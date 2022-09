Oroscopo 8 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 8 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste sentirvi in difficoltà e incerti sul da farsi: le vibrazioni astrali indicano che avete la sensazione di aver sbattuto contro un muto o raggiunto una situazione di stallo. E’ tempo di cambiare mentalità. Il problema non è quello che sta accadendo intorno a voi ma il modo in cui ci pensate. Il progresso è dunque possibile! Amore: in coppia, voglia di attenzioni e tenerezza e per ottenerle con il partner sarete molto dolci. Bella serata! Soli: bei momenti con gli amici. Pur desiderando una storia, al momento l’indipendenza ha la priorità, vi calza a pennello.

Oroscopo 8 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Giornata in cui circola confusione, potreste avere la sensazione di realizzare poco o niente ma la situazione è meno tragica di quanto pensiate. Forse vedete solo una piccola e frustrante parte di un cambiamento che vi sta gradualmente portando in una situazione migliore. Entro domani o anche prima, ve ne renderete conto. Amore: per distendere l’atmosfera, parlate con il partner e trovate un compromesso. Cercate di essere più affettuosi e di esprimere le emozioni. Soli: potrebbero riemergere alcune paure del passato e avere difficoltà a comunicare.

Oroscopo 8 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Volete lanciarvi in qualcosa ma esitate? A frenarvi forse è la paura e oggi i pianeti mettono in evidenza il perché non volete procedere. Vedrete molto chiaramente i motivi dell’incertezza e ciò potrebbe cambiare la vostra prospettiva. Se non uscirete dalla zona di comfort non saprete mai cosa siete in grado di realizzare! Amore: giornata di messa a punto, affronterete argomenti importanti con il partner che vi ascolterà con attenzione. Soli: non esiterete a porre delle domande così da poter fare passi avanti in un flirt iniziato di recente.

Oroscopo 8 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una decisione coraggiosa vi farà sentire al top, soprattutto se riguarda un sogno o un obiettivo per voi molto importante. Una volta che avrete stabilito la linea d’azione, capirete di aver fatto la cosa giusta. E’ la vostra occasione per imboccare un percorso più appagante. Se questa idea è unica e coinvolge le vostre capacità creative avrete successo! Amore: torna l’ottimismo, la fiducia nel futuro, soprattutto se di recente ci sono state delle turbolenze. Soli: darete prova di generosità nei confronti di una persona che vi ama in segreto. Occhio in ogni caso a dare false speranze!

Oroscopo 8 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Urano avrete la sensazione che tutti contraddicano ciò che dite e fate. In particolare se qualcuno non vi supporterà riguardo un piano importante potreste arrabbiarvi e scatenare delle tensioni. Evitate! In fondo cosa importa di quel che pensano gli altri? Se sentite di essere sulla strada giusta, procedete con sicurezza. Amore: la comunicazione non è al top eppure è un buon momento per chiarire alcune cose che minano l’intesa. Date il via a conversazioni costruttive! Soli: un flirt non è all’altezza delle vostre aspettative ma domani è un altro giorno…

Oroscopo 8 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un giovedì in cui potrebbero esserci degli imprevisti – cosa che detestate – per cui non vi innervosite se qualcuno rimanderà un appuntamento o una persona vi dirà il contrario di quello che vorreste ascoltare, soprattutto se si tratta di una questione di denaro. Più in generale, concentratevi su un compito alla volta e non non fissatevi sui dettagli! Amore: circola un po’ di noia o insoddisfazione, potreste pensare che il partner vi trascuri, dia per scontata la vostra presenza. Soli: zero voglia di testare il vostro potere di seduzione. Pazienza, ci sono giornate come questa.

Oroscopo 8 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Prendere l’iniziativa riguardo a un piano potrebbe davvero cambiare la vostra vita ma se comporta un salto nel buio, potrebbe anche mettervi paura. Ogni cambiamento comporta un rischio ma se volete che la situazione sia diversa, dovete andare oltre! Nel fine settimana, con il Plenilunio in Pesci capirete chiaramente il motivo per cui dovete andare avanti. Amore: per comprendere la situazione cercate di leggere tra le righe, privilegiate il dialogo ed entrambi, accantonate l’orgoglio! Soli: se navigherete su un sito di incontri, occhio al canto delle sirene, mantenete la lucidità.

Oroscopo 8 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vi siete impantanati a causa di ritardi o intoppi inaspettati? Ciò di cui avete veramente bisogno è vedere la situazione in una prospettiva diversa. Agire seguendo le vecchie modalità non vi porterà a nulla, non ne verrete fuori. Cercate di trovare invece nuove idee, nuove opzioni e le soluzioni arriveranno prima di quanto pensiate! Amore: buttate nel cassonetto le paure, le ansie. All’orizzonte non ci sono pericoli né tradimenti! Abbiate fiducia nel vostro futuro. Soli: Saturno vi fa riflettere… E’ dunque una giornata di messa a punto della vostra situazione affettiva.

Oroscopo 8 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Acquario, spostamenti e incontri sono al centro della scena ma qualcosa oggi potrebbe infastidirvi. Una persona contesterà ciò che direte e capirete che ha ragione. Il che vi farà innervosire: è noto che il vostro segno detesta che gli altri abbiano ragione… Distacco e sicuramente vi sentirete meglio. Amore: l’amore c’è tutto ma la relazione è immersa nella routine. Fate il punto senza per questo stressarvi. Soli: a sorpresa, una persona vi farà un’appassionata dichiarazione: non può più tacere i sentimenti che prova nei vostri confronti.

Oroscopo 8 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’idea di correre un piccolo rischio spendendo del denaro per qualcosa che desiderate, potrebbe rendervi felici. Al contempo potreste pensare che qualsiasi piccolo lusso dovrebbe essere ridotto in modo da poter mantenere la sicurezza finanziaria. Essere troppo duri con voi stessi non funzionerà. Per mantenere alto il morale avete bisogno anche di gratificarvi! Amore: in coppia, mettete le carte in tavola, parlate sinceramente evitando reciproche offese. Soli: non presterete attenzione a chi vi corteggia, avete ben altro per la testa. Eppure l’amore arriva proprio quando meno ci si pensa…

Oroscopo 8 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano: l’aspetto potrebbe scatenare delle paure irrazionali, prevedere qualcosa che potrebbe o meno accadere ma il fatto comunque agitarvi. Lavoro o vita privata, le situazioni che avete sopportato e di cui non siete soddisfatti potrebbero inoltre arrivare a un punto di non ritorno ed esploderete con il/la diretto/a interessato/a. Amore: in coppia, se avete intenzione di cambiare casa, è il momento ideale. Al contempo, Marte positivo accende l’eros… Soli: uno splendido incontro vi darà la sensazione di aver trovato l’anima gemella. E non sbagliate!

Oroscopo 8 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Attraverso alcune conversazioni potreste avere nuove idee e una in particolare vi piacerà, vi sembrerà brillante. Per concretizzarla, sarete pronti a investire parecchio tempo ed energie L’unica cosa che potrebbe bloccarvi saranno alcune esperienze negative del passato. Andate oltre, ad attendervi c’è uno splendido futuro! Amore: volete dare nuovo slancio alla relazione ma parlarne con la dolce metà sarà inutile. Per lui/lei tutto va bene e dunque perché cambiare? Soli: pensate solo a una persona che sembra indifferente. Manderete un messaggio sui social ma resterà senza risposta.