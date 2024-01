L’oroscopo del 9 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata un po’ complicata, circola una grande confusione e avete le idee poco chiare, dunque fate attenzione: nel corso di una conversazione potreste accettare d’impulso qualcosa che vi propone il boss o un superiore oppure una persona cara. L’atteggiamento più giusto da seguire considerati i passaggi astrali odierni? Prima di dire “sì”, pensateci due volte poiché in seguito potreste pentirvi. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per lasciare alle spalle le preoccupazioni familiari e assaporare insieme la complicità. Soli: sono favoriti gli incontri importanti, avrete la possibilità di vivere la bella storia che aspettate da tempo.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una fase in cui alcuni cambiamenti potrebbero avere un impatto positivo sulla vostra vita. Ma, forse perché siete attaccati tenacemente ad alcune convinzioni, rischiate di non sfruttare ciò che vi viene offerto. Cosa accadrebbe se decideste di mollare qualcosa che ha fatto il suo tempo? Potrebbe essere l’occasione di cui avete bisogno per accettare una proposta che cambierà la vostra vita! Amore: in coppia, voglia di libertà! Fate rispettare i vostri limiti ma beninteso, sempre con un sorriso. L’intesa sarà splendida! Soli: altro che calma piatta… Una persona saprà come catturare il vostro cuore e deciderete di dare il via a una bella e importante storia d’amore.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Mercurio-Nettuno oggi è esatta, per cui siete distratti, potreste dimenticare un appuntamento, ad esempio, dal dentista oppure con un amico. Al contempo, se siete sul punto di firmare un accordo o un contratto o definire alcune responsabilità professionali e provate confusione, potrebbe valere la pena, al riguardo, di avere un’ulteriore conversazione così da sentirvi sicuri Amore: in coppia, i pianeti in Sagittario vi rendono capricciosi ma è ragionevole pretendere che il partner ceda a qualsiasi vostra richiesta? Soli: il vostro fascino attira gli altri come calamite ma fate attenzione: assicuratevi di innamorarvi della persona giusta. Il rischio di illusione è in agguato.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete voglia di lanciarvi negli acquisti potreste essere attratti da uno splendido oggetto di lusso che costa un occhio della testa ma comunque farlo vostro. Evitate di essere impulsivi, prima di aprire il portafoglio chiedetevi se vi piace veramente oppure si tratta di qualcosa che passata l’euforia del momento, dopo un po’ di tempo metterete da parte o ignorerete del tutto. Pensateci. Amore: in coppia, momenti di felicità! Anche se attualmente nessun pianeta ha un impatto sulla relazione, l’atmosfera sarà comunque piena di tenerezza e sensualità Soli: avete molto da dare e parecchie persone vi tengono d’occhio… Un’amicizia potrebbe persino diventare un’importante legame romantico che cambierà la vostra vita.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, oggi potrebbe essere difficile gestire in modo efficiente la routine quotidiana, il lavoro o altre questioni di tipo pratico. Se chi vi circonda non apprezza il vostro contributo, ora lo avvertite più fortemente. Un vago malumore può riflettere una temporanea perdita di motivazione, ma in seguito sarà d’aiuto a ridefinire le questioni a vostro vantaggio. Amore: in coppia, voglia di movimentare la relazione, introdurre un pizzico di follia, fare qualcosa di inedito… Con Venere in Sagittario è possibile! Soli: potrete scegliere tra varie persone ma prima di prendere decisioni importanti, volete vivere momenti di totale spensieratezza!

Oroscopo 9 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avvertite il forte bisogno di concedervi una pausa per ricaricare le batterie? Assecondatelo! La forma psicofisica non è al top dunque anche se non volete deludere le persone, non è la giornata giusta per dire “sì” a ogni richiesta, soprattutto se ne avete abbastanza di correre in aiuto degli altri. Se capite che la pazienza è esaurita, state un po’ per conto vostro e rilassatevi in santa pace. Amore: in coppia, se riguardo ad alcune questioni delicate, avvertite il bisogno di vuotare il sacco – o ve lo chiederà il partner – non dovete esitare a chiarire! Soli: una persona vi troverà affascinanti, vi guarderà con ammirazione! Potrebbe essere quella che ha tutte le qualità che desiderate.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza odierna Mercurio-Nettuno può evidenziare nella vostra vita un po’ di disorganizzazione. Se vi sentite mentalmente esauriti, potreste aver bisogno di mettere a riposo i neuroni. Ci sono giorni in cui andare avanti e altri, come oggi, per rimanere a bocce ferme. Al primo posto oggi dovete mettere voi, fate qualsiasi cosa che sapete sarà d’aiuto a ritrovare l’equilibrio interiore. Amore: in coppia, la relazione non rischia di impantanarsi nella routine e nella noia. Nell’aria c’è profumo di novità, di passione! Soli: la tendenza potrebbe essere quella di idealizzare una persona ma non correte alcun pericolo: l’altro/a sarà sicuramente all’altezza delle vostre aspettative!

Oroscopo 9 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o vita personale, non c’è dubbio che avete delle grandi responsabilità ma che senso ha impegnarvi a tutto campo se siete distratti, con la testa tra le nuvole? E’ un martedì in cui la concentrazione è latitante per cui cercate di fare una cosa alla volta e quando avete finito concedervi una breve pausa. A fine giornata vi accorgerete di aver concluso più di quanto avevate in mente! Amore: in coppia, disposti a rafforzare la relazione, risolverete una situazione che pesa a entrambi e che spegne l’entusiasmo. Soli: la solitudine potrebbe pesarvi parecchio, desiderate affetto o anche di più…Dipende da voi.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno alcuni eventi imprevisti potrebbero avere un impatto sulle vostre finanze. Occhi aperti, dunque, in qualsiasi circostanza evitate le superficialità, proteggete ciò che possedete da smarrimento o furto. Tenete a bada anche l’improvvisa voglia di spendere, fare acquisti costosi con l’intento di gratificarvi o di dare un’immagine più brillante, non ne avete alcun bisogno. Amore: in coppia, avrete difficoltà a gestire le tensioni che aleggiano tra di voi da diversi giorni. Non è una buona giornata per parlare. Soli: mettete tutto in discussione, vi sentite bloccati. Non rimuginate inutilmente. Domani andrà meglio.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Porre le domande giuste vi aiuterà a trovare le informazioni per progredire verso un obbiettivo di lavoro. Potrebbe sembrare ovvio, ma forse non avete parlato con le persone che possono davvero dare delle dritte più che utili. È ora di ampliare, dunque, la cerchia delle conoscenze in modo un po’ più deciso, stringere relazioni con persone non solo divertenti ma al contempo influenti! Amore: in coppia, la passione è spettacolare, l’intesa è totale. Esprimerete i desideri, ciò che provate con un tale entusiasmo che il partner sarà raggiante. Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in una relazione seria. Aprite i il vostro cuore senza avere paura di una delusione.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno oggi dovete evitare di seguire l’istinto o fidarvi delle sensazioni. Alcune situazioni, di lavoro o personali, si risolveranno per cui un po’ di distacco mentale, sarà l’atteggiamento giusto. Con questo transito, dovreste anche tenere sotto controllo le spese, soprattutto se dovesse trattarsi di offrire una somma di denaro o un regalo a un amico o a un familiare. Amore: in coppia, un ritorno della passione incendierà la serata. Con Venere in Sagittario, gusterete pienamente i piaceri che la vita offre a entrambi. Soli: siete irresistibili e pronti a esercitare il vostro potere di seduzione! E una persona, con vostra grande gioia, cadrà nella rete.

Oroscopo 9 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il desiderio di approfondire una conoscenza e trasformarla in una solida amicizia, potrebbe spingervi a ignorare alcuni chiari segnali che indicano che la relazione non andrà avanti a lungo. Inizialmente avrete la sensazione di una boccata d’aria fresca ma alla fine è possibile che si tratti solo di un legame temporaneo destinato a svanire. Sarà comunque una lezione per il futuro. Amore: in coppia, la tendenza è quella di idealizzare il partner ma visto che nessuno è perfetto, sarete delusi e darete la colpa di tutto a lui/lei. Soli: occhio a confondere un semplice flirt per una storia importante. Non fatevi incantare dalla parlantina sciolta di persone di fatto inaffidabili!