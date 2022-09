Oroscopo 9 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 9 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Luna-Venere potrebbe scatenare delle ansie se siete rimasti indietro sul lavoro o il boss vi ha messo sotto pressione. Il passaggio può accentuare lo stress e al contempo il desiderio di staccare la spina sia oggi che nel fine settimana, e rilassarvi. Se questa sera avete in programma un’uscita con gli amici, vi divertirete ancora di più se prima placherete la mente. Amore: bella complicità, sulla stessa lunghezza d’onda. E’ il momento di fare progetti importanti per il futuro. Soli: potreste perdere la testa per una persona forse già impegnata. Cautela.

Oroscopo 9 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il desiderio è quello di rallentare il ritmo ma è probabile che dovrete correre in giro a causa di obblighi verso amici e familiari. Anche se siete stanchi, tuttavia la vostra natura generosa vi spingerà a dare una mano. Sbrigate tutto velocemente e poi rilassatevi per conto vostro. Ne avete bisogno! Amore: gioia di vivere, forti sentimenti, vi sentite entrambi appagati. La complicità con il partner è al massimo! Soli: un incontro importante, Urano vi spinge ad accogliere qualsiasi novità, a sperimentare avventure inedite. Cercate di lasciarvi andare!

Oroscopo 9 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se non state cogliendo un’opportunità o non volete trovarvi al centro della scena, il motivo probabilmente è perché non avete un’idea chiara di ciò che volete ottenere, quale traguardo raggiungere. E’ il momento dunque di riflettere su questo e muovervi di conseguenza. Si dice che chi ha obiettivi chiari abbia più successo. Mettetelo in pratica anche voi. Amore: difficoltà a comunicare, le conversazioni sono tese. Calma e ricordate che il silenzio è d’oro. Soli: se capite che con una persona non c’è feeling, è inutile insistere. Domani andrà sicuramente meglio!

Oroscopo 9 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete la sensazione che tutto sia rallentato, di progredire lentamente? Urano, Nettuno e Plutone in moto retrogrado effettivamente provocano dei ritardi ma, attenzione, ciò vi permette di consolidare la vostra posizione e successivamente spiccare il volo. Sfruttate al meglio questo periodo e al momento giusto entrerete in azione! Amore: con il partner parlerete di progetti ma per ora non agirete. Sognerete insieme e a volte è bello anche così. Soli: non sono previsti incontri epocali ma navigando su un app di incontri farete nuove conoscenze. Da cosa nasce cosa…

Oroscopo 9 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Venere la cosa migliore è evitare conflitti inutili. Le persone che vi circondano, lavoro o vita personale, potrebbero essere più permalose del solito e ciò far riemergere vecchi problemi. Se qualcuno vi provoca o tenta di coinvolgervi in qualche dramma, tracciate dunque un netto confine. Amore: in coppia, serata romantica, delicate attenzioni, c’è il ritorno della passione, di bei momenti sensuali. Soli: potrebbe esserci un incontro nella cerchia delle amicizie. Il punto è che siete molto esigenti e ciò rallentare l’inizio di una nuova storia.

Oroscopo 9 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Le persone care oggi potrebbero aver bisogno di un vostro sostegno extra. Anche se in genere siete felici di poter dare una mano cercate di non disperdere le vostre energie o concluderete la giornata in ginocchio… Pensate anche a voi e in serata dedicate tempo alla cura di voi stessi, ricaricatevi a livello emotivo, fisico e mentale. Amore: in coppia, nonostante i momenti di incertezza gli astri proteggono la relazione. Prendete in mano la situazione, andate oltre! Soli: evitate di etichettare i sentimenti e le emozioni che provate per una persona. Lasciatevi andare.

Oroscopo 9 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Evitate di stressarvi a causa di piccoli dettagli, di inquietudini che rischiano di rovinare la giornata. Sono cose di poco conto ma insistendo a pensarci potrebbero accentuare il pessimismo. Questo fine settimana, potrebbe valere la pena di semplificare le cose, poiché la Luna Piena in Pesci potrebbe portare qualche imprevisto. Amore: in coppia. vivrete momenti di felicità. Metterete una pietra sopra ai litigi e ad altre incomprensioni. Serata di baci e caldi abbracci. Soli: in programma c’è un incontro sensuale, quasi magico e con la persona passerete rapidamente all’azione!

Oroscopo 9 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Bilancia rallenta prima di entrare in moto retrogrado, il che è d’aiuto a vedere la verità di una situazione riguardo a una persona che non mostra chiarezza. Potrebbe significare che sarete in grado di fidarvi poiché tutti i dubbi che avevate sono stati smentiti e infine, potrete accettarla esattamente così com’è. Amore: in coppia, alcune turbolenze planetarie scatenano dei battibecchi. Siete entrambi nervosi e rischiate di avere reazioni sproporzionate. Soli: annoiati, stanchi, stressati metterete in discussione le varie iscrizioni sui siti d’incontri e annullerete un appuntamento.

Oroscopo 9 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi attuali vi permettono di vedere chiaramente una situazione. Il che può essere un sollievo o uno shock ma se avevate dei sospetti, ora saprete come muovervi. Forse dovrete mollare un sogno ma, tranquilli, ciò che arriverà sarà migliore e vale dunque la pena di aspettare. Non solo: vi renderete conto che è proprio quello che volevate! Amore: alcune incomprensioni forse per motivi di denaro. Tenete presente che l’ultima parola non sarà vostra. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi lentamente in amore. Prima di dare il via a una storia vi porrete parecchie domande.

Oroscopo 9 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Giornata in cui potrebbero esserci parecchie cose da fare in casa e non vi tirerete indietro. Fate ciò che potete e lasciate il resto, non dovete stressarvi! Al contempo potreste avere delle incertezze riguardanti la situazione finanziaria ma per ora, mettetele da parte. Domani sarete in grado di affrontarle nel miglior modo possibile. Amore: in coppia, gli astri annunciano una turbolenza: sarete molto franchi con il partner e potreste dire parole abbastanza offensive. Soli: Urano può provocare un incontro ma forse non vi andrà di entrare nel gioco della seduzione. Peccato, vi perderete dei bei momenti.

Oroscopo 9 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Venere rappresenta un invito a rallentare il ritmo, evitare discussioni accese sia nel lavoro che nella vita personale. Se dovesse nascere un conflitto, fate un passo indietro così da non rimanere sopraffatti dalle emozioni. Con questo transito tuttavia, capirete chiaramente a chi potete concedere o meno la vostra fiducia. Amore: in coppia, la serata sarà all’insegna dell’eros, della dolcezza e della tenerezza. Siete in perfetta sintonia. Soli: incontro con una persona molto sexy. Scatterà un’attrazione irresistibile e vi lascerete andare.

Oroscopo 9 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)