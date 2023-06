L’oroscopo del 9 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi astrali odierni favoriscono i vostri progetti professionali, vi permettono di realizzare alcune speranze e intraprendere un’iniziativa coraggiosa. Seguite la voce del cuore ed esprimete la vostra opinione. Pensate dunque come concretizzare la vita che sognate anziché limitarvi solo a desiderarla. Studiate un piano e agite. Amore: in coppia, considerate la vostra relazione perfetta, unica, indistruttibile. La fusione è tale che nessuno è in grado di interferire. Sono le parole che ripetete ma chi volete convincere? Accettate il fatto che ogni unione abbia dei punti deboli. Soli: l’inizio di una storia la dice lunga sull’andamento che seguirà. Per cui siate attenti a ciò che accade ora tra voi e l’altro/a.

Oroscopo 9 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete la chiave per aprire la porta del successo. Se avete in programma di presentare un progetto e in ballo c’è un accordo assicuratevi di aver esaminato ogni minimo dettaglio. Potrebbero esserci dei problemi e dunque prima chiudete le trattative e risolvete eventuali questioni in sospeso e solo dopo annunciate la bella notizia! Amore: in coppia, tornano il buon umore e l’ottimismo e ignorate le preoccupazioni del quotidiano. Il che vi fa apprezzare ancora di più la compagnia della dolce metà. Soli: lasciate alle spalle gli inconvenienti causati da incontri deludenti e non generalizzate. Oggi tutto vi sorriderà!

Oroscopo 9 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un venerdì in cui i social media possono essere un ottimo mezzo per ampliare la cerchia delle conoscenze. E’ un’ottima giornata per stringere nuovi contatti e modificare al meglio il vostro profilo. Su un altro piano: se avete bisogno di un sostegno finanziario, lo otterrete dagli amici o chiedendo un prestito in via formale. Amore: in coppia, la routine lascia il posto a sorprese, incontri con gli amici o progetti entusiasmanti. I pianeti parlano solo di belle novità! Soli: se una persona vi corteggia, fatevi desiderare! Può essere una strategia che va a vostro vantaggio. In generale, è una giornata favorevole agli incontri romantici.

Oroscopo 9 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Oroscopo 9 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni tutto ciò che farete nel lavoro avrà successo solo se ve ne prenderete cura da soli. Non fate affidamento su chi promette che collaborerà con impegno. Se siete alle prese con qualcosa di importante dovete assumere la piena responsabilità anche se si tratterà di sacrificare il vostro tempo libero. Amore: in coppia, aspirate a una certa tranquillità, evitate le situazioni in cui sentite potrebbero sfociare in discussioni. Ricaricate le batterie. Soli: non vi sentite pronti a vivere una relazione, dovete prima guarire le ferite lasciate dall’ultima storia e concentrarvi nuovamente sui vostri obiettivi di vita. Assaporate le gioie del vostro status.

Oroscopo 9 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui siete ipersensibili e dovrete necessariamente fare leva sulla consueta razionalità. Evitate di offendervi se colleghi o familiari fanno dei commenti che a voi sembrano delle critiche, non ascoltate tutto ciò che dicono gli altri. Avete di meglio da fare. Perché non canalizzate le energie nell’esercizio fisico? Amore: in coppia, potreste avvertire il bisogno di stare per conto vostro, il che non è favorevole alle effusioni sentimentali. Ma si tratta di un “isolamento” necessario anche per riflettere su alcuni problemi presenti nella relazione. Soli: una persona che vi corteggia potrebbe criticarvi per la mancanza di elasticità ma con il senso dell’umorismo e autoironia, vi farete perdonare.

Oroscopo 9 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste dover affrontare una conversazione difficile e che evitereste molto volentieri. Il buon aspetto Mercurio-Nettuno odierno indica che per rendere le cose più accettabili potreste dire una o due bugie bianche di poca importanza. Ma esagerare, invece non aiuterà voi né la situazione che potrebbe persino peggiorare. Amore: in coppia, chiedendo troppo al partner vi aspetterete troppo: trovate una giusta via di mezzo… Soli: potreste dare il via a una storia ma evitate di essere esigenti e soprattutto di bruciare le tappe. Dovete essere pazienti, fate un passo dopo l’altro.

Oroscopo 9 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Molto competitivi, sul posto di lavoro o nelle conversazioni sarete spinti a imporre le vostre idee, le opinioni e potreste anche farcela ma fate attenzione: esagerando rischiate di ottenere l’effetto contrario. Anche nel caso di una trattativa, se volete concludere cercate di trovare un compromesso che vada bene per tutti. Amore: in coppia, nella relazione entra una ventata di freschezza, vi sentite pienamente compresi dal partner, la giornata è scandita da dolci momenti. Soli: avete superato le delusioni del recente passato e siete pronti ad amare di nuovo. Le vostre aspettative sono comunque più alte, vi rendete conto di quanto valete!

Oroscopo 9 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Ritagliare del tempo solo per voi è essenziale per preservare il vostro equilibrio. Mettete dei limiti soprattutto a chi fa mille richieste: spiegate con gentilezza che avete bisogno di stare per conto vostro. Al contempo, non voltate spalle a una persona con cui avete discusso e che vorrebbe chiedere scusa. Ascoltate ciò che vuole dire. Amore: in coppia, ascoltare se stessi non significa necessariamente non ascoltare più l’altro. Sarebbe saggio dare la priorità al buon senso anziché al silenzio. Soli: reprimere le emozioni non è la cosa migliore da fare poiché si trasformano in tensioni interiori. Esprimete ciò che provate.

Oroscopo 9 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se nel lavoro o nella vita privata, c’è qualcosa che vi infastidisce è inutile far finta che vada tutto bene. Sapete come andrà a finire: in seguito potreste esplodere di rabbia! Risolvete ora il problema con il diretto interessato, intavolate una conversazione e mettete le carte in tavola, esprimete le vostre emozioni. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle incomprensioni. Probabilmente siete molto razionali mentre il partner vorrebbe che foste un po’ più romantici e amorevoli. Cercate di essere più affettuosi. Soli: siate più spontanei! Conquisterete di più mostrando la vostra sensibilità.

Oroscopo 9 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci nel vostro settore del denaro, è un po’ privativa, indica che in questo momento forse avete meno disponibilità per fare quanto avete in mente. Potreste, ad esempio, aver bisogno di fondi per dare il via a un progetto, per acquistare una casa o per aiutare una persona cara o, infine, essere in attesa di recuperare una somma. Amore: in coppia, se avete fatto una promessa alla dolce metà dovete mantenerla. In caso contrario rischiate di perdere la sua fiducia. Soli: negli affari di cuore oggi sarete intraprendenti, forse anche troppo ma visto che Venere mette i bastoni tra le ruote, qualsiasi iniziativa potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua.

Oroscopo 9 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Molto ambiziosi, nella professione dovete sfruttare le vibrazioni odierne per raggiungere un obbiettivo che avete a cuore, arrivare al traguardo finale. Evitate di ascoltare chi intorno a voi è scettico sul risultato, in seguito scopriranno che avevate ragione da vendere. Andate avanti con sicurezza ed è certo che non sbaglierete! Amore: in coppia, insieme al partner vi state dirigendo verso nuovi orizzonti. Con la dolce metà parlate di progetti: un viaggio, un cambiamento di casa, un figlio. Soli: i pianeti favoriscono gli incontri: in programma ci sono conquiste romantiche e darete il meglio!