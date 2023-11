L’oroscopo del 8 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 8 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Venere in Bilancia, fino al 4 dicembre sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Le prossime settimane saranno perfette per appianare le incomprensioni, creare nuovi contatti e rafforzare un legame d’amore attuale. Ma questo transito può essere d’aiuto a stringere anche nuove amicizie. Se state pensando di collaborare con una persona a un progetto, potrebbe funzionare alla grande.. E’ un transito eccellente per stringere accordi reciprocamente vantaggiosi e rafforzare o attrarre un sodalizio di lavoro. Amore: in coppia, con le adeguate attenzioni, l’amore, la relazione diventerà più profonda o, se è rimasta intrappolata tra le pieghe del quotidiano, avrete la possibilità di riaccendere la fiamma! Soli: innamoramento in programma! Un’avventura passeggera può magicamente trasformarsi in una storia importante. Oroscopo 8 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Con Venere in Bilancia, da oggi e fino al 4 dicembre, al primo posto ci siete voi, prendete cura della salute, della vostra forma,ccoccolatevi, soprattutto se siete consapevoli che ultimamente vi siete trascurati. Seguite una dieta sana, bevete molta acqua, praticate regolarmente esercizio fisico. Questo transito rappresenta un’opportunità per introdurre più piacere e armonia nella vostra vita quotidiana e non ultimo anche sul posto di lavoro. Stabilire ovunque un’atmosfera all’insegna della pace della concordia ora più che mai è un obbiettivo importante. Amore: in coppia, la routine è la peggior nemica dell’amore. Cercate dunque di dare nuovo slancio alla relazione creando alla situazioni romantiche o con maggiori attenzioni alla dolce metà. Soli: con Venere in Bilancia, potreste essere attratti da una persona nell’ambiente di lavoro. Oroscopo 8 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Venere sbarca in Bilancia, fino al 4 dicembre, e per il vostro segno è un ottimo transito: accentua il desiderio di romanticismo e di stringere nuove amicizie con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Può essere una grande opportunità per uscire e godervi la vita. Che abbiate intenzione di praticare un nuovo hobby, trascorrere più tempo con la famiglia o semplicemente desiderate mettere a frutto la creatività, questo è uno dei momenti più gratificanti per dare il via. E’ un buon momento, infine, per rinnovare il look, migliorare la vostra immagine! Amore: in coppia, è il momento ideale per sorprendere il partner con qualche nuova iniziativa, anche sul piano erotico! Soli: Cupido è pronto a scoccare la freccia e far nascere una storia d’amore. Ma dovete muovervi, socializzare! Troverete qualcuno con una personalità esuberante e che vi farà provare entusiasmo.

Oroscopo 8 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 4 dicembre, Venere in Bilancia sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Il transito rappresenta un’opportunità per risolvere i problemi sul fronte domestico che stanno andando avanti da tempo. Se in casa ci sono stati litigi con i familiari, ora tornerà l’armonia, nelle prossime settimane avrete voglia di trascorrere del tempo di qualità con le persone care. Il vostro è un segno che ama la propria casa – la considerate un rifugio da situazioni impegnative, dove poter vivere in relax – ed è possibile che con questo transito migliorerete l’arredamento. Amore: in coppia, in casa circolerà tanto amore, vi piacerà l’atmosfera romantica, trascorrerete del tempo insieme al partner, coccolandovi a lume di candela. Soli: lasciatevi conquistare, potrebbe nascere una passione intensa. L’amore è a portata di mano (ma restate con i piedi per terra). Oroscopo 8 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Venere in Bilancia, fino al 4 dicembre, vi dota di fascino e magnetismo, sarete più convincenti del solito e grazie a queste qualità, farete passi da gigante. E’ il transito perfetto per concludere trattative. ampliare con maggiore facilità il giro delle conoscenze o aprire un sito web con successo ma è eccellente anche per parlare di questioni che richiedono tatto e sensibilità. Sarete in grado di intuire ciò che vogliono gli altri e ciò fare la differenza sull’esito di qualsiasi conversazione. Se avete avuto – o avrete – dei litigi li risolverete velocemente a suon di diplomazia. Amore: in coppia, con Venere in Bilancia, l’attrazione reciproca è forte. Sarete affascinati dalla dolcezza e dal desiderio della dolce metà! Soli: tutto ciò che direte o scriverete avrà un tocco magico! Per cui inviate sms, mail d’amore o parlate in una videochiamata con chi vi attrae, Nessuno sarà in grado di resistere al vostro fascino.

Oroscopo 8 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Bilancia fino al 4 dicembre sosterà nel vostro settore delle finanze e al riguardo potrebbe esserci un aumento delle entrate. Al contempo, la voglia di comfort, di lusso, di spendere, soprattutto in vista delle festività natalizie, potrebbe essere irresistibile. Ma non sarebbe saggio lanciarvi nello shopping in modo sfrenato: scegliete soltanto alcuni oggetti che davvero vi piacciono, confrontate i prezzi e andate alla ricerca dell’offerta migliore. Stabilite un budget così da non sforare e accertatevi che gli acquisti che farete siano belli ma altrettanto pratici. Amore: in coppia, splendidi momenti di tenerezza con il partner. Esprimete l’amore e lasciate che le vibrazioni astrali intensifichino la passione! Soli: apritevi all’inaspettato, il vostro fascino attira l’attenzione e potrebbe scattare un’attrazione a cui vi sarà difficile resistere. L’amore è nell’aria!

Oroscopo 8 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Dopo un anno, Venere torna nel vostro segno dove resterà fino al 4 dicembre: è un transito eccezionalmente fortunato, vi dota di grande fascino e brillerete! In ogni caso, dedicate un po’ di tempo per migliorare il look, ad esempio una nuova pettinatura o rinnovare il guardaroba. Dovete volere bene a voi stessi: apparire al meglio accresce la sicurezza e ciò avere un impatto positivo su ogni aspetto della vostra vita. Al contempo, la vostra capacità di negoziare e la sensibilità nei confronti degli altri saranno accentuate ma non permettete che vi mettano i piedi in testa! Amore: in coppia, con Venere nel vostro segno riserverete del tempo al divertimento, alla sensualità in compagnia della dolce metà. Soli: è uno dei periodi migliori dell’anno per quanto riguarda l’attrazione, il romanticismo e il piacere. Non sprecate questa opportunità e uscite, ampliate il raggio d’azione. Conquisterete!

Oroscopo 8 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere entra il Bilancia e fino al 4 dicembre sosterà alle spalle del vostro segno: l’intuito sarà al top, se avete bisogno di risolvere eventuali problemi spinosi che rappresentano un peso, con questo transito li risolverete. Parlare della situazione potrebbe comunque essere d’aiuto a scoprire alcune sfaccettature che vi erano sfuggite. In questo periodo vi piacerà sognare a occhi aperti: vi permetterà di prendere le distanze dalla routine e ogni tanto non è affatto una cosa sbagliata! Sarete inoltre più premurosi e comprensivi ma ricordate di volere bene anche a voi stessi. Amore: in coppia, regna l’armonia, un bel dialogo vi permette di condividere i sentimenti. Esprimete l’amore, l’immaginazione e la sensualità senza riserve! Soli: potreste inseguire in ideale dunque attenzione: prima di dare il via a una storia osservate in modo realistico la persona.

Oroscopo 8 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’arrivo di Venere in Bilancia, fino al 4 dicembre, il desiderio di uscire, frequentare sarà più forte del solito e il transito rappresenta un’ottima opportunità per mantenere i contatti con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Le relazioni che stringerete ora, anche online, potrebbero essere fondamentali per il lavoro o gli affari, otterrete il sostegno e l’aiuto di cui avete bisogno ma potrebbero trasformarsi anche in nuove e stimolanti amicizie. Ampliare la cerchia dei contatti può essere il trampolino di lancio verso la felicità e a maggiori possibilità di successo. Amore: in coppia, la relazione procede a gonfie vele ed è piena di belle promesse per il futuro, cpn tanti progetti che potrebbero prendere una piega più concreta! Soli: Cupido potrebbe scoccare la freccia e con una persona sarà reciproco amore! Vivete dunque intensamente ogni momento!

Oroscopo 8 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere entra in Bilancia e fino al 4 dicembre sosterà nel vostro settore della carriera: è un periodo in cui stabilire alcuni contatti importanti prima delle festività natalizie. Osate, non dovete temere di farvi avanti per promuovere le vostre ambizioni! Tenete presente anche il vecchio proverbio “l’abito fa il monaco” per cui curate l’immagine: ciò vi permetterà di ottenere il lavoro a cui mirate, un nuovo cliente o altre opportunità. Il transito è un’opportunità per diventare amico con alcuni colleghi. Farà bene al morale e potreste avere in comune più di quanto pensiate. Amore: in coppia, se dovrete affrontare qualche problema con il partner vi porrete le domande giuste ma al contempo sarete poco indulgenti (con voi stessi e la dolce metà.. Soli: sarete re e regine del flirt, della conquista ma occhio a giocare su più fronti contemporaneamente: rischiate di rimanere a mani vuote!

Oroscopo 8 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Venere in Bilancia, fino al 4 dicembre, sarete spinti ad ampliare i vostri orizzonti, pianificare un viaggio, imboccare nuove direzioni, frequentare nuovi ambienti e vivere nuove esperienze: mai da soli ma sempre in buona compagnia. Non stiamo parlando di una rivoluzione: potrebbe anche trattarsi di cose semplici, ad esempio provare un nuovo ristorante etnico ed essere entusiasti dell’esperienza. Sarete incuriositi da persone con background diversi dal vostro, che hanno delle storie e avventure da raccontare e che vi piacerà ascoltare. Amore: in coppia, con Venere in Bilancia la relazione sarà romantica, dolce e con il partner gusterete questa atmosfera idilliaca senza preoccuparvi di nulla. Soli: oltre a dotarvi di grande fascino, Venere vi offre un incontro che non lascerà indifferenti né voi né l’altro/a! Arriva l’amore…

Oroscopo 8 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dovrete affrontare alcune situazioni un po’ complicate ed essere costretti a parlare senza giri di parole. Può essere imbarazzante, non c’è dubbio, ma se non altro avrete la possibilità di sanare il problema. La presenza di Venere in Bilancia, fino al 4 dicembre, indica che andrete dritti al punto ma saprete affrontare la situazione con delicatezza. Al contempo in questo periodo i vostri desideri saranno più forti del solito e vi sarà difficile resistere ad alcune tentazioni. Infine il transito è favorevole alle entrate di denaro che arriva da fonti diverse dal consueto reddito. Amore: in coppia, piccoli malintesi che chiarirete immediatamente. La passione è sempre al top, sul fronte eros siete insaziabili! Soli: cercate di essere spontanei. Conquisterete di più con la sensibilità che con lunghi discorsi. In ogni caso prima di lanciarvi in una storia procedete con calma, dite no all’impulsività.