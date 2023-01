L’oroscopo del 9 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Venere-Marte crea un’atmosfera divertente nella vita sociale, vi sarà più facile andare d’accordo con chi vi circonda, in particolare con una persona con cui potreste aver avuto una discussione. Il 13 Marte riprenderà il moto diretto e con Venere che ammorbidisce la situazione sarete spinti a dare il via a una conversazione. Amore: in coppia, rispettate e ammirate il partner più del solito, le conversazioni saranno particolarmente complici anzi estremamente appassionate. Soli: farete di tutto per conquistare chi vi attrae. E la persona non potrà resistere alle vostre avances.

Oroscopo 9 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Venere-Marte una conversazione o una questione di lavoro potrebbe avere un esito positivo. Al contempo, evitate di voler risolvere un problema che non vi riguarda e che rappresenta, alla fine, solo una perdita di tempo ed energie. Avete situazioni personali ben più importanti di cui occuparvi. Pensate a voi! Amore: in coppia, parlerete per capire insieme cosa va più o meno bene. Ed è così che eviterete malintesi e rancore. Soli: in caso di incontro, siate voi stessi non muovetevi seguendo ciò che pensate siano le aspettative dell’altro/a. Sarà più costruttivo.

Oroscopo 9 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nel lavoro è il momento di prendere una decisione: il buon aspetto tra Venere e Marte nel vostro segno, indica che è l’opportunità perfetta per riflettere sulle vostre opzioni. Vi sentite pronti a esplorare un’opportunità? Non permettete a vecchie paure di prendere il sopravvento. Andate verso il nuovo con speranza e fiducia! Amore: in coppia, eventuali tensioni anche riguardanti le questioni di denaro, svaniscono e potrete comunicare in modo più naturale e soprattutto con tenerezza. Soli: Venere in Acquario accende la vostra curiosità, vi spinge a cercare una storia d’amore. E nascerà un dolce flirt ma senza fretta…

Oroscopo 9 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste chiedervi se riguardo a una questione avete preso la decisione giusta. Il buon aspetto Venere-Marte indica che siete sulla strada giusta, anche se voi probabilmente pensate il contrario. Nel giro di una settimana avrete la prova che vi siete mossi bene. Per ora, tenete presente che passo dopo passo state realizzando ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, se avete commesso degli errori nei confronti del partner, ammettetelo e ripartite da zero. Non potete avere ragione su tutto. Soli: siate un po’ meno sulla difensiva. Lasciatevi andare un po’… Non ve ne pentirete.

Oroscopo 9 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Venere-Marte è fantastico per entrare in contatto con persone che vi fanno sentire bene, motivati e sicuri di voi stessi. È un’ottima giornata per esaminare con occhio critico i modelli relazionali del passato così da poter fare tesoro degli errori commessi e avere un approccio diverso. Se, inoltre, avete un incontro di lavoro, andrà a buon fine. Amore: in coppia, senza un motivo particolare, invierete un SMS tenero e romantico e/o farete un regalo a sorpresa alla dolce metà. Piccole attenzioni che fanno vedere la vita in rosa… Soli: conquisterete una persona che vi garantirà stabilità e romanticismo. Vi sentirete rassicurati dal suo realismo e dalla sua tenerezza e vorrete rivederla.

Oroscopo 9 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Rallentate il ritmo! Sebbene quando c’è da lavorare sodo non vi tirate mai indietro tenete presente che facendovi carico di troppi impegni potreste sentirvi stressati. Date un’occhiata a quanto dovete fare e chiedetevi se potete eliminare qualcosa, delegare, così da sentirvi liberi di occuparvi anche degli obbiettivi personali. Amore: in coppia, se di recente c’è stata qualche tensione sarete in grado di appianarla e tornerà l’armonia. E’ la giornata ideale per una divertente uscita a due. Soli: non saprete resistere allo sguardo intrigante e passionale di una persona…

Oroscopo 9 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere e Marte in armonia promettono una bella giornata e potrebbero spingervi ad approfondire un interesse personale, un hobby o un’attività creativa. Con chi vi circonda c’è accordo, le conversazioni sono piacevoli e stimolanti. Nel lavoro lavoro siete motivati a dare il massimo, il che vi farà ottenere ottimi risultati. Amore: in coppia, se qualcosa non va anziché rimuginare in un angolo, parlate e chiarite le situazione! Soli: prenderete tempo per approfondire la conoscenza con una persona che vi corteggia. Vorrete scoprire di più sulle sue intenzioni.

Oroscopo 9 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Venere-Marte, dare una mano ad amici, familiari e colleghi per risolvere un problema vi farà sentire utili. Tuttavia dovrete ricordare l’importanza di stabilire dei confini, soprattutto con persone che tentano di manipolarvi o si appoggiano troppo di frequente a voi, lasciandovi emotivamente svuotati. Amore: in coppia, piacere e relax con il partner che ne sarà felice. A volte la routine e gli obblighi quotidiani impediscono di lasciarsi andare alle emozioni… Soli: incontri ce ne saranno ma spetta a voi aprirvi agli altri. Tenete presente che il fascino è sempre al top!

Oroscopo 9 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riguardo alla vostra situazione attuale potreste essere tentati di abbassare le braccia, non prendere l’iniziativa. Eppure potreste avere più margine di manovra di quanto pensiate ed è importante che lo teniate presente. Il buon aspetto Venere-Marte, evidenzia la necessità di un buon consiglio e seguirlo vi farà ottenere velocemente dei progressi! Amore: in coppia, sapete bene che alcune critiche del partner sono giustificate e vi impegnerete. Anche se la cosa vi peserà… Soli: attraete e le persone si girano al vostro passaggio. Allora, partite alla conquista, darete il via a una splendida relazione.

Oroscopo 9 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete consapevoli di cosa dovete fare ma entrare in azione è un altro paio di maniche. Se avete rimandato qualcosa probabilmente è dovuto al moto retrogrado di Marte. Il 13, il pianeta rosso entrerà in moto diretto e ancora in buon aspetto con Venere potreste voler ottenere qualcosa e supererete qualsiasi dubbio! Amore: in coppia, è una buona giornata per esprimervi, chiedere e osare. Se volete introdurre qualche novità nella relazione troverete il modo. Soli: state aspettando che le cose cambino? Datevi una mossa, sarete piacevolmente sorpresi dal risultato.

Oroscopo 9 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Venere-Marte indica un ottimo inizio della settimana. Sarete entusiasti per un incontro in cui firmerete un contratto. Potrebbe trattarsi di un lavoro ben pagato o di entrare in società con una persona oppure della conclusione positiva di un contratto. Alcuni avranno finalmente la possibilità di raggiungere un obiettivo. Amore: in coppia, se avete discusso con il partner, oggi avrete l’opportunità di riconciliarvi. Più in generale, organizzate qualcosa di divertente e magico per la serata. Soli: lanciate un invito alla persona che vi attrae. Potrebbe iniziare una storia d’amore meravigliosa della serie “per sempre”.

Oroscopo 9 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste sentirvi sopraffatti dalla mole di lavoro e dunque essere il momento di esaminare alcuni impegni che giocano un ruolo importante nel vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Riflettete su ciò di cui avete bisogno per affrontare al meglio la giornata lavorativa. All’occorrenza stabilite senza alcun timore delle nuove priorità. Amore: in coppia, avete il forte desiderio di rafforzare la relazione, farete tutto il necessario per ritagliare più tempo da dedicare alla dolce metà. Soli: negli affari di cuore la fortuna è dalla vostra parte! Ci sarà un incontro con una persona nuova che appagherà le emozioni e la passione! Uscite, socializzate!