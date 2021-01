Oroscopo 9 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 9 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (bisogno di tranquillità) e Pesci (attraenti e molto richiesti).

Oroscopo del 9 gennaio, gli astri dicono allo Scorpione che ha bisogno di tranquillità e serenità e al Pesci che è attraente e molto richiesto nella vita sociale.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): occhio alle trappole nascoste

Oroscopo Cancro 9 gennaio: umore

Se dovesse arrivare un’offerta che a voi sembra molto promettente, potreste cogliere al volo l’occasione. Tuttavia con Nettuno in Pesci potrebbe essere utile controllare che non ci siano trappole nascoste. Non si tratterà dell’affidabilità della persona ma piuttosto di una clausola o un dettaglio che non vi convengono.

Alcune domande ben mirate potrebbero risolvere la questione. Più in generale, annuncia, l’oroscopo, bando al pessimismo poiché lunedì vi sentirete meglio. Il buon aspetto tra Venere e Marte vi farà entrare in contatto con persone vi faranno sentire bene.

Oroscopo Cancro 9 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: le attenzioni del partner sono sincere e tutte per voi! Il che rafforzerà ancor di più il legame.

Soli: se vi piace una persona, date il via al corteggiamento. Qualsiasi messaggio sarà recepito al 100%.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): bisogno di tranquillità

Oroscopo Scorpione 9 gennaio: umore

Avvertite un gran bisogno di libertà ma nel fine settimana, con congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario, evitate di prendere decisioni importanti. Avete bisogno di tranquillità, di ricaricare le batterie! E’ pur vero che al vostro segno piace combattere, non essere passivo ma in questi due giorni optate per la serenità.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, l’aspetto astrale vi spinge a valutare i problemi in modo realistico e avere un forte senso delle priorità. Tuttavia, nel caso dovesse esserci una questione spinosa in famiglia, senza un atteggiamento flessibile da parte vostra, sarà difficile risolvere.

Oroscopo Scorpione 9 gennaio: amore

In coppia: con gli aspetti attuali è probabile che parlerete seriamente di un progetto o di una maggiore stabilità nella relazione.

Soli: giornata ideale per approfondire una storia nata di recente o per dialogare di più con una persona che vi piace.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): attraenti e molto richiesti nella vita sociale

Oroscopo Pesci 9 gennaio: umore

Venere attualmente sosta nel vostro settore della vita sociale e nelle prossime settimane la vostra compagnia sarà molto apprezzata. Chi vi circonda vi considera particolarmente attraenti e sarete molto richiesti. Più distesi, meno stressati e più aperti a capire chi vi circonda. Le conversazioni saranno molto positive!

Ma non solo, la creatività è accentuata, siete motivati e competitivi al punto giusto. Al contempo, annuncia l’oroscopo, è un buon momento per fare scelte pratiche per risolvere una questione. Sarà d’aiuto ad andare avanti più sereni e leggeri.

Oroscopo Pesci 9 gennaio: amore

In coppia: circola una bella armonia, utile ad appianare eventuali, recenti, conflitti. Al partner accordate una grande fiducia.

Soli: un incontro potrebbe essere davvero sorprendente; vi restituirà gioia, allegria, energia!

