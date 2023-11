L’oroscopo del 9 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 9 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ un giovedì in cui un ostacolo, un ritardo o un limite potrebbero rallentare il ritmo. Cercate di mantenere il senso dell’umorismo e la prospettiva! Valutate se sono in gioco atteggiamenti e percezioni di insicurezza o autolimitanti. Se i blocchi provengono dall’esterno, prendete il tempo per rafforzare le aree della vostra vita che ritenete più vulnerabili. Se, infine, si tratta di una questione che da un po’ vi preoccupa, da lunedì con l’arrivo di Mercurio in Sagittario troverete la soluzione giusta. Evitate di sentirvi sconfitti poiché le cose andranno bene. Amore: in coppia, pensate che il partner vi nasconda qualcosa e sarete sospettosi. Se cercate delle certezze, evitate di dare il via a un interrogatorio: vi trovereste di fronte a risposte del tipo forse sì, forse no. Soli: la Luna è un po’ troppo riservata, difficilmente esprimerete le vostre emozioni. Oroscopo 9 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Se chi vi circonda, lavoro o vita personale, è critico nei confronti dei vostri piani non dovete permettere che le loro parole vi facciano sentire irritati, giù di morale o che addirittura rappresentino un freno. Fate attenzione soprattutto nel fine settimana: a meno che non siate molto distaccati, potrebbe esserci uno scontro di opinioni. Concentratevi invece su ciò che per voi è importante e ignorate tutto il resto. Potreste scoprire che fare qualcosa che vi ricarica di energie vi rende ottimisti e in grado di affrontare con determinazione chi vi contrasta. Amore: in coppia, vi amate dunque potete elaborare alcuni dettagli in un’atmosfera di pace e armonia… Non dormite sugli allori, alimentate la fiamma! Soli: giornata favorevole agli incontri, uscite e prestate attenzione: l’anima gemella potrebbe essere a portata di mano. Sorridete! Oroscopo 9 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Avete intenzione di raggiungere degli obbiettivi per voi importanti ed è inevitabile che dedichiate la vostra attenzione totale. Non dovete sentirvi in colpa. Di recente potreste aver trascorso molto tempo ad aiutare gli altri a organizzarsi e alcune persone potrebbero persino essere arrivate a dipendere da voi. Ma ora è tempo di pensare a voi stessi, al vostro successo: realizzare un progetto o un’idea che accende la vostra passione sarà la priorità e impegnerete tutte le energie. E gli ottimi risultati parleranno da soli. Amore: in coppia, potreste provare frustrazione, avere difficoltà ad esprimervi e i tentativi rivelarsi maldestri. Per oggi è meglio mettere da parte le discussioni, fate un passo indietro. Soli: non è giornata di incontri romantici: state un po’ per conto vostro, aspettate che torni il sereno.

Oroscopo 9 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che si tratti di lavoro o vita privata, gli aspetti odierni potrebbero spingervi a guardare solo il lato negativo di una situazione. Può essere deprimente ma al contempo ciò vi permetterà di correggere il tiro. E’ una giornata in cui siete particolarmente irrequieti, vorreste vivere nuove esperienze, pensare a voi stessi ma è probabile che dovrete portare a termine un lavoro importante. Cercate dei modi per aggirare gli ostacoli tenendo presente che con la dissonanza Mercurio-Saturno è meglio non prendere scorciatoie. Amore: in coppia, un evento all’interno della famiglia potrebbe accendere la voglia di cambiare alcune cose anche nella relazione. Prima di prendere decisioni parlatene con la dolce metà. Soli: se un incontro vi ha colpito in modo particolare, evitate di stressarvi. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale. Oroscopo 9 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) La visione che avete del vostro futuro potrebbe essere alterata da desideri e speranze poco realistici. E’ sicuramente giusto puntare al meglio, essere positivi riguardo alla direzione che volete far imboccare alla vostra vita, ma potreste intestardirvi e insistere per ottenere ciò a cui mirate: non è la strada migliore da percorrere. Tornate con i piedi per terra e chiedete a un buon amico o a un familiare cosa ne pensano: probabilmente saranno d’aiuto a capire ciò che è o meno realistico. Non vi “boicotteranno”, schiariranno semplicemente le idee. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei disaccordi e se non volete peggiorare la situazione è meglio evitare argomenti spinosi che potrebbero riguardare questioni domestiche.. Soli: potreste pensare che chi vi corteggia sia un po’ troppo “appiccicoso”. Siete poco lucidi, dunque prima di prendere decisioni affrettate, riflettete.

Oroscopo 9 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Chi vi circonda – amici, familiari o colleghi – oggi potrebbero essere un po’ permalosi e partire in quarta al minimo commento. Se, dunque, dovete affrontare una conversazione delicata la cosa migliore – fino a lunedì – è procedere con cautela. Il desiderio, inoltre, di risolvere un problema personale o di lavoro, potrebbe sembrare più urgente: se qualcuno si è ostinatamente rifiutato di ascoltare, di capire le vostre ragioni, da lunedì un evento inaspettato potrebbe spingerlo a cambiare idea. E rappresenterà un autentico sollievo. Amore: in coppia, la relazione potrebbe essere messa a dura prova, avrete la sensazione che nei vostri confronti, il partner sia più critico, giudicante ed esigente. Evitate di discutere. Soli: sognerete un amore incondizionato, una relazione perfetta… Sognare fa bene ma la giornata potrebbe finire con un po’ di frustrazione.

Oroscopo 9 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con la dissonanza Mercurio-Saturno la mancanza di dialogo tra voi e una persona, potrebbe essere motivo di frustrazione, di ansia o preoccupazione. Da oggi a lunedì, potreste essere pronti a intervenire, a dire qualcosa ed è probabile che andrete dritti al punto, senza giri di parole. Se ritenete che non si stia impegnando abbastanza riguardo a qualcosa di importante per entrambi, non dovrete sentirvi in colpa per aver parlato apertamente. E’ possibile che a quel punto l’altro finalmente capirà e la situazione evolverà in modo positivo. Amore: in coppia, una semplice osservazione del partner vi infastidirà ma non ne parlerete. Ha toccato una corda sensibile e per questo provate risentimento. Fate uno sforzo per comunicare. Soli: è arrivato il momento di mollare alcune persone tossiche e frequentare chi vi fa stare bene e vi supporta!

Oroscopo 9 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cercate di dedicare l’attenzione a tutto ciò che avete lasciato in sospeso così da andare avanti. C’è un progetto di lavoro o personale che avete lasciato a metà? Qualcuno da giorni sta aspettando una vostra risposta? Avete rimandato qualcosa? Concludete il prima possibile. Quelli che oggi sono piccoli errori, in seguito potrebbero trasformarsi in notevoli grattacapi. Allora, fate quanto è necessario e sarete soddisfatti di aver tolto di mezzo queste incombenze. Amore: in coppia, pensate che il partner potrebbe interpretare male alcuni dei vostri atteggiamenti ma non è così. Vi aspettano invece belle sorprese, la dolce metà vi vizia. Soli: invece di lamentarvi della solitudine, cercate di prendere in mano il timone della vita affettiva: uscite per incontrare nuove persone!

Oroscopo 9 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se in questo momento vi sentite sovraccarichi di impegni, mollate qualcosa. Che si tratti di progetti di lavoro, di relazioni o persino di obbiettivi, il punto è che siete una sola persona e non potete farvi in quattro, andare oltre un certo limite. Non dovete rimproverarvi né darvi colpe inesistenti se le cose non vanno secondo i vostri piani Ammettere di non poter fare tutto non è una passeggiata di piacere, mette in luce la vostra fragilità ma ora potrebbe essere necessario. Amore: in coppia, se sentite che tra voi e il partner circola tensione soprattutto per quanto riguarda le questioni relative alla casa, alla famiglia o al settore immobiliare, fino a lunedì evitate di parlarne. Soli: siete un po’ ansiosi e dovreste ritrovare l’equilibrio, la pace interiore. Per avere una relazione d’amore soddisfacente dovete dare amore senza sviluppare una dipendenza emotiva.

Oroscopo 9 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prendere una decisione quando si è preoccupati è una cosa da evitare a meno che non sia realmente necessario. In particolare oggi potreste avere difficoltà a separare le emozioni dai fatti. Dovreste agire con la testa o seguire la voce del cuore? Fino a lunedì, se è possibile rimanete a bocce ferme, prendete tempo. Non è il momento di entrare in azione ma di riflettere e osservare con attenzione. Potreste infatti venire a conoscenza di alcune informazioni importanti o avete la possibilità di correggere un errore che avete commesso. Amore: in coppia, la dissonanza Mercurio-Saturno può scatenare dei malintesi. Ricordate dunque di comunicare chiaramente con il partner e vi garantirete un’atmosfera romantica. Soli: può essere una fase di profonda introspezione. Non esitare a incontrare nuove persone ma al contempo godetevi anche i momenti di solitudine.

Oroscopo 9 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venerdì 10 novembre, Mercurio sbarcherà in Sagittario: arriveranno belle opportunità, una in particolare avrà il potere di tirare su il morale. Riuscirete finalmente a concludere qualcosa che sembrava una mission impossible, potrete parlare di un progetto e realizzarlo. Tuttavia, fino a lunedì il pianeta formerà una dissonanza con Saturno: il transito scatenerà un po’ di pessimismo riguardo a un obbiettivo da raggiungere oppure a una relazione d’amicizia. Ma da lunedì la strada sarà libera, sulla vostra strada non ci saranno ostacoli. Amore: in coppia, con il partner potreste avere una discussione accesa riguardo a una questione di denaro o a un investimento che a voi sembrava proficuo ma si è rivelato un errore. Soli: l’ottimismo è latitante, avete difficoltà a vedere la vostra situazione affettiva in modo positivo. Fino a lunedì, armatevi di pazienza.

Oroscopo 9 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno attiva fino a lunedì, non sarete campioni di ottimismo, la tendenza sarà quella di vedere il bicchiere mezzo vuoto, a provare poca autostima. Potrebbe, certo, essere collegato a un motivo reale ma più spesso sarà solo nella vostra mente. Evitate infine di stressarvi se con chi vi circonda avete opinioni diverse. Dopo lunedì, Mercurio in Sagittario sosterà nel vostro settore della carriera: il transito indica che potreste avere un incontro importante con il boss oppure un colloquio di lavoro per ottenere un impiego. Amore: in coppia ,potreste decidere di risvegliare la gelosia del partner, di mettere alla prova i suoi limiti, solo per rassicurarvi sui sentimenti che prova per voi. Sicuri sia una buona strategia? Soli: volete sfruttare al massimo il vostro status , flirtate a tutto campo e va bene ma poi non dovete lamentarvi di essere stanchi della solitudine…