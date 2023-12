L’oroscopo del 9 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Scorpione è un sabato in cui preferirete osservare anziché agire e potreste provare una certa reticenza ad accettare una determinata situazione. Tuttavia tenete presente che rifiutando il dialogo, rischiate di bloccare l’evoluzione positiva di una relazione. Per cui, che si tratti di lavoro o di vita privata la cosa migliore è cambiare atteggiamento e parlare. Al contempo, la congiunzione Luna-Venere in Scorpione è molto positiva sul fronte finanze: potreste tentare la fortuna al gioco e vincere una somma di denaro oppure ricevere un rimborso o un risarcimento. Amore: in coppia, è un sabato scandito da emozioni forti anche da un punto di vista sensuale. Ottime energie se avete intenzione di proporre alla dolce metà una seconda luna di miele. In caso contrario, occhio a scatenare tensioni. Soli: con una persona potreste dare il via a un gioco di seduzione bollente e forse pericoloso. Ce la farà a conquistare il vostro cuore?

Oroscopo 9 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Siate più diretti quando comunicate e dalle persone otterrete più velocemente le risposte di cui avete bisogno. Mettete dunque uno stop agli sms, ai messaggi vocali come modo principale per conversare con gli amici, lasciate stare le e-mail se volete chiedere un’informazione a una persona. Seppure utili, sono mezzi di comunicazione che comunque gli altri potrebbero ignorare o leggere in un secondo momento. Quando invece incontrate una persona, a domanda deve dare una risposta. Fatevi avanti, dunque e chiedete a chi vi circonda cosa avete bisogno di sapere. Amore: in coppia, entrambi rischiate di rimuginare per contro vostro e trarre conclusioni sbagliate. E’ invece attraverso il dialogo, la sincerità e la spontaneità che riuscirete a gestire la situazione. Soli: più sarete discreti e più è probabile che sarete notati positivamente. Il mistero vi rende attraenti e qualcuno sarà pronto a corteggiarvi per conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 8 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Venere in Scorpione potrebbe spingervi a rompere alcune regole, abitudini quotidiane ed essere più indulgenti con voi stessi e deviare dal solito percorso. Lo sarete non solo oggi ma al contempo nei prossimi giorni, soprattutto se la routine vi annoia e avete un enorme bisogno di vivere qualcosa di diverso. La cosa migliore è assecondare questo stato d’animo e divertirvi al massimo, fare ciò che più vi piace senza provare sensi di colpa. La prossima settimana vi rimetterete in carreggiata. Su un altro piano: questo aspetto astrale è positivo anche per quanto riguarda la salute: se di recente avete preso un raffreddore o siete stati poco bene oggi vi sentirete meglio. Amore: in coppia, se volete attirare e mantenere l’attenzione del partner, agite con delicatezza e date il via a una conversazione: imponendovi non l’avrete vinta! Soli: potrebbe esserci un incontro sorprendente con l’anima gemella, molto probabilmente durante un’attività che praticate occasionalmente, durante un’uscita con gli amici oppure sul posto di lavoro.

Oroscopo 9 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che abbiate intenzione di ampliare la cerchia delle conoscenze nella vita sociale e della carriera o semplicemente attirare l’attenzione di una persona influente, è il momento di mostrare quanto valete, le vostre competenze e che vale la pena di ascoltare le vostre idee, i progetti. Mettetevi dunque al centro della scena, non abbiate timore di farvi avanti a suon di gentilezza e all’occorrenza anche di complimenti. Non si tratta di opportunismo ma di fare in modo che i riflettori siano puntati su di voi! Sfruttate al massimo questa possibilità poiché vi permetterà di progredire. Amore: in coppia, rendere partecipe il partner di alcuni vostri progetti che avete a cuore da un po’ di tempo e di cui non osavate parlare! Soli: motivati a riprendere in mano il timone della vita affettiva e vi lancerete nella conquista con determinazione.

Oroscopo 9 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un sabato in cui dovete accantonare le responsabilità, gli obblighi e pensare a distrarvi, soprattutto se la settimana è stata impegnativa, vi ha messo sotto pressione. Mollate tutto ed entrate in modalità relax. La bella congiunzione Luna-Venere in Scorpione è ideale per prendere cura di voi stessi, eventualmente abbellire la casa o, in vista delle prossime festività natalizie, acquistare i regali, Cosa quest’ultima che non vi farà sentire stressati, al contrario vi piacerà scegliere dei doni per le persone care. Tuttavia, comprate ciò che potrebbe piacere a loro e non a voi… Amore: in coppia, è una buona giornata per ritagliare dei momenti romantici. Avete la sensazione che la vita scorra velocemente e che trascuriate la dolce metà. Fate bene a far sentire che la sua presenza è importante! Soli: sicurezza in voi stessi, con il carisma e la simpatia riuscirete a raggiungere i vostri obbietti. Qualunque essi siano… non aggiungiamo altro.

Oroscopo 9 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Venere in Scorpione vi dota di buonumore e farete tutto il possibile per veder sorridere le persone care, amici e familiari, e farle divertire, dimostrare l’affetto che provate nei loro confronti. Che si tratti di un’uscita, una gita o un pranzo a sorpresa, avete voglia di lasciare alle spalle le contrarietà, rilassarvi e vivere bei momenti. Il vostro entusiasmo sarà contagioso! Al contempo, se desiderate approfondire la conoscenza con una persona incontrata di recente e con cui condividete gli stessi interessi, è la giornata ideale per lanciare un invito. Amore: in coppia, grande complicità, bel dialogo, tanta tenerezza. Anche se a entrambi piace uscire con gli amici oggi comunque ritaglierete dei momenti intimi solo per voi due. Soli: è una giornata favorevole agli incontri ma non dovete avere fretta di concludere. Prima cercate di capire cosa volete veramente. E’ importante inoltre non fermarvi alle sole apparenze.

Oroscopo 9 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Venere in Scorpione sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe arrivare un’entrata di denaro oppure vi lancerete nello shopping e vi concederete un piccolo lusso, un regalo, un capo d’abbigliamento o qualcosa che desiderate da tempo, scegliendo il miglior prezzo possibile… Visto che solitamente spendete più per le persone care che per voi stessi, questo transito rappresenta un invito a gratificarvi: non è affatto un gesto egoistico. Amore: in coppia, momenti dolci e teneri con il partner, emozioni profonde offrono nuovo slancio alla relazione. In ogni caso, evitate eventuali malintesi e date la priorità alla comunicazione sincera. Soli: desiderate nuovi incontri, di interagire con nuove persone e vivere il vero amore. Gli astri appagano alcuni vostri desideri. Occhi aperti, oggi potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Una persona farà breccia nel vostro cuore.

Oroscopo 9 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Venere nel vostro segno il fine settimana prende il via all’insegna dell’armonia: è la giornata ideale per rilassarvi e prendere tutto con calma. Evitate dunque la tentazione di controllare le situazioni e seguite invece la corrente, sfruttate questo aspetto astrale per viziarvi, indulgere anche in qualche peccato di gola, soprattutto se è un po’ di tempo che non lo fate. Cercate, in generale, di volervi bene ed essere generosi con voi stessi! Non è escluso che se avete ricevuto una somma di denaro sarete generosi anche con le persone a cui volete bene. Amore: in coppia, giornata luminosa e piena di passione! E’ il momento ideale per trascorrere una serata intima romantica e consolidare la relazione! Soli: uscite dal guscio! Uno sguardo, un sorriso ricambiati e scatterà immediata la magia d’amore.

Oroscopo 9 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se desiderate cambiare ambiente, ritagliate del tempo per riflettere su quale potrebbe essere il vostro posto ideale. Se lo vedrete nell’immaginazione, avrete quasi raggiunto il vostro obbiettivo. Sono sufficienti pochi minuti per viaggiare lontano e prendere le distanze dal quotidiano. Con la congiunzione Luna-Venere che sosta alle spalle del vostro segno è il sabato giusto per prendere cura di voi stessi, concedervi un po’ di sana pigrizia, pensare al vostro benessere mentale e rilassarvi in compagnia di un buon libro o guardare la serie tv che in questo momento vi appassiona. Amore: in coppia, evitate di scatenare litigi inutili. Privilegiate il dialogo e ricordate di apprezzare l’importante presenza della dolce metà. Soli: giornata un po’ complicata da un punto di vista emotivo: non osate dire a qualcuno che è finita? O forse non siete pronti ad ammettere che siete innamorati?

Oroscopo 9 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Scorpione la vita sociale brilla, rappresenta un invito a entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e, in generale, a stringere nuove amicizie. Al contempo, potreste ricevere manifestazioni d’affetto dagli amici di sempre che vi scalderanno il cuore e al contempo potreste essere voi a dire parole che saranno di grande conforto. La congiunzione della Luna con Venere indica inoltre conversazioni sincere nel caso aveste bisogno di risolvere una questione delicata con una persona. Con l’altro, cercate di essere indulgenti e comprensivi. Amore: in coppia, ascoltate il partner, la conversazione potrebbe gettare una nuova luce sui reciproci sentimenti, forse avvertite entrambi bisogno di un rinnovamento. Soli: giocate il ruolo di rubacuori poiché in questo momento non volete impegnarvi. Godere della vita da single è il vostro attuale obbiettivo ma, occhio, potrebbe esserci qualche sorpresa…

Oroscopo 9 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Venere in Scorpione nel vostro settore della carriera, delle ambizioni annuncia che riuscirete a raggiungere con successo uno dei vostri obbiettivi. Il passaggio, inoltre, indica l’arrivo di splendidi avvenimenti nel lavoro e negli affari: ad attendervi ci sono grandi soddisfazioni e, in alcuni casi, un riconoscimento concreto per il risultato ottenuto. Forse un passo avanti nella carriera, una promozione? E’ un buon momento per stringere nuove relazioni con persone influenti e trasformarle in solide amicizie: all’occorrenza saranno pronte a offrire il loro sostegno. Amore: in coppia, la congiunzione odierna favorisce l’amore, la gioia, la felicità con il partner. Cosa volete chiedere di più? Soli: fascino e potere di seduzione al top che non pensavate forse di possedere. Non passate inosservati e in questa giornata in programma c’è un incontro dolce e sincero che accenderà splendide emozioni.

Oroscopo 9 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se oggi capirete che una discussione potrebbe degenerare in uno scontro, anziché essere aggressivi e ribattere polemizzando, per allentare la tensione fate leva sul vostro senso dell”umorismo. Chi avrete di fronte potrebbe essere irritante o invadente, dire cose spiacevoli ma con una battuta farete capire che non ha il potere di intimidirvi. Recepirà il vostro messaggio in modo forte e chiaro e la metterete in riga! Con la congiunzione Luna-Venere in Scorpione, oggi dovete stare in compagnia di persone che vi fanno stare bene, comunicano con gentilezza e sono tolleranti. Amore: in coppia, grande amore, grande passione e grazie alla congiunzione Luna-Venere riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi. Soli: una persona che conoscete da tempo potrebbe mostrare interesse nei vostri confronti, proporvi un caffè o una chiacchierata ma dietro c’è ben altro. Forse l’intenzione di fare una dichiarazione in piena regola.