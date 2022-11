L’oroscopo del 9 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 9 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Grazie ai passaggi planetari, tra oggi e domani avrete qualche idea brillante riguardante le finanze. Potreste, ad esempio, trovare un modo per guadagnare più soldi e che coinvolge la tecnologia oppure troverete un oggetto utile a un buon prezzo. Inoltre, con la Luna in Gemelli dal primo pomeriggio prenderete le cose con grande senso dell’umorismo! Amore: in coppia, vedete la vita in rosa! Tenete comunque sotto controllo la leggendaria schiettezza e andrà tutto bene. Soli: siete positivi, affascinanti, irresistibili e lo sapete voi per primi! L’anima gemella non è lontana, tutto è possibile.

Oroscopo 9 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la sosta di Urano nel vostro segno, riguardo a molte cose avete cambiato approccio e ciò vi fa provare un piacevole senso di leggerezza ma in altre siete rimasti fissi nello stesso schema. Gli aspetti odierni che coinvolgono il pianeta potrebbero accendere il desiderio di ristabilire i termini di una relazione di lavoro o personale, così da sentirvi più liberi! Amore: in coppia, dedicherete mille piccole attenzioni alla dolce metà, la relazione è in una fase di rinnovamento. Soli: il vostro status non vi pesa, approfittate di questa giornata per ricaricare le batterie e fare il punto sui vostri desideri.

Oroscopo 9 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Da un lato avete voglia di lanciarvi in nuove esperienze ma dall’altro siete spinti a rimanere in casa, ritagliare del tempo solo per voi. In effetti, i passaggi odierni potrebbero scatenare agitazione mentale o insoddisfazione riguardo al lavoro e il vostro nido – oppure praticare un’attività che richieda concentrazione – avrà un effetto calmante. Amore: in coppia, siete un po’ agitati per cui evitate di scatenare delle tensioni che porterebbero a sicure litigate! Soli: non è una giornata ideale per gli incontri e appuntamenti romantici. Rilassatevi, riposate e all’amore ci penserete domani.

Oroscopo 9 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se nei giorni scorsi una persona ha messo a dura prova la vostra pazienza, è stata priva di tatto, potreste aver voglia di togliervi il sassolino dalla scarpa. Non abbiate fretta poiché nel giro di poco tempo potreste scoprire un suo lato diverso e cambiare il vostro giudizio. Una conversazione pacata e sincera potrebbe essere d’aiuto a ritrovare l’accordo. Amore: in coppia, la tenerezza può prevalere sulla passione. La sincerità all’interno della relazione dà grande forza a entrambi! Soli: siete ipersensibili, dovete evitare di prendere alla lettera tutto ciò che dirà una persona che vi corteggia.

Oroscopo 9 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

I transiti odierni vi rendono irrequieti, i neuroni sono in ebollizione e la tendenza è quella di prendere decisioni affrettate che non andranno a vostro vantaggio. Con queste dissonanze planetarie, rallentare e riflettere su qualsiasi iniziativa, vi permetterà di fare solidi e bei progressi. Una persona potrebbe dare dei buoni consigli ma l’ascolterete? Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner non vi dedichi sufficienti attenzioni. Siete sicuri che sia così o siete voi che vi mettete in disparte? Soli: la solitudine vi pesa parecchio ma per ripartire su nuove basi dovete mollare i vecchi schemi e capire bene cosa volete!

Oroscopo 9 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avvertite il bisogno di fare qualcosa di diverso, che accenda il vostro entusiasmo? Con i passaggi attuali potrebbero arrivare delle nuove opportunità di lavoro che amplieranno i vostri orizzonti. Potreste ad esempio imparare qualcosa di nuovo, frequentare un corso o persino viaggiare per migliorare nella professione. Il che vi consentirà di fare notevoli progressi! Amore: in coppia, amore e passione sono presenti e con la dolce metà potreste pianificare un viaggio romantico! Soli: magnetici, grande sex appeal, oggi farete una strage di cuori. Non vi resta che uscire! Questa giornata potrebbe essere decisiva per la vostra vita affettiva!

Oroscopo 9 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Tenere chiuso il portafoglio oggi non vi sarà facile, sarete attratti irresistibilmente dallo shopping. Avrete voglia di acquistare alcuni oggetti che desiderate da tempo – utili o meno – e non saprete resistere alla tentazione. Sarebbe saggio, al contrario, riflettere prima di spendere. E’ un momento in cui fareste bene a risparmiare! Amore: in coppia, dovreste essere più consapevoli che il partner si fa in quattro per voi e ringraziarlo/a! La giornata avrà una svolta piacevole. Soli: cercate di essere più aperti, sorridenti e simpatici: è così che oggi farete vostro il cuore di chi vi attrae!

Oroscopo 9 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con le dissonanze odierne se in una relazione ci sono dei problemi, sarete pronti a esprimervi senza giri di parole. Prima di entrare in azione, riflettete sulle conseguenze poiché potreste mettere a repentaglio un legame che per voi è importante. Potrebbe esserci un modo per distendere la situazione e far tornare la pace. Amore: in coppia, è una giornata importante! Potreste decidere di cambiare casa o sposarvi se ancora non avete pronunciato il fatidico “sì”! Soli: con una persona conosciuta di recente, darete il via a una storia promettente. L’attrazione fisica sarà molto forte!

Oroscopo 9 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un mercoledì in cui rischiate di pensare a progetti o obbiettivi che potrebbero essere non solo impraticabili ma addirittura sconsiderati. Qualunque cosa vi venga in mente oggi, scrivetela. Può trattarsi di un’idea geniale, certo, oppure essere del tutto irrealizzabile. Al momento è meglio evitare iniziative avventate. Riflettete prima di agire. Amore: in coppia, la comunicazione è al top, con il partner parlate di tutto, affrontate questioni importanti. Il legame tra di voi è sempre più forte! Soli: potrebbe esserci un riavvicinamento con qualcuno a cui tenete molto. Metterete comunque dei limiti per paura di una delusione ma non accadrà.

Oroscopo 9 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Molto attenti ai dettagli, oggi emerge il perfezionista che è in voi: fatelo pure con i vostri compiti di lavoro e tenete sotto controllo, invece, la spinta a criticare colleghi e persone care… Con il buon aspetto Venere-Nettuno non dovrebbe essere difficile. Su un altro piano: se state cercando un lavoro, buone notizie in seguito a un recente colloquio andato bene! Amore: in coppia, viziate il partner, cercate di soddisfare i suoi desideri. Farete in modo, inoltre di trascorrere più tempo insieme. Soli: oggi sarà amore a prima vista, proverete una passione intensa. Darete il via a una splendida storia d’amore.

Oroscopo 9 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Dopo il pesante Plenilunio di ieri, questo mercoledì avete giustamente voglia di distrarvi. Prendete in considerazione l’idea di incontrare in serata gli amici più cari o dedicare del tempo a un progetto che avete a cuore. Se, infine, avete in corso una trattativa per una vendita o un acquisto, tenete presente che andrà a buon fine ma non dovrete imputarvi su dettagli trascurabili. Amore: in coppia, in base alla vostra situazione sentimentale, oggi potreste vivere momenti di passione intensa o scatenare litigi epocali… Soli: gli incontri romantici sono possibili a patto di recarvi in posti che normalmente non frequentate. Un piccolo cambiamento può ribaltare il vostro status, pensateci.

Oroscopo 8 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste mettere in discussione alcune convinzioni e rendervi conto di quanto vi abbiano bloccato. Forse qualcosa che leggerete o ascolterete vi permetterà di vedere le cose in una prospettiva diversa e a quel punto vi sentirete liberi di raggiungere un obbiettivo. E’ un’opportunità per dimostrare a voi stessi che ce la potete fare! Amore: in coppia, gli astri vi offrono diverse opportunità per dimostrare al partner quanto lo/a amate! Tra voi le cose stanno andando bene e siete felicissimi. Soli: opportunità di incontri attraverso la cerchia delle amicizie! Tuttavia cercate di essere meno esigenti…