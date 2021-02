Oroscopo 9 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 9 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 9 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (entra una somma di denaro) e Pesci (evitate di scattare come molle).

Oroscopo 9 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’arrivo di una somma di denaro

Oroscopo Cancro 9 febbraio: umore

La prossima congiunzione Venere-Giove in Acquario potrebbe far arrivare una somma di denaro, un aiuto finanziario. L’aspetto sarà esatto l’11 febbraio e in generale potrebbe valervi un sollievo riguardante i soldi. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che concludiate un buon affare che vi garantirà un bel guadagno.

Su un altro piano: in questo momento state sviluppando nuovi interessi e potreste non essere più in sintonia con alcune persone che vi vedono cambiati. Potrebbero dire che non sono interessi utili e voi offendervi. Ma non è possibile fermare la marea. Forse dovreste mollare certe relazioni che ormai rappresentano solo una seccatura.

Oroscopo Cancro 9 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner potreste concretizzare un sogno a due e probabilmente prima del previsto.

Soli: evitate di mascherare la dolcezza con la freddezza. Siate più spontanei e conquisterete!

Oroscopo 9 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cambiamenti positivi sul posto di lavoro

Oroscopo Scorpione 9 febbraio: umore

La dissonanza Mercurio-Marte rende l’atmosfera elettrica. Lavoro o vita personale, un rifiuto o l’atteggiamento aggressivo di una persona potrebbero farvi arrabbiare parecchio. Oppure sarà l’altro a inalberarsi perché avete ignorato le sue provocazioni e aggiungiamo che il vostro sarà il comportamento giusto.

Sul piano pratico, la musica è diversa e più positiva. Alcuni eventi giocano a vostro favore, ad esempio dei cambiamenti sul posto di lavoro andranno a vostro vantaggio, potrebbe arrivare una promozione. Alcune circostanze inattese, annuncia l’oroscopo, potrebbero permettervi di concludere un buon affare.

Oroscopo Scorpione 9 febbraio: amore

In coppia: per una volta, bando alle responsabilità e introducete nella relazione un pizzico di follia.

Soli: cercate di sviluppare più fiducia in voi stessi e in chi vi corteggia. E di persone che sono attratte da voi ce ne sono parecchie!

Oroscopo 9 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): evitate di scattare come molle

Oroscopo Pesci 9 febbraio: umore

La congiunzione Luna-Plutone in Capricorno segnala una giornata in cui sarete meno inclini a entrare in empatia e più propensi a mettervi sulla difensiva. Questo aspetto, insieme alla dissonanza Mercurio-Marte, potrebbe far nascere delle incomprensioni.

Se doveste sentirvi spinti a reagire alle parole di una persona, scattare come molle, fermatevi. Riflettendo potreste capire che non si tratta di una cosa poi così grave ma di una autentica sciocchezza. Al contempo, è una buon martedì per dare slancio ai progetti, prendere delle decisioni.

Oroscopo Pesci 9 febbraio: amore

In coppia: la comunicazione è al top e grazie al partner troverete un compromesso così da mantenere l’armonia.

Soli: avete bisogno di conferme, sapere quale piega prenderà una storia. E ci saranno. Eliminerete i dubbi.

