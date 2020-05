Oroscopo Acquario 23 maggio 2020. Caterina Galloni: iperattivi

Oroscopo del 23 maggio 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario (21 gennaio-19 febbraio): iperattivi.

Fine settimana piacevole. Il solo problema è che sarete iperattivi, vi impegnerete in mille cose diverse. Forse per non pensare a qualcosa.

Potrebbe trattarsi di lavoro, di affari. Ma in entrambi i casi risolverete positivamente. Per cui impegnate le energie anche nel divertimento

Amore: in coppia, momenti di grande passione. Soli: incontri piacevoli, non dovete dubitare del vostro fascino!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com