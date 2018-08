Oroscopo Acquario domani 26 agosto 2018. Caterina Galloni: un pensiero fisso...

Oroscopo del 26 agosto 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un pensiero fisso…

Il Plenilunio in Pesci regala sollievo: troverete certamente la soluzione a un problema che da un po’ di tempo scatena ansia, non smette di essere un pensiero fisso. La questione potrebbe riguardare il denaro, un investimento, un affare ma la soluzione, come detto, arriverà per cui è inutile forzare le cose, cercare di risolvere a tutti i costi: aspettate fiduciosi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’Acquario nel 2018.

Un anno pieno di cambiamenti positivi, il successo e il progresso sono a portata di mano! Saturno in Capricorno aiuterà a stabilizzarvi, a mettere radici e a evitare sperimentazioni, ad assumervi rischi inutili come, invece, vorrebbe Urano che a maggio entrerà in Toro. Nel lavoro, è l’anno ideale per fare il punto della situazione e pensare a un nuovo orientamento o a un cambiamento radicale della situazione. Dovete essere aperti alle novità e cogliere i segnali che la vita trasmetterà sul vostro percorso. Denaro: le entrate lievitano e avrete la possibilità di rimpinguare il conto in banca; zero difficoltà ad affrontare le spese e vi sentirete rassicurati. Amore: i sentimenti non saranno in primo piano come il lavoro o la vita sociale per cui, se siete soli, sarà difficile che abbiate voglia di impegnarvi in una storia importante ma le avventure, i flirt, non mancheranno; in coppia, non trascurerete il partner ma farete in modo di spezzare la monotonia, di muovervi per la serie “chi mi ama mi segua”. Forma psicofisica: dinamici, con una volontà d’acciaio, vitali e intraprendenti. Unica accortezza: non sovrastimate le vostre energie.