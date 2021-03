Oroscopo Acquario 22 marzo 2021: oroscopo Acquario 22 marzo amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo domani 22 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): colleghi e collaboratori indolenti

Oroscopo Acquario di domani 22 marzo: umore

E’ un lunedì in cui nel lavoro sembra siate circondati da colleghi o collaboratori disorganizzati, forse indolenti: cercherete di scuoterli ma non otterrete il risultato voluto, non saranno di alcun aiuto, anzi considerata l’atmosfera astrale odierna all’insegna della permalosità, potrebbero avere delle reazioni non sempre razionali.

E dire che il vostro segno è sempre pronto ad aiutare, a darsi da fare per gli altri. E possibile, tuttavia che vi chiedano una mano quando invece ad averne bisogno siete proprio voi.

Oroscopo Acquario di domani 22 marzo: amore

In coppia: potrebbero esserci un po’ di tensioni ma riuscirete a controllarle. E’ così che eviterete discussioni.

Soli: il cuore potrebbe infiammarsi per una persona e l’incendio spegnersi rapidamente.

