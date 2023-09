L’oroscopo del 9 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Cancro, fino a domani sera, lo stato d’animo è altalenante per cui sarà d’aiuto impegnare totalmente le energie nelle attività: è così che riuscirete a tenere sotto controllo le emozioni. A innervosirvi potrebbero essere dei dettagli di tipo pratico ma evitate di prendervela con le persone care. Relax e stasera organizzate qualcosa in casa con i familiari. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner potrebbero essere poco sincere e ancor meno romantiche. Penserete solo a voi, a nient’altro che a voi. Cambiate musica! Soli: se siete ancora soli, forse non è solo perché non avete incontrato la persona giusta. C’è stato chi vi ha corteggiato ma probabilmente, come oggi, non avete voluto scendere dal piedistallo.

Oroscopo 9 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste tirare fuori il lato coraggioso del vostro segno e imboccare un percorso inedito. Seguirete un’idea a cui state pensando da tempo e improvvisamente capirete che, indipendentemente dal costo, è la cosa giusta da fare. Sarete pronti a fare il grande passo! In generale, puntate al dialogo e non alle discussioni. Ascoltate ciò che dicono gli altri. Amore: in coppia, vivere in due non obbliga in alcun modo a seguire sistematicamente la stessa strada. Anche se difficile è bene rispettare le scelte del partner: avrete fatto un grande passo avanti.

Oroscopo 9 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’aspetto Luna-Giove tende a farvi credere di poter spendere più di quanto in realtà possiate permettervi. Prima di lanciarvi allegramente negli acquisti, nello shopping sfrenato, esaminate attentamente la situazione finanziaria. Di cosa invece potreste aver bisogno più di quanto pensiate? Trascorrere del tempo con i vostri amici più cari. Amore: in coppia, con il partner andate avanti insieme nella stessa direzione. Giove vi offre l’opportunità di firmare un contratto o un impegno. Venere facilita la complicità. E’ il momento perfetto per dare nuovo slancio alla relazione. Soli: grande fascino, in programma ci sono flirt e conquiste! Siete pronti ad avvicinarvi alla persona che vi attrae.

Oroscopo 9 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se prendere cura di amici e familiari vi ha spinto a mettere in secondo piano le vostre esigenze è necessario uno stop e concentrare l’attenzione su voi stessi così da ricaricare le batterie. Con la Luna nel vostro segno fino a domani sera spiegate alle persone care che avete bisogno del loro sostegno, evitando ovviamente un tono rancoroso. Amore: in coppia, la relazione vi sembrerà più rassicurante, con il partner vivrete momenti di grande felicità. Potrete parlare di un argomento spinoso senza litigare ma non è detto che troverete la soluzione. Soli: incontro inatteso con una persona affascinante. Il vostro desiderio di conoscerla meglio e di tentare la conquista sarà ricambiato! Oroscopo 9 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ una fase in cui riguardo alla professione pensate in grande, forse vi hanno promesso qualcosa che si realizzerà in seguito… Tuttavia con la Luna in Cancro in buon aspetto con il Sole, vi rende più perfezionisti che mai e potreste preoccuparvi per alcuni dettagli riguardanti un progetto personale o di lavoro. Cercate di ridurre la pressione! Amore: in coppia, pronti a prevenire qualsiasi discussione ed è una notizia eccellente! Con il partner non ci sono contrarietà ma solo passione. Il colore della relazione sarà il rosa. Soli: desiderate vivere una storia d’amore o oggi non avrete problemi a conquistare chi volete. Il vostro messaggio arriverà dritto al cuore di chi vi attrae. Dovete osare!

Oroscopo 9 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se dovete prendere una decisione personale o di lavoro, l’atteggiamento migliore è quello di seguire la voce del cuore: vi farà imboccare la strada giusta! Qualsiasi altra cosa, in seguito. potrebbe scatenare nervosismo e insoddisfazione. Per oggi, concedetevi di fare qualcosa di inedito, cercate di ampliare i vostri orizzonti! Amore: in coppia, i vostri sogni diventano realtà. Avete dei progetti importanti insieme alla dolce metà. Siete sulla stessa lunghezza d’onda, vi capite con un solo sguardo. Ciò che state vivendo è prezioso. Soli: la solitudine vi ha permesso di cambiare la visione dell’amore e vi comportate in modo diverso. Siete voi stessi, non indossate maschere e negli affari di cuore seguite l’istinto.

Oroscopo 9 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con la Luna in Cancro è un sabato in cui è importante rilassarvi e stare un po’ per conto vostro. Evitate di impegnare totalmente le energie nelle attività quotidiane, cercate di delegare a chi vi circonda. Se non ne avete la possibilità non fate nulla che richieda impegno fisico e mentale ma soprattutto evitate di provare dei sensi di colpa. Amore: in coppia, fate dei progetti con il partner, futuri o a breve termine non importa, lascerete parlare i vostri desideri. Un piccolo inconveniente familiare vi farà perdere tempo, ma saprete gestire molto bene la situazione. Soli: la voglia di divertirvi prenderà il sopravvento, l’amore si troverà dove meno ve l’aspettate. Un flirt potrebbe trasformarsi in una storia d’amore, la decisione spetterà a voi, scegliete la strada giusta.

Oroscopo 9 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Cancro e il Sole in Vergine, è un ottimo sabato per lavorare sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. La concentrazione al top vi consente di capire quali sono i passi necessari per ottenere ciò che desiderate. Nessun obiettivo è troppo ambizioso e fuori dalla vostra portata e migliorerà la vostra vita. Amore: in coppia, cercherete di introdurre nella relazione qualche piacevole e piccante imprevisto così da rilanciare la passione. Una gita in un posticino romantico? Soli: la ricerca dell’anima gemella oggi andrà alla grande. A sorpresa, potreste incontrare una persona passionale quanto voi…

Oroscopo 9 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La vita sociale attualmente brilla ma i passaggi odierni rappresentano un invito a non perdere un’opportunità associata al vostro lavoro o alla vostra attività in proprio. La Luna in Cancro è in buon aspetto con Sole e Giove, dunque se l’istinto vi spinge a entrare in contatto con qualcuno o ad agire, seguitelo! Vi porterà a qualcosa di positivo! Amore: in coppia, potreste essere poco pazienti ma non dovrete arrabbiarvi se la dolce metà prende tempo per decidere su un progetto importante. Aspettate che sia pronto/a e tutto andrà bene! Soli: un incontro legato a internet potrebbe essere annullato o rimandato.. Sicuramente non era quello giusto. Ma comunque proverete delusione..

Oroscopo 9 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto della Luna con Sole e Giove rende la vita sociale piacevolmente movimentata, annuncia che siete apprezzati da chi vi circonda. Il passaggio è incentrato sull’affetto che provate per amici e familiari dunque cercate di accentuare la splendida vibrazione regalando gioia e del tempo da trascorrere insieme per divertirvi! Amore: in coppia, pronti a dimostrare il vostro amore, siete più comunicati e disposti ad assecondare le esigenze del partner. Soli: gli incontri che farete oggi saranno ricchi di emozioni forti! State progredendo verso la soddisfazione, il benessere e l’espansione della vostra personalità.

Oroscopo 9 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Cancro in buon aspetto a Giove e Sole, siete dell’umore giusto per rallentare il ritmo e dedicare maggiori attenzioni alla casa, ai familiari. Organizzate un pranzetto o una cena improvvisata con le persone care, amici compresi, per rafforzare ulteriormente i legami. Trascorrerete delle ore in totale armonia e tranquillità. Amore: in coppia, con il partner non c’è motivo di disaccordo, tra voi tutto sembra funzionare alla grande. Una volta risolti i piccoli problemi del quotidiano, vi concederete un’uscita romantica. Soli: oggi vi lasciate andare alle emozioni e ai sentimenti. Sia chiaro, non avete intenzione di vivere storie impegnative ma leggere. Volete sfruttare al meglio il vostro status!

Oroscopo 9 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Grazie all’armonia tra la Luna, Sole e Giove, ad attendervi c’è un bel sabato ideale per divertirvi in compagnia di amici e familiari. E con Venere in Leone anche nelle prossime settimane noterete che vi circonda mostra ammirazione nei vostri confronti. Se avete dubitato di voi stessi, alcuni complimenti vi faranno sentire felici! Amore: in coppia, atmosfera piacevole e serena: le vostre emozioni sono potenti e il vostro intuito vi permette di sentire quanto vi ama il partner. Abbastanza per fare una promessa per il vostro futuro a due. Soli: è un sabato romantico, potete conquistare senza problemi. E’ probabile che avrete un autentico incontro d’amore!