscopo 8 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il boss o un superiore, nei vostri confronti hanno aspettative alte ma anziché considerarlo come una responsabilità, prendetelo come un complimento. Avete talento e molto da dare, così come indica il buon aspetto Luna-Plutone.

Amore: in coppia, c’è il risveglio del desiderio e il partner di certo non avrà di che lamentarsi… Soli: puntate sul glamour, sul fascino e conquisterete! Siete pronti a prendere in considerazione una nuova storia d’amore. Un incontro sarà memorabile!