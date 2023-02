L’oroscopo del 9 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La fortuna è finalmente dalla vostra parte e lo meritate! Per ottenere questi risultati avete lavorato sodo ma nella vita non ottiene successo solo per pura fortuna: è spesso invece perché avete impegnato parecchie energie o grazie a un lavoro interiore. Andate avanti con ottimismo e non abbiate timore di mettervi in gioco! Amore: in coppia, dolci conversazioni con il partner, la fiamma della passione scioglie il ghiaccio, i sentimenti sono decuplicati! Soli: una situazione vi permette di capire con chi avete realmente a che fare. A quanto pare siete attratti dalla persona sbagliata. Prenderete le distanze e ignorerete i suoi sms.

Oroscopo 9 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Lavoro o vita personale, i pianeti al vostro segno chiedono di accettare maggiori responsabilità nella tua vita. Potreste pensare di non pensare di farcela, ma tutto funzionerà bene. Al momento, avete un dono speciale per guidare altre persone, prendere decisioni e fare tutto il necessario per portare a termine i progetti. Non dovete sottovalutarvi! Amore: in coppia, potrebbero esserci dei disaccordi, forse il partner è di malumore. E’ un fatto temporaneo dunque non buttate benzina sul fuoco. Soli: farete un incontro insolito, che esce dall’ordinario ma che appagherà i vostri cinque sensi…

Oroscopo 9 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fidatevi dell’istinto e seguite un’idea soprattutto se potrebbe contribuire alla vostra sicurezza e al benessere finanziario. La volontà di correre dei rischi potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per progredire. I passaggi astrali positivi indicano che è il momento ideale per andare avanti e vedere cosa potete realizzare. Potrebbe rappresentare una svolta. Amore: in coppia, l”atmosfera è all’insegna delle coccole e amore ma voi vorrete di più! Se il partner non sarà sulla stessa lunghezza d’onda, vi innervosirete. Soli:l’ ipersensibilità può spingervi ad adottare comportamenti esagerati. Evitate di superare determinati limiti.

Oroscopo 9 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Qualsiasi messaggio abbiate intenzione di far passare, lavoro o vita personale oggi sarete ultra convincenti. Non solo: qualunque cosa abbiate in mente di intraprendere o realizzare, vorrete fare a modo vostro. Una persona potrebbe offrire un buon consiglio, ma se l’istinto suggerisce il contrario fate comunque di testa vostra! Amore: in coppia, oggi vedrete solo i lati negativi del partner. Ma cosa vi ha fatto? Sicuramente niente per cui siate più ragionevoli! Soli: è un giovedì in cui siete molto esigenti. E con una tale quantità di aspettative avrete difficoltà a trovare l’anima gemella.

Oroscopo 9 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni vi rendono simpatici e carismatici, chi vi circonda è attratto da voi, avete l’effetto calamita! Queste vibrazioni sono ideali soprattutto in situazioni in cui volete fare un’ottima impressione. Più in generale, per oggi evitate di prendere decisioni troppo rapide, non saltate i passaggi ed esaminate accuratamente le situazioni. Amore: in coppia, con il partner c’è uno splendido dialogo, dite ciao ciao alle frustrazioni, nella relazione torna l’equilibrio e l’amore. Soli: siete affascinanti, positivi, gli incontri sono più seri e più affidabili. I complimenti sono numerosi, state entrando in un periodo di intense emozioni.

Oroscopo 9 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non dovete permettere che alcune questioni di tipo pratico prendano il sopravvento al punto di non riuscire a dormire. Pensa al vostro benessere, è importante sia psicologicamente che fisicamente. Pensate che essere così nervosi non abbia alcun impatto sul vostro corpo? Rilassatevi e placate il pensiero circolare! Amore: in coppia, se con il partner ci sono dei problemi, per esaminare la situazione aspettate che torni il buonumore. Non è la giornata ideale per parlare di argomenti delicati. Soli: sognate il vero amore ma probabilmente avete il terrore di fare il grande passo. Ma siete felici?

Oroscopo 9 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Da un po’ di tempo vorreste cambiare qualcosa nel vostro stile di vita o l’atteggiamento nei confronti delle persone care. Volete che la vostra vita imbocchi una nuova direzione, ma non volete turbare chi vi circonda. Forse gli amici e familiari per voi desiderano la stessa cosa! Allora muovetevi e concretizzate questa idea. Amore: in coppia, i pianeti vi rendono loquaci e accendono la vostra curiosità. La vostra espansività fa ben sperare per l’evoluzione della vostra unione. Il partner adora il vostro atteggiamento. Soli: è arrivato il momento di un cambiamento, finalmente siete pronti ad accogliere un bellissimo incontro.

Oroscopo 9 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste essere irritati con una persona con cui di solito andate molto d’accordo. I passaggi odierni indicano che i problemi con un amico o un collega potrebbero essere motivo di forte incomprensione a meno non vi mostrerete pazienti. Su un altro piano: potreste ricevere un regalo o un piccolo colpo di fortuna del tutto inaspettati. Amore: in coppia, in amore è un errore stabilire un braccio di ferro. Fate in modo di introdurre nella relazione armonia e complicità. In caso contrario, circolerà solo instabilità. Soli: disinvolti, eleganti: un mix che vi permette di avere degli incontri ma non è garantita la durata delle storie a cui oggi darete il via.

Oroscopo 9 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

A seguito di un recente problema finanziario, oggi siete decisi a prendere il toro per le corna e risolvere. Siete abituati ad avere il controllo di una situazione e le piccole preoccupazioni finanziarie di certo non vi abbattono. Grazie alla capacità di reagire a un problema, alla vostra originalità sarete in grado di affrontare la situazione. Amore: in coppia, nella relazione l’armonia non è al top. Guardate comunque il lato positivo: vi permetterà di prendere coscienza di certi comportamenti, vostri o del partner e ripartire da zero. Soli: anche per voi la situazione non è delle migliori, mettete tutto in discussione. Ma è una tappa forse necessaria.

Oroscopo 9 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete il controllo della situazione, siete determinati, perseveranti e pronti a raggiungere i vostri obbiettivi. Non dovreste avere difficoltà a ottenere il successo! Le persone care, inoltre, vi daranno prova del loro affetto e voi ricambierete con slancio. Godetevi al massimo questa bella atmosfera armoniosa! Amore: in coppia, esprimerete tutto il vostro amore, e la passione! Vi accorgerete inoltre che il partner ha tenuto conto di tutte le vostre osservazioni e lo/a ringrazierete a modo vostro… Serata bollente! Soli: la situazione cambia e il vostro cuore oggi batterà forte! Un incontro vi farà perdere la testa.

Oroscopo 9 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Gli aspetti odierni rappresentano un invito ad agire: è un momento eccellente per promuovere un’idea o un progetto. Con l’aspetto Luna-Giove, da una conversazione di lavoro o di affari con una persona, potrebbe scaturire un accordo che andrà a vantaggio, finanziariamente parlando, di entrambi. Nascerà un’ottima collaborazione! Amore: in coppia, con il partner prenderete decisioni importanti riguardo al futuro: il matrimonio, l’acquisto di una casa o di concepire un bebè. Soli: gli astri favoriscono l’incontro con l’anima gemella e non dovete perdere questa possibilità. Chiudete definitivamente con il passato e lanciatevi in una vita!

Oroscopo 9 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

È un ottimo momento per provare qualcosa che può farvi imboccare una nuova direzione. Con i passaggi odierni, darete il via nel migliore dei modi. Chiedete consiglio a chi vi circonda, parlate con persone che nel campo hanno esperienza. Più informazioni riuscirete a ottenere e tanto più non incontrerete ostacoli! Amore: in coppia, sfruttate la vostra immaginazione per far evolvere la vita quotidiana nella direzione desiderata, fate in modo di dare nuovo slancio alla relazione! Soli: se una persona vi attrae non esitate a proporre un invito. Non rifiuterà e c’è l’alta possibilità che inizierete una storia.