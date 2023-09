L’oroscopo del 8 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Marte, l’atmosfera è un po’ elettrica ed è possibile una discussione accesa con un familiare che potrebbe non apprezzare il vostro atteggiamento. In ogni caso oggi siete molto sensibili e permalosi, rischiate di reagire in modo esagerato. Evitate infine che l’irrequietezza vi spinga a buttare i soldi dalla finestra. Amore: in coppia, se avete avuto dei dubbi su una situazione o sul partner, oggi andrete oltre e le vostre paure svaniranno. Con la fiducia funziona tutto! Soli: una persona vi attrae ma temete che non provi lo stesso interesse? Nulla è certo! Cercate un approccio e potreste rimanere sorpresi positivamente da ciò che dirà.

Oroscopo 8 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte in Bilancia nel vostro settore dello stile di vita, potrebbe stimolare alcune idee su come rendere più facile il quotidiano. E una in particolare potrebbe rivoluzionare positivamente le vostre giornate! Al contempo, il buon aspetto Sole-Giove vi dota di grande sicurezza e sarete pronti a correre un rischio: in effetti ne varrà la pena. Amore: in coppia, splendida giornata e avrete mille idee per ravvivare la relazione, rendere l’eros piccantino. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: la fortuna aiuta gli audaci, dunque se siete interessati a qualcuno non esitate! Per corteggiare utilizzate l’elemento sorpresa e una buona dose di senso dell’umorismo.

Oroscopo 8 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

In caso di discussione tra familiari evitate di prendere le difese di qualcuno ma solo di fare da pacieri. Di qualsiasi argomento si tratti fate in modo che gli altri stronchino sul nascere i piccoli litigi. Se il problema è grave guidate le persone verso una conversazione costruttiva e fate parlare a turno assicurandovi che nessuno venga interrotto! Amore: in coppia, apprezzerete quanta strada avete fatto insieme al partner. Stasera cercate di organizzare una cenetta romantica: i passaggi odierni favoriscono la complicità e la passione. Soli: è il venerdì ideale per dichiarare ciò che provate a chi vi attrae. Sicurezza in voi stessi e osate: non rimarrete delusi.

Oroscopo 8 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna sosta nel vostro segno fino a domenica e come sempre siete ipersensibili e più permalosi del solito. Soprattutto questa sera, quando si sarà in dissonanza con Marte in Bilancia: se un familiare o un amico dovesse fare una critica la prenderete male, anche se non riguarda voi direttamente. Sarete pronti a difenderete qualcuno o qualcosa. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner saranno particolarmente affettuose e non è escluso parecchio piccantine. In programma c’è una serata bollente. Soli: amici o c’è qualcosa di più? Una relazione fino a oggi solamente platonica potrebbe prendere una piega molto romantica e passionale!

Oroscopo 8 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Sole-Giove potrebbe coincidere con l’arrivo di un’offerta interessante che dovrete acchiappare al volo. Non preoccupatevi se per concludere occorrerà un po’ di tempo poiché vale la pena aspettare. Nel pomeriggio, più in generale, potrebbero esserci dei malintesi: parlate chiaramente o non parlate affatto. Amore: in coppia, con il partner andate di pari passo: unirete le vostre forze e il talento per costruire un futuro luminoso. Un’uscita romantica improvvisata sarà il momento clou della giornata. Soli: se volete conquistare una persona in particolare, oggi raggiungerete il vostro obbiettivo. Vi avvicinerete senza essere troppo intraprendente. È proprio questo atteggiamento che affascinerà l’altro/a.

Oroscopo 8 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non è dato sapere se l’abbiate deciso voi o se siate stati costretti da alcune circostanze ma in ogni caso da oggi cambierete qualcosa nella routine e otterrete dei benefici. La trasformazione vi permetterà di essere più dinamici, più produttivi, di sviluppare nuove idee, andare alla scoperta di nuovi interessi e sarete molto soddisfatti. Amore: in coppia, la relazione evolve nella direzione giusta, c’è fiducia reciproca. Avete imboccato il cammino della felicità e lo consolidate con tanto amore. Soli: c’è un bel cambiamento: non si tratta di nuovi incontri, ma di approfondire quelli avuti di recente in cui, probabilmente, vi eravate fermati alle sole apparenze. Oggi, dovete andare oltre!

Oroscopo 8 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con la dissonanza Luna-Marte cercate di stabilire dei limiti: siete irritabili, le responsabilità vi pesano parecchio e meno disposti ad accontentare come sempre chi vi circonda. Ma quest’ultimo è un fatto positivo: pur essendo spesso molto disponibili, affidabili, almeno per questo venerdì cambierete musica e metterete dei confini. Amore: in coppia, tanti gli argomenti che state affrontando per il futuro e moltiplicate i progetti a due. La famiglia sta per allargarsi, per il vostro più grande piacere! Vi muovete mano nella mano, in programma ci sono passione e lealtà. Soli: un incontro splendido potrebbe accadere sia per motivi di lavoro che attraverso gli amici. Sfruttate questa giornata!

Oroscopo 8 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Un’informazione, o una buona notizia, scatenerà il vostro ottimismo, soprattutto se è collegata a un sogno che coltivate da tempo e che vi permetterà di realizzarlo! Al contempo, durante un evento nella vita sociale potreste avere un incontro fortunato riguardante il lavoro o gli affari che sfocerà in una collaborazione redditizia. Amore: in coppia, la Luna in Cancro vi spinge a scambiare le abitudini di sempre con qualche piccola novità, cosa che a volte la paura dell’ignoto vi impedisce di fare. Soli: cercate di essere meno diffidenti e di fare nuove conoscenze. Accogliete senza timore il cambiamento e aprite la porta all’ignoto, non rimarrete delusi da ciò che scoprirete.

Oroscopo 8 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Sole-Giove potrebbe spingervi a dare il via a qualcosa di nuovo. Se avete pensato che un certo tipo di lavoro o gestire un’attività in proprio fosse la cosa giusta da fare, un rischio calcolato vi farà ottenere ottimi risultati. Investite dunque nella vostra crescita e tenete presente che alcuni contatti vi permetteranno di aprire nuove porte! Amore: in coppia, più che mai vorrete imporvi ma fate attenzione: rischiate di creare una seria frattura per divergenze di opinioni e/o per voglia di indipendenza. Soli: gli incontri non andranno a buon fine ma solo perché siete molto testardi, in ogni caso troppo per sperare di conquistare un cuore.

Oroscopo 8 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Bilancia vi rende più determinati che mai e pronti ad affrontare tutto ciò che impedisce di ottenere il successo che desiderate. Al contempo ascoltando le splendide vibrazioni Sole-Giove potreste prendere alcune decisioni coraggiose. Nel pomeriggio fate attenzione ai problemi sul lavoro o con il boss: evitate di essere aggressivi od ostinati. Amore: in coppia, con il partner siete immersi in un’atmosfera armoniosa che favorisce progetti a due: un viaggio, il matrimonio, un bebè o un acquisto importante per la vita futura. Soli: gli incontri sono molto favoriti! Fatevi belli/e, mostrate il fascino e aprite gli occhi e le orecchie. L’amore può nascere in qualsiasi posto!

Oroscopo 8 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La sicurezza nelle finanze arriverà. Anche se ultimamente al riguardo c’è stato notevole stress, ora alcuni eventi vi permetteranno di ritrovare l’ottimismo. Potreste ancora vivere momenti di incertezza ma ciò non significa che la situazione non migliorerà. Sicuramente raggiungerete gli obiettivi finanziari che vi siete prefissi. Amore: in coppia, tra momenti di tenerezza e altri di complicità, la relazione è sulla strada giusta. Il futuro è luminoso. Un progetto familiare si concretizza più velocemente del previsto. Soli: negli affari di cuore c’è una ventata d’aria fresca. Riceverete numerosi inviti per la serata oppure navigherete su una app di incontri: in entrambi i casi, coglierete l’occasione per conoscere nuove persone e conquistare.

Oroscopo 8 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se dovesse arrivare un’opportunità di lavoro o affari e penserete sia perfetta per voi, non esitate e accettate! Tuttavia tenete presente che qualcuno potrebbe essere un po’ geloso, invidioso e tentare di insinuare dei dubbi nella vostra mente. In questo caso fidatevi del vostro giudizio e qualunque cosa dica non lasciatevi influenzare. Amore: in coppia, una conversazione su un’attività a due o un hobby da praticare nel fine settimana, vi renderà felici. Accetterete volentieri le proposte del partner. Ai vostri occhi l’importante ai vostri occhi l’importante è che ci sia l’accordo e il buon umore. Soli: incontrerete una persona che vi piacerà in tutto e per tutto. Fisicamente e intellettualmente. Non esiterete a darvi il primo bacio…