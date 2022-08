Oroscopo 9 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 9 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La settimana è iniziata con il piglio giusto e riuscirete a raggiungere diversi obiettivi che vi eravate prefissati prima delle vacanze estive. Vi costeranno ancora un ultimo sforzo e un po’ di fatica ma alla fine avrete grandi soddisfazioni che vi consentiranno una vacanza tranquilla e riposante. Amore: in coppia va tutto per il verso giusto e con i partner stata organizzando grandi progetti. Soli: siete completamente spensierati e questo vi aiuterà molto nel fare nuove e interessanti conoscenze.

Oroscopo 9 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La stanchezza comincia a farsi sentire e la vostra proverbiale forza e determinazione saranno messe a dura prova questa settimana. Ne uscirete stanchi ma allo stesso tempo soddisfatti per tutto quello che sarete riusciti a fare, soprattutto in ambito lavorativo. Avete la testa giustamente proiettata alle vacanze ma dovrete resistere ancora un pochino. Amore: in coppia cominciate ad avvertire un po’ di routine che non vi piace e vorreste ricevere qualche sorpresa dal vostro partner. Soli: siete molto concentrati sul lavoro e questo non vi consente al momento di dedicarvi alla ricerca di qualche incontro.

Oroscopo 9 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La settimana è cominciata con il piglio giusto dopo un lungo periodo di appannamento in cui siete stati assediati da molti dubbi e preoccupazioni. Qualcosa sembra però essersi sbloccato e quindi vi sentite più sereni, anche se ancora non del tutto felici. Riuscirete però a godervi un periodo di meritato riposo, soprattutto mentale che vi sarà molto di aiuto. Amore: in coppia siete felici ma avete ancora il costante bisogno di supporto da parte del vostro partner. Soli: siete in attesa di scoprire alcuni aspetti di una persona che avete conosciuto da poco.

Oroscopo 9 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Torna un po’ di serenità ma ancora non siete appieno soddisfatti sotto qualche aspetto della vostra vita, soprattutto dal punto di vista del lavoro. C’è qualche insicurezza che va a intaccare i vostri progetti futuri e questo vi destabilizza un po’. Ma dal punto di vista finanziario sembra che vada tutto liscio e sarete quindi in grado di mettere da parte qualche soldo e qualche pensiero negativo. Amore: in coppia grazie al vostro partner avete un periodo di grande tranquillità, anche grazie a qualche giorno di vacanza. Soli: dovete lasciarvi andare un po’ di più e mollare per un po’ questo alone di negatività di cui vi siete circondati.

Oroscopo 9 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Sembrate essere instancabili e anche in questa settimana affronterete molti impegni decisivi quasi come se nulla fosse. Per voi infatti è un periodo di grande energia che vi sta portando ad essere molto produttivi sul lavoro e molto indaffarati in casa. Potrebbe subentrare un po’ di stanchezza fisica e non mentale, ma grazie alla vostra organizzazione troverete tempo e spazio anche per il riposo. Amore: qualche discussione con il vostro partner creerà un po’ di tensione ma sarà un momento passeggero. Soli: non avete intenzione di intraprendere una relazione seria, ma qualcosa, e soprattutto qualcuno, potrebbe farvi cambiare idea.

Oroscopo 9 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un periodo di stanchezza me anche di felicità. Sul lavoro continuate ad avere qualche debolezza mentale che però non va ad incidere sulla vostra produttività, quindi quello che occorre è cercare di ritrovare un po’ di tranquillità. Sotto altri aspetti della vostra vita invece siete felici. Si tratta inoltre di un periodo molto fortunato che vi riserverà sorprese anche economiche in vista delle vacanze. Amore: in coppia dopo un periodo di silenzi e chiusure avete ritrovato la gioia, grazie alla vostra positività. Soli: siete in una fase in cui molte volte giudicate le persone troppo presto e in modo approssimativo.

Oroscopo 9 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ iniziata una settimana scoppiettante all’insegna del riposo e della felicità. Le soddisfazioni che avete avuto recentemente vi fanno stare bene e soprattutto vi fanno affrontare gli impegni lavorativi con leggerezza. Continuate a pensare troppo al vostro futuro ma le vacanze vi porteranno con la testa altrove e finalmente potrete godervi un periodo di riposo più che meritato. Amore: in coppia avete superato una fase critica in cui spesso litigavate con il vostro partner, ora è tutto alle spalle. Soli: potreste avere l’opportunità di approfondire il rapporto con una vostra vecchia conoscenza.

Oroscopo 9 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo un periodo di stanchezza fisica e mentale avete ritrovato la strada giusta e la settimana sarà all’insegna della produttività. Ogni tanto avete troppi pensieri per la testa e questo non vi aiuterà perché vi porta a concentrarvi troppo su altre e cose e non vi farà godere in piano anche i momenti di relax che siete riusciti a concedervi. Amore: in coppia tutto procede nella normalità ma attenzione a non sottovalutare alcuni campanelli d’allarme. Soli: avrete nuovi incontri ma il vostro fare e farvi molte domande potrebbe rovinare tutto.

Oroscopo 9 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non siete purtroppo in un periodo di straordinaria forma e questo vi sta rendendo molto stanchi fisicamente e mentalmente. Vi mancano stimoli, soprattutto sul lavoro, motivo per cui sembra quasi che abbiate messo il pilota automatico. Le soddisfazioni però arriveranno e mettendo da parte un po’ di negatività riuscirete a riprendervi e tornare come eravate fino a qualche settimana fa. Amore: siete alla ricerca continua di attenzioni ma dovrete anche essere in grado di farcela per conto vostro. Soli: una vecchia fiamma potrebbe rifarsi viva e voi sembrate interessati all’idea.

Oroscopo 9 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete ritrovato l’energia e questo vi rende molto produttivi questa settimana che per voi sarà ricca di impegni, alcuni dei quali anche molto importanti. Sul lavoro procede tutto senza intoppi e, messa da parte una discussione con un vostro superiore, avete ritrovato anche i giusti stimoli. Una vacanza però è quello che ci vuole e vi servirà per ritrovare anche un po’ di serenità. Amore: in coppia vi sentite amati e coccolati e farete di tutto per accontentare l’amore della vostra vita. Soli: avete cancellato definitivamente alcuni scottanti ricordi e questo vi aiuterà molto nei nuovi incontri.

Oroscopo 9 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete in un periodo in cui avete ritrovato un po’ di serenità e questa settimana non sarà da meno. Qualche notizia positiva vi aiuterà molto nel definire in modo più limpido alcuni progetti futuri che state cercando di realizzare da tempo. Tentate anche la fortuna per sfruttare questo momento ricco di buoni auspici. Il pensiero di una eventuale vacanza vi sarà di forte stimolo. Amore: dopo una fase un po’ di routine ritroverete con il vostro partner una passione che vi sorprenderà. Soli: siete sempre alla ricerca del meglio e questo ogni tanto vi porta a trarre conclusioni troppo affrettate.

Oroscopo 9 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ iniziato il vostro periodo di transizione, sia lavorativa che sentimentale. Una vacanza è quello che ci vuole per staccare un po’ dai pensieri e dai dubbi che vi hanno caratterizzato nelle ultime settimane. Settembre sarà un mese importante per il vostro futuro e va affrontato con le giuste motivazioni, quindi cercate di ricaricarvi il più possibile. Amore: in coppia ci sono delle incertezze che non vi fanno stare sereni. Soli: la vacanza vi regalerà delle sorprese e potrebbe essere l’occasione per conoscere qualcuno che riesca a capirvi nel profondo.