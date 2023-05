L’oroscopo del 9 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Sole-Urano in Toro accende il desiderio di scoprire e vivere qualcosa di nuovo, potreste avere improvvise e brillanti idee riguardanti le finanze, gli affari, il lavoro. E’ la giornata ideale per dare il via al cambiamento e accettare che a volte l’imprevedibilità può far entrare nella nostra vita nuove ed entusiasmanti possibilità. Amore: in coppia, conversazioni costruttive faranno progredire i vostri progetti a due e il legame sarà rafforzato. Soli: se di recente c’è stato un incontro vorrete condividere momenti più intensi con la persona. Perché non proporre un incontro più intimo?

Oroscopo 9 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Sole-Urano nel vostro segno vi rende intolleranti ai limiti e alle restrizioni, non sopportate regole e imposizioni, volete eliminare tutto ciò che vi impedisce di evolvere, di progredire. Concedetevi una pausa dalla routine oppure fate una passeggiata all’aria aperta per incanalare parte di questa energia in eccesso. Amore: in coppia, alcuni cambiamenti sono inevitabili ma positivi. La comunicazione con il partner migliora ed eliminate certi comportamenti che hanno fatto il loro tempo. Soli: la persona che vi attrae potrebbe avere un atteggiamento ambiguo, Cercherete di chiarire ma inutilmente e deciderete di chiudere.

Oroscopo 9 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni vi rendono ancora più loquaci ed estroversi, avete voglia di entrare in contatto con gli amici, far sentire la vostra presenza sui social media. I pianeti puntano i riflettori su tutto ciò che vi entusiasma ed alcuni eventi potrebbero aprire la porta a un nuovo inizio, quello che probabilmente desiderate da tempo. Amore: in coppia, tra le varie attività dovreste prendere del tempo per mettere ordine nella relazione. Ripristinare l’equilibrio è essenziale per il reciproco benessere emotivo. Soli: è possibile un incontro importante, non capita spesso di provare questo entusiasmo. Fate dunque il grande passo.

Oroscopo 9 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete la possibilità di scambiare delle idee e di approfondire degli argomenti che per voi stanno diventando importanti. Non è escluso che una persona vi aiuti in un problema che non siete in grado di risolvere da soli. E con la congiunzione Sole-Urano in Toro, a sorpresa potrebbe chiamarvi qualcuno che non vedete da tempo. Amore: in coppia, le conversazioni saranno molto vivaci, ma in senso positivo. Entusiasti entrambi per un progetto che inizia a prendere forma, avrete tante idee per portarlo avanti. Soli: un incontro sfocerà in una storia passionale! Vi lancerete senza porvi domande e fate bene!

Oroscopo 9 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Sole-Urano potreste desiderare un nuovo inizio o avere una maggiore libertà. Se state rimuginando su come raggiungere un obiettivo difficile o risolvere un problema lavorativo, la risposta potrebbe arrivare all’improvviso. Si tratterà di fare un passo verso l’ignoto, ma con la calma è possibile un cambiamento. Amore: in coppia, se non vedete chiaramente la relazione, date tempo al tempo e non prendete decisioni sull’onda delle sensazioni. Soli: potreste essere attratti da una persona impegnata. Un modo, forse, per non impegnarvi seriamente. Per oggi non è prevista una nuova storia.

Oroscopo 9 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune vecchie convinzioni potrebbero entrare in conflitto con le vostre nuove idee e il modo di pensare, il che rende difficile prendere una decisione personale o di lavoro. Ma siete cambiati, non avete più timore del futuro e probabilmente sceglierete il percorso che in altri momenti non avreste preso in considerazione. Amore: in coppia, splendida intesa con la dolce metà, guardate insieme nella stessa direzione. Un progetto a due sta per concretizzarsi. Soli: se avete la sensazione di sprecare il vostro tempo con una persona che non mostra eccessivo interesse, penserete che è ora di voltare pagine. E lo farete!

Oroscopo 9 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La curiosità è forte e potrebbe spingere a dedicarvi a un’attività per voi inedita. Potrebbe trattarsi di un nuovo hobby o di apprendere un’abilità che in seguito potrebbe diventare redditizia. Al contempo, se vi siete sentiti alla mercé di persone che hanno preso il sopravvento, ora è il momento in cui vorrete prendere le distanze. Amore: in coppia, alla dolce metà piace la vostra disponibilità a un compromesso, necessario per un buon rapporto. Volete mantenere un’atmosfera piacevole. Andate avanti così! Soli: un incontro è possibile, puntate sul dialogo e smettete di cercare la perfezione. Non esiste!

Oroscopo 9 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Urano in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Un amico o un collega potrebbe avere un atteggiamento imprevedibile, inaffidabile che potrebbe disorientarvi. Eppure ciò potrebbe portare a una nuova comprensione di ciò di cui avete bisogno dagli altri e di ciò che potete fare da soli. Amore: in coppia, la passione è presente ma l’accoppiata Sole-Urano potrebbe anche essere fonte di tensioni, un nulla potrebbe farvi partire in quarta. Soli: poco disponibili agli incontri, non tenterete alcun approccio. Non vi sentite pronti a vivere un’avventura e poi subire una delusione. Per paura di sbagliare, starete per conto vostro.

Oroscopo 9 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Quali elementi del vostro quotidiano, del lavoro o delle abitudini vorreste eliminare? La congiunzione Sole-Urano in Toro indica che avete voglia di liberarvi da alcuni limiti che vi fanno sentire costretti e avere un nuovo approccio, fare qualcosa che migliori la vostra vita, vi regali maggiore benessere. Amore: in coppia, penserete che il partner sia distante. Vi porrete alcune domande poiché è un fatto che vi stupisce, visto che fino a ieri andava tutto bene. Tranquilli, è una sensazione temporanea. Soli: ci sarà chi vi corteggia ma i loro complimenti, i sorrisi, non vi faranno né caldo né freddo.

Oroscopo 9 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Sole-Urano in Toro, accentua la vostra creatività, avete il desiderio di esprimerla a tutto campo. Al contempo, in generale il transito indica la necessità di progredire e migliorare: identificate in quale area è indispensabile un autentico cambiamento. Non dovete dunque aggrapparvi poiché rischiate di non fare passi avanti. Amore: in coppia, atmosfera all’insegna della passione, la serata sarà bollente, accende il desiderio di entrambi. L’amore ricambiato è splendido! Soli: voglia di conquistare! Oggi vi farete belli/e e vi lancerete: va detto che nessuno potrà resistere al vostro fascino.

Oroscopo 9 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Urano sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: potreste sentire che è necessario un approccio completamente nuovo sia per quanto riguarda l’abitazione che le dinamiche con le persone care. Parlarne sarà positivo ma esprimetevi in modo tranquillo così da trovare insieme delle soluzioni. Amore: in coppia, con il partner cercate di essere più comprensivi e tolleranti. L’intransigenza rende tutto più complicato mentre il compromesso è la regola d’oro per la vita a due. Soli: in caso di incontro o se avete un appuntamento, siate socievoli, sorridete ed eliminate un atteggiamento distaccato.

Oroscopo 9 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Sole-Urano in Toro indica che è un buon momento per ampliare i vostri interessi o riprendere lo studio di un argomento. La comunicazione è al top, amicizia, solidarietà e aiuto reciproco sono al centro della scena. I vostri consigli saranno eccellenti e in molti chiederanno la vostra opinione. Amore: in coppia, farete di tutto per essere sulla stessa lunghezza d’onda del partner, anche se nelle discussioni ci saranno alcune diversità di vedute. Alla fine troverete un accordo. Soli: i passaggi odierni facilitano gli incontri e le conversazioni. Potrebbe anche arrivare un colpo di fulmine!