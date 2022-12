L’oroscopo del 9 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un bel venerdì, piacevolmente movimentato, parteciperete a eventi divertenti. Se volete migliorare le vostre competenze o un’abilità, con l’aspetto Venere-Giove è un ottimo momento per studiare, anche on line. E’ la vostra occasione, inoltre, se desiderate viaggiare o vivere nuove e interessanti esperienze. Entrerete in un mondo diverso! Amore: in coppia, potreste entusiasmarvi per un progetto a due ma prima di immaginare meraviglie, è consigliabile parlarne, con calma, con il partner. Soli: se chi vi attrae sembra indifferente, non chiudetevi a riccio! Oggi siete pieni di fascino, dunque uscite e fate nuove conoscenze.

Oroscopo 9 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Venere-Giove, nella cerchia delle amicizie qualcuno avrà un comportamento invidioso, competitivo, malevolo. Anche se non riguardano direttamente voi, comunque avranno il potere di inquinare l’atmosfera. Stabilite dunque dei limiti, soprattutto se l’obiettivo principale di alcuni amici è concentrarsi su piccole beghe e negatività. Amore: in coppia, bei momenti di relax, romantici ed è proprio ciò di cui avete bisogno. Insieme, vi sentite più forti! Soli: un incontro imprevisto in un luogo insolito vi catapulta in una situazione che non controllerete completamente. Il desiderio di rivedere la persona vi tormenterà. Fino a che punto asseconderete la vostra curiosità?

Oroscopo 9 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze: evitate di aprire il portafoglio per acquisti inutili, oggetti forse anche divertenti ma che non servono a niente, nemmeno come eventuali regali di Natale. Spendete solo per ciò che è utile o che sapete farà piacere a un amico o un familiare. Cercate di fare acquisti consapevoli! Amore: in coppia, per alcuni, un piccolo disaccordo con il partner, per altri, un po’ di malinconia. Tiratevi su, non è nulla di drammatico! Soli: potreste provare una piccola fitta al cuore: avete appena chiuso un flirt o è a causa di una storia mai iniziata?

Oroscopo 9 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Venere-Giove per il vostro segno rappresenta un invito a pensare al vostro benessere. E’ il momento giusto per seguire abitudini sane: praticare un po’ di esercizio fisico, preparare dei pasti salutari… Al contempo, la Luna nel vostro segno è in dissonanza con Mercurio: evitate discussioni, anche se qualcuno dovesse provocarvi. Amore: in coppia, c’è tenerezza, comprensione, complicità e molto di più.. Pur consapevoli dei difettucci del partner mantiene salda la posizione sul piedistallo! Soli: potreste aver voglia di riavvicinarvi ad alcuni vecchi contatti. Tuttavia, cercate di ricordare tutto quello che è accaduto tra di voi… Eviterete di replicare lo stesso schema.

Oroscopo 9 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’aspetto odierno tra Venere e Giove vi spingerà a essere voi stessi, accentua le vostre ambizioni e per questo c’è la possibilità che pestiate i piedi a qualcuno. Al contempo con questo transito anche l’istinto è al top e vi sarà facile individuare chi è invidioso di voi, soprattutto nel lavoro ma evitate di entrare in una competizione malsana. Amore: in coppia, saprete capire al volo i più piccoli desideri del partner e li appagherete! Ma non solo, siete disposti a fare delle concessioni. Soli: voglia di stare per conto vostro e sognare. Se vi piace immaginare che esista la persona ideale, fate pure…

Oroscopo 8 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Cancro è in dissonanza con Mercurio: sul posto di lavoro, il boss o i colleghi saranno impazienti e sarete costretti a subire il loro malumore. Anche se probabilmente avreste voglia di ribattere e dirne quattro, cercate invece di gestire la situazione mantenendo un atteggiamento calmo e sfoggiando un bel sorriso. Amore: in coppia, circola un po’ di confusione ma a causa del partner: è molto esigente e forse manca della consueta lucidità. Cercate di calmarlo: potrebbe prendere decisioni impulsive. Soli: se il vostro obiettivo è trovare l’amore, oggi sarà difficile raggiungerlo. Nessuno sarà in grado di scaldare il vostro cuore…

Oroscopo 9 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il lavoro di squadra all’interno della famiglia oggi è una priorità. La dissonanza Venere-Giove indica una mancanza di equilibrio poiché, tanto per cambiare, vi siete fatti carico di tutto. Diciamo che è un po’ colpa vostra ma ora dovete chiedere una mano! Fatelo senza arrabbiarvi o mostrare risentimento per essere stati costretti a chiedere. Amore: in coppia, evitate di amplificare qualsiasi parola del partner. Puntate all’armonia e chiudete eventualmente un occhio… Soli: i passaggi odierni, negli affari di cuore vi rendono esitanti, non sapete bene cosa volete. Forse è il caso di rimandare appuntamenti e incontri.

Oroscopo 9 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Giove, cercate di evitare qualsiasi tipo di eccesso. Il transito vi rende parecchio autoindulgenti soprattutto quando si tratta di cibo e acquisti, compresi i regali di Natale. Se proprio avvertite la necessità di togliervi qualche sfizio, prendete in considerazione un trattamento termale o un massaggio rilassante. Amore: in coppia, siete meno ricettivi alle esigenze del partner. Le emozioni sono altalenanti… Soli: la dissonanza vi spinge ad agire e poi riflettere. Un conflitto interiore causa confusione e potrebbero riemergere le ferite e i risentimenti del passato.

Oroscopo 9 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Giove: è probabile che oggi non avrete voglia di impegnarvi nel lavoro e godere delle cose belle e buone della vita. Semplificare il programma della giornata può essere una buona idea E ospitare alcuni amici a casa vostra vi farà entrare in modo piacevole nel fine settimana. Amore: in coppia, nella relazione circola buonumore e ciò vi permette di rilassarvi in totale serenità. Con il partner trascorrerete splendidi momenti. Soli: dopo tanto tempo, per la prima volta proverete sentimenti sinceri e profondi per una persona. Spetta a voi il compito di darvi tutte le possibilità che questa storia romantica abbia la riuscita!

Oroscopo 9 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Venere-Giove potrebbe scatenare paure e ansie, forse anche riguardo a una situazione. E’ evidente che con questo stato d’animo non risolverete nulla. Concentrate la vostra attenzione su altro! Una passeggiata nella natura o un po’ di tempo libero con buoni amici, avranno il potere di rilassarvi e la soluzione arriverà. Amore: in coppia, al partner direte di sì con la testa, ma nel cuore penserete un no. Oggi volete che vi lasci in pace… Domani sarà un’altra musica. Soli: voglia di sognare, flirtare con una persona totalmente libera sul piano sentimentale. Il ti amo non sarà per ora, ma potete pur sempre dire che vi piace…

Oroscopo 9 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Venere-Giove rappresenta un’opportunità piacevole per rafforzare le relazioni di amicizia e, al contempo, stringere nuove relazioni, approfondire la conoscenza con persone che hanno i vostri stessi interessi. Gli incontri dal vivo o i contatti on line che avrete oggi saranno particolarmente gratificanti. Amore: in coppia, siete entrambi innamorati e appagati dalla relazione. Il partner vi ricoprirà di mille attenzioni e ricambierete. Soli: oggi potete osare e dichiarare il vostro amore o semplicemente dare il via, anche online, a un gioco di seduzione con chi vi attrae.

Oroscopo 9 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un venerdì in cui dovete seguire l’istinto a occhi chiusi poiché anche nel lavoro potrebbe farvi imboccare la strada giusta. Con la dissonanza Venere-Giove può essere la vostra giornata fortunata! Entrate in azione, non rimandate poiché potrebbe essere un errore. Impegnatevi ora a fare qualcosa e non ve ne pentirete. Amore: in coppia, a creare piccoli problemi sono solo questioni di tipo pratico. Anziché tenere il broncio, date il via a un dialogo costruttivo. Tra aggiustamenti e compromessi, tornerà la calma! Soli: una storia che avete chiuso è ancora presente nella vostra mente e nel cuore. Avete difficoltà ad aprirvi alle novità.