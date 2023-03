L’oroscopo del 9 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete un segno di Fuoco indipendente ma oggi potreste avere difficoltà a fare tutto da soli. Potreste farcela, ovviamente, ma la dissonanza Luna-Giove indica che dovete essere gentili con voi stessi, rendere tutto più facile. Se arriva accettate di buon grado dunque un aiuto da parte di chi vi circonda, colleghi compresi. Amore: in coppia, l’atmosfera è positiva, vi incoraggiate reciprocamente. Ed è bello sentirsi sostenuti e amati, siete d’accordo? Soli: siete in attesa di un sms o una telefonata di una persona ma sembra che non arriverà. Stufi di aspettare, uscirete con gli amici.

Oroscopo 9 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Le relazioni con il boss o i piani alti dell’azienda per cui lavorate, sono favorite. Sfruttate questo momento per chiedere un aumento di stipendio che corrisponda alle vostre capacità e competenze. Superando i dubbi che avete su questo punto, ciò che desiderate può diventare realtà! Date prova di quanto valete. Amore: in coppia, desiderio di esprimere tutto il vostro amore alla dolce metà, ma più che con le parole lo dimostrerete con i fatti! Soli: bella sicurezza e attraete! Questo aspetto così rassicurante della vostra personalità, permette incontri sensuali e piacevoli!

Oroscopo 9 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Anche se potreste provare insicurezza, concentratevi sugli obbiettivi che volete raggiungere. La dissonanza Luna-Giove rappresenta la vostra opportunità per superare qualsiasi inibizione che potrebbe frapporsi tra voi e le vostre iniziative di lavoro. Inseguite i vostri sogni poiché avete le qualità e le competenze per realizzarli! Amore: in coppia, nella relazione arriva una ventata di freschezza e di rinnovamento. Il partner vi stupirà con dolcissime attenzioni. Soli: attrazione per una persona che avete incontrato qualche volta ed è al centro dei vostri pensieri. Oggi vi lancerete nella conquista.

Oroscopo 9 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate di distogliere la mente dai doveri e responsabilità stressanti. E’ una giornata in cui sentirvi bene con voi stessi e non lasciare che i problemi degli altri o il loro stato d’animo negativo incida sul vostro. Fate tutto ciò che vi regala armonia e senso di benessere. E’ un ottimo momento per dare il via a progetti riguardanti la casa. Amore: in coppia, alcuni disaccordi sulla gestione delle finanze turbano l’equilibrio e l’armonia della relazione. Soli: una persona che vi attrae vi corteggia ma non vi sentite pronti per una nuova storia d’amore. Le ferite del passato sono ancora presenti. Vi è difficile fidarvi e lasciarvi andare.

Oroscopo 9 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Giove anche se desiderate prendere nuove iniziative di lavoro, potreste provare incertezza sul prossimo passo da fare o non essere sicuri di essere all’altezza. Con questo stato d’animo la cosa migliore è parlarne con una persona di cui vi fidate e che potrebbe dare dei consigli preziosi per fare progressi. Amore: in coppia, un problema familiare può scatenare qualche tensione. La mancanza di tolleranza della dolce metà genera ansia. Avete difficoltà a esprimere le vostre emozioni. Soli: i passaggi non sono il top per dare il via a una storia d’amore. Fate attenzione a una persona poco onesta, Evitate di lanciarvi nel rischio.

Oroscopo 9 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

I pianeti puntano i riflettori sul vostro comfort personale: che si tratti di un peccato di gola, di un nuovo vestito o un oggetto, concedetevi una gratificazione. E’ una giornata in cui non dovreste privarvi di ciò che vi regala benessere psicofisico. Lasciate alle spalle i sensi di colpa e le preoccupazioni inutili! Amore: in coppia, le conversazioni sono tenere e sincere, regna l’armonia. Il partner dimostra tutto il suo amore. Soli: siete decisi a trasformare un flirt passeggero in una storia impegnativa. Le iniziative fanno presagire un deciso cambio di rotta.

Oroscopo 9 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno vi rende più sensibili del solito e in dissonanza con Giove la tendenza è quella di amplificare le emozioni. Un atteggiamento, secondo voi, molto sgarbato di una persona cara avrà il potere di ferirvi. In ogni caso anziché reagire impulsivamente, la cosa migliore è fare una passeggiata all’aria aperta. Amore: in coppia: avete intenzione di rafforzare ulteriormente il legame con il partner? La ricetta magica sono le dolci parole d’amore. Soli: l’aria profuma di passione e vi lancerete a occhi chiusi in un’avventura piccante. Vivrete momenti eccezionali.

Oroscopo 9 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Bilancia alle spalle del vostro segno, avvertite il forte bisogno di evitare situazioni troppo impegnative o competitive. Probabilmente siete un po’ stressati e concedervi una pausa di relax, prendere cura di voi stessi, vi permetterà di rigenerare le energie e far emergere inoltre delle soluzioni ad alcuni problemi. Amore: in coppia, non permettete che dubbi o incertezze prendano il sopravvento: l’umore potrebbe risentirne e il partner subire il vostro atteggiamento ansioso. Assaporate i bei momenti con leggerezza! Soli: in programma c’è una tenera e dolce storia d’amore. Mollate le paure poiché non avrete una delusione.

Oroscopo 9 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Della routine ne avete piene le tasche ma non forzate le cose, fate una pausa. Sarebbe positivo rallentare il ritmo delle vostre attività, modificare le vostre priorità tenendo conto delle attuali possibilità. Anche nel lavoro ponetevi le domande giuste, fate il punto della situazione: le vostre scelte professionali sono quelle giuste? Amore: in coppia, avete un grande bisogno di pace e soprattutto di stabilità. Il vostro atteggiamento è più diretto ma profondamente sincero e questa è la cosa principale. Soli: è una giornata speciale! Arriverà una dichiarazione d’amore in piena regola.

Oroscopo 9 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se vi fissate eccessivamente su un determinato problema, sarete ansiosi di risolvere, di fare la cosa giusta ma finirete col non prendere nessuna iniziativa. L’aspetto odierno Luna-Giove, potrebbe ribaltare la situazione in positivo, restituire sicurezza ma se non andate oltre i dubbi e le paure, non muoverete un dito. Amore: in coppia, avete voglia di una piccola vacanza romantica e inizierete a considerare le diverse destinazioni. Ma lo farete con la dolce metà! Soli: un flirt si rafforza ma per il momento non pretendete troppo. Lasciate che le cose accadano senza mettere fretta all’altro/a.

Oroscopo 9 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Bilancia vorreste rallentare il ritmo, prendervela comoda ma è in dissonanza con Giove e dunque è possibile che il telefono squilli in continuazione! Risultato: non potrete stare in santa pace. Avrete, certo, la possibilità di evitare ma a voi piace interagire con gli altri e si tratterà di fare un piccolo sforzo per accontentarli. Amore: in coppia, Venere in Ariete rende l’atmosfera ultra romantica, vivrete una serata speciale, toccherete il cielo con un dito! Soli: è una giornata che favorisce sia le grandi passioni sia gli incontri importanti. Guardatevi intorno…

Oroscopo 9 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Giove fate attenzione: avete le mani bucate e nelle spese rischiate di esagerare. Ma avete comunque pur sempre la possibilità di decidere se lanciarvi o meno negli acquisti. A parte questo, è la giornata ideale per cambiare qualche abitudine o liberarvi da una dipendenza, ad esempio il fumo. Amore: in coppia, pensate che il partner non vi capisca? Tenete presente che potrebbe pensare la stessa cosa. Anziché fare dei rimproveri perché non parlate di ciò che provate? Soli: l’amore oggi non sarà una vostra priorità. Avete chiuso a doppia mandata il cuore e vi immergete nel lavoro.