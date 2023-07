L’oroscopo del 9 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno come sempre accentua la vostra sensibilità e al contempo la reattività, potreste porvi parecchie domande sul vostro percorso di lavoro e provare ansia. Risultato? Sarete un po’ permalosi, reagirete aggressivamente ai commenti di chi vi circonda o avrete degli sbalzi d’umore. Evitate discussioni. Amore: in coppia, la passione è al top, con il partner vi amate e non vi stancate di ripeterlo. Tra voi, è sempre amore folle! Soli: sarà colpo di fulmine per una persona, attratti magicamente e l’altro/a non sarà indifferente al vostro fascino…

Oroscopo 9 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: probabilmente vi sentite stanchi, privi delle solite energie, forse perché ieri avete avuto più impegni del solito per cui dite no agli obblighi e rimandate. In generale, dite no a tutto ciò che non volete fare e rigenerate le energie. Rilassatevi e distraetevi anche in compagnia degli amici. Amore: in coppia, presterete poca attenzione a ciò che dirà il partner ma dovreste. Ascoltate e poi prendete del tempo per riflettere. La posta in gioco è alta. Soli: non riuscite a capire il comportamento altalenante di una persona con cui avete un flirt. E, in effetti, non è proprio incoraggiante.

Oroscopo 9 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Ariete, avete voglia di entrare in nuove cerchie e stringere nuove relazioni, magari attraverso la presentazione di un caro amico. E la cosa vi entusiasmerà. Più in generale, potreste avere splendide idee per distrarvi in compagnia dei familiari ma non è detto che tutti abbiano le energie per seguirvi. Amore: in coppia, trascorrerete dei bei momenti in compagnia del della dolce metà, saranno all’insegna della gioia e buon umore. Soli: uscirete con gli amici, volete scoprire nuovi posti e nuove persone. Il fascino irresistibile vi mette in grado di conquistare!

Oroscopo 9 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La creatività è al top, avete voglia di vivere nuove esperienze ma al contempo la Luna in Ariete vi rende nervosi e vi arrabbierete se non potrete fare ciò che avete in mente. Avrete infatti la sensazione che amici o familiari siano tutti indecisi mentre voi avete le idee chiare! Ed è possibile che alla fine vi muoverete per conto vostro. Amore: in coppia, un po’ ribelli, è una domenica in cui dovreste evitare di mandare tutto e tutti in un certo paese. Cercate di guardare la situazione in modo positivo. Calma… Soli: un cambiamento all’ultimo minuto, forse un appuntamento che viene rimandato, vi irriterà. Non date più importanza del dovuto: è solo rimandato!

Oroscopo 9 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete accentua la vostra franchezza, potreste essere di una sincerità quasi brutale ma in qualsiasi situazione cercate di mantenere la diplomazia, il tatto. Alcune persone accetteranno le vostre parole e altre no, per cui state in compagnia di amici che sono in grado di accettare eventuali critiche e hanno senso dell’umorismo. Amore: in coppia, avete la possibilità e il vantaggio di modificare un progetto di vita con il partner. Bei momenti di complicità. Soli: avete fiducia nell’amore e i pianeti esaudiscono i vostri desideri, fanno arrivare incontri, contatti e uscite nonché la possibilità di conquistare.

Oroscopo 9 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con l’armonia Mercurio- Nettuno è una domenica in cui mettere tra parentesi eventuali preoccupazioni e divertirvi. Le relazioni sono piacevoli e attraverso gli amici potreste vivere una nuova esperienza, il che vi permetterà di vedere le situazioni in modo positivo e avere nuove idee o investire più energie in quelle che già avete in mente. Amore: in coppia, non avete la giusta visione della realtà della relazione, tendete a idealizzarla. Il partner con alcune considerazioni pragmatiche vi riporterà con i piedi per terra e non avrete altra scelta che ascoltarlo. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri d’amore ma è possibile che non vi arrenderete e lancerete un invito. Ma toccherete con mano che andrà a vuoto.

Oroscopo 9 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con La Luna in Ariete che sosta nel vostro settore delle relazioni, oggi potreste rendervi conto che con gli amici e familiari siete stati fin troppo accomodanti ed è il momento di trovare un equilibrio. La cosa migliore è stabilire le responsabilità affinché ciascuno faccia la sua parte e sia chiaro chi sta gestendo un determinato compito. Amore: in coppia, domenica romantica, vi capite al volo, il partner farà del suo meglio per realizzare i vostri desideri più folli. Soli: avete aspettative meno alte e siete più sereni, più saggi. E’ l’atteggiamento perfetto per un appuntamento romantico. L’amore vi apre la porta.

Oroscopo 9 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno è un buon momento per scambiare idee e opinioni personali ma è importante accettare anche i punti di vista diversi poiché possono stimolare nuove idee. Avete una grande immaginazione, grande creatività ma al contempo siete razionali: sfruttate questo mix in qualcosa di produttivo. Amore: in coppia, disposti a scendere a eventuali compromessi, con la dolce metà trascorrerete una giornata fantastica, piena di sorprese e scoperte. Soli: è una bella domenica e la voglia di divertirvi prende il sopravvento. Uscite, da soli o in compagnia perché molto probabile un incontro!

Oroscopo 9 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una buona giornata per avere con i familiari delle conversazioni all’insegna della comprensione, poiché ciò vi farà sentire più forti. Al contempo è un momento in cui dovete essere disposti a mollare una situazione, abitudine o atteggiamento che sapete bene essere malsani: è così attirerete nella vostra vita più positività. Amore: in coppia, le decisioni con il partner arrivano a una svolta vantaggiosa. Oggi cambiate rotta ed è possibile che pianificherete un viaggio per cementare ulteriormente la vostra unione. Soli: state uscendo da un periodo di letargo ma questa pausa era necessaria. Voltate le spalle alle delusioni amorose e volete conquistare. Cupido vi asseconderà.

Oroscopo 9 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno vi esprimete con brio e fascino, avete un approccio più leggero e chi vi circonda recepisce volentieri il messaggio che volete trasmettere. Condividere le idee o i progetti che avete in mente con una persona vi permetterà di scoprire che due teste pensanti sono meglio di una sola. Amore: in coppia, con il partner c’è tenerezza, reciproche attenzioni, baci e risate, il senso dell’umorismo unito all’amore scalderà i vostri cuori. Soli: potreste avere un incontro importante grazie a un atteggiamento meno riservato e più aperto. Giornata di conquiste!

Oroscopo 9 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, dovreste ritagliare del tempo per fare il punto sulla vostra situazione finanziaria e pensare a una strategia. Al contempo, se siete sul punto di concludere una trattativa, affermate il vostro punto di vista con tatto, ascoltate con calma le opinioni del vostro interlocutore: deve essere un dialogo e non un monologo. Amore: in coppia, con la dolce metà la sintonia è totale ed è anche probabile che riuscirete, con grande perspicacia, ad assecondare i suoi desideri, prima ancora che ne parli! Soli: oggi non c’è posto per i dubbi e sicuramente Cupido scoccherà la sua freccia. Il vostro fascino farà colpo!

Oroscopo 9 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il denaro non compra la felicità ma averlo fa sentire più sereni: con la Luna in Ariete è tempo di mettere in ordine le vostre finanze. Anziché lanciarvi in spese impulsive, cercate di risparmiare. E’ il momento, inoltre, di gettare le basi per le belle idee che avete avuto il 3 luglio con la Luna Piena in Capricorno, ovvero iniziare passo dopo passo. Amore: in coppia, oggi è magia d’amore! Con la dolce metà l’intesa è totale e adora il fatto che esprimiate i vostri sentimenti. Soli: avete tutto per piacere, dunque lanciate segnali per far capire a chi vi attrae che non siete insensibili al suo fascino. Ricambierà.