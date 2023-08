L’oroscopo del 9 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ bene essere molto cauti. Nel lavoro, evitate di saltare alle conclusioni e negli affari non dovete agire impulsivamente. E’ probabile che arrivi una delusione per cui cercate di mantenere la visione lucida di sempre, concentratevi sulla routine lavorativa, senza prendere iniziative. Entrare in nuovo territorio oggi è pericoloso. Amore: in coppia, avete intenzione di migliorare la vostra relazione e ci metterete tutto l’amore possibile! Soli: l’immaginazione oggi potrebbe giocare qualche scherzetto. Evitate di idealizzare una persona.

Oroscopo 9 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Sempre pragmatici, bravi a capire il carattere delle persone e a valutare realisticamente il vostro percorso, avrete la sensazione di essere persi nella nebbia. Occhio a chi cerca di usarvi o tramare alle vostre spalle. Un collega, ad esempio, non aspetta altro che un vostro errore: in questo caso, dovete evitare di cadere in trappola. Più in generale, anche nella vita personale potrebbero esserci dei malintesi. Per fortuna, nel giro di pochi giorni tornerà la chiarezza. Amore: in coppia, il partner farà cadere qualsiasi barriera e ciao ciao riservatezza. Mostrerete pienamente i sentimenti. Soli: qualche delusione forse vi blocca ma è tempo di tornare ad amare! Avete la possibilità di conquistare.

Oroscopo 9 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Oggi potreste provare un po’ di nostalgia, ripensare al passato o voler recuperare alcuni legami familiari. Al contempo, è possibile che un malinteso stia andando avanti da troppo tempo. E’ il momento ideale per risolvere definitivamente. Il problema è che potreste essere convinti al massimo del vostro punto di vista e chiedervi perché dovreste essere voi per primi a chiedere scusa. Andate oltre, fate quella telefonata. Amore: in coppia, se avete difficoltà a esprimere le emozioni o i vostri bisogni, le aspettative, provate a essere meno evasivi. Soli: state alla larga da situazioni ambigue, sfuggenti, che innescano delle illusioni.

Oroscopo 9 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’atmosfera è all’insegna della confusione, c’è mancanza di chiarezza ma al contempo è la giornata ideale per dare in via a progetti che vi coinvolgono emotivamente o a conversazioni che richiedono un tocco in più di gentilezza. Per oggi, state alla larga dalle negoziazioni o quanto meno procedete con la massima cautela: le cose potrebbe essere poco chiare. Amore: in coppia, l’approccio sorridente vi permetterà di affrontare alcune questioni delicate. Saprete sdrammatizzare la situazione. Soli: incontro con una persona intrigante: vi piacerà e trascorrerete momenti particolarmente interessanti.

Oroscopo 9 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Il desiderio, da parte vostra, di dare il via a progetti e piani di vario tipo c’è tutto. Il problema è che non è il momento di agire. E’ probabile che abbiate altre questioni da affrontare, ad esempio richieste extra da parte del boss o la necessità di affrontare un problema riguardante una relazione. Sarete infastiditi, non c’è dubbio ma se volete evitare discussioni accese la cosa migliore è mantenere un atteggiamento diplomatico. Amore: in coppia, cercate di rilassarvi, guardate qualsiasi situazione con distacco. Farà bene a voi e al partner. Soli: apritevi al mondo, ampliate la cerchia delle amicizie, delle relazioni in generale. E’ così che incontrerete l’anima gemella.

Oroscopo 9 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il vostro è un segno che dà il meglio quando le cose si snodano in modo semplice e autentico. Ma oggi la tendenza è quella di idealizzare le relazioni personali o di lavoro. Per oggi, evitate di prendere qualsiasi tipo di impegno, rimandate a quando – tra qualche giorno – avrete maggiore chiarezza. Assecondate l’eventuale bisogno di stare in pace, godere di un po’ di tranquillità e concedetevi le cose buone che offre la vita. Amore: in coppia, evitate di cercare il pelo nell’uovo e fare qualche critica di troppo al partner. Soli: anche per voi vale il discorso di cui sopra. Cercate di attirare le persone, non respingerle!

Oroscopo 9 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In questa giornata potreste sentirvi stanchi. La cosa migliore è rimanere dietro le quinte. La concentrazione è latitante e avrete difficoltà a portare a termine le cose da fare. Allora, iniziate dalle priorità e poi, se ve la sentite, andate avanti. Al contempo, può essere che qualcuno non mantenga una promessa oppure potreste scoprire che un collega o un socio parla male di voi. Fate del vostro meglio per non scatenare una lite. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Potete studiare qualsiasi progetto, dal più banale al più stravagante. Soli: al momento la priorità siete voi. Il che significa che chiunque si avvicinerà a voi, dovrà farlo nel modo giusto.

Oroscopo 9 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui vi è difficile vederci chiaro in particolare riguardo alle amicizie, i contatti sui social media o professionali. Cercate di essere consapevoli a chi e a cosa dedicate il vostro tempo. Il che non vuol dire diventare eremiti: socializzate ma tenendo presente che alcune persone sono diverse da come immaginate. Al contempo, la schiettezza di una persona potrebbe innervosirvi e sarete tentati di rispondere per le rime. Cercate di mantenere la pace e la reputazione. Amore: in coppia, non siete di buonumore, il dialogo con il partner è teso. Farà di tutto per vedervi sorridere ma non è detto che riesca. Soli: rischiate di idealizzare un po’ troppo l’amore e la cosa non vi piace. Fate uso del vostro leggendario istinto e non sbaglierete.

Oroscopo 9 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro è possibile una delusione, potrebbe emergere un vostro punto debole. Dovuto, ad esempio, a un errore commesso in precedenza e che speravate fosse passato inosservato. Più in generale, parlate con la massima cautela e con la massima chiarezza poiché oggi è facile che chi avete di fronte vi fraintenda. Nel corso della settimana avrete modo di far passare il vostro messaggio con facilità e tornerete a farvi notare. Amore: in coppia, conversazioni un po’ tese ma perché volete sistemare definitivamente dei problemi che si ripresentano continuamente. Soli: per compensare il vuoto della solitudine, oggi vi immergerete totalmente nel lavoro.

Oroscopo 9 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui dovete fare molta attenzione a ciò che direte, ovvero esprimervi con la massima cautela. Potrebbe essere che una persona vi dica qualcosa e la prenderete sul personale. Evitate che le parole degli altri scatenino tensione e agitazione. Visto che l’atmosfera è confusa, potreste aver frainteso, non aver capito bene cosa aveva intenzione di dire. La cosa migliore è rimandare le conversazioni importanti. Amore: in coppia, circolano tensioni, siete un po’ nervosi. Come detto sopra, meglio rimandare le discussioni importanti. Soli: una persona, senza volerlo e pensando di farvi un complimento, potrebbe offendervi. Non prendete qualsiasi parola di traverso.

Oroscopo 9 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui alcune notizie o opportunità potrebbero arrivare improvvisamente e voi rimanere sorpresi (in modo positivo). In ogni caso, prima di impegnarvi cercate di valutare con attenzione, se occorre informatevi. Anche se ciò che vi propongono è molto promettente, circola confusione e decidere in fretta non sarebbe la cosa migliore. Nel giro di qualche giorno avrete una visione completa e chiara e sarete in grado di prendere una decisione. Amore: in coppia, esaminerete la relazione con la lente d’ingrandimento. Sarà più facile vedere eventuali crepe, è vero, ma rischiate di sentirvi ancor più confusi. Soli: procedere per tappe in una storia iniziata da poco può essere una soluzione. Ma perché dire all’altro/a che si tratta di un’affettuosa amicizia se per voi non è così? Parlate chiaramente!

Oroscopo 9 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Oggi è una giornata in cui potreste capire che voi o una persona con cui lavorate non siete stati del tutto sinceri. Ciò potrebbe scatenare imbarazzo o delusione. Se la cosa riguarda voi, ammettetelo e cercate di procedere con la massima integrità. Tenete presente che l’affidabilità è un aspetto fondamentale di questa giornata. Amore: in coppia, siete inclini a vedere ciò che non va nella relazione e decisi a sistemare le cose. Soli: l’immaginazione potrebbe indurvi a commettere un errore. Piedi per terra e non avrete delusioni.